Judo, Europei 2020: prima giornata ad alta tensione per l’Italia. Lombardo e Giuffrida a caccia dell’oro!

Prima giornata di fuoco per l’Italia ai Campionati Europei Senior 2020 di judo, in programma fino a sabato 21 novembre sui tatami della O2 Arena di Praga. Quest’oggi la selezione tricolore si gioca subito le due carte da medaglia più concrete e solide dell’intera manifestazione, con Manuel Lombardo e Odette Giuffrida accreditati della prima testa di serie rispettivamente nei -66 e -52 kg. Entrambi gli azzurri partono con le credenziali necessarie per poter arrivare fino in fondo, tuttavia le incognite non mancano ed il cammino per raggiungere la finale di oggi pomeriggio (Final Block dalle ore 16 con diretta tv su Sky Sport Collection) si profila ricco di insidie.

Per Lombardo si tratterà della prima gara ufficiale internazionale dal 12 dicembre 2019, quando salì sul gradino più alto del podio al Masters concludendo nel migliore dei modi una stagione fantastica. Da allora è trascorso quasi un anno, perciò il 21enne torinese (che nel frattempo è balzato in testa al ranking mondiale e olimpico di categoria) dovrà ritrovare subito le giuste sensazioni fin dal primo turno contro l’ostico azero Safarov per poi far valere il suo immenso talento. Per Giuffrida invece non sarà la prima gara stagionale, avendo partecipato lo scorso febbraio al Grand Slam di Parigi (fu seconda), ma chiaramente il lungo stop per la pandemia non le ha permesso di disputare altre competizioni nel corso del 2020 prima di quest’Europeo. La romana parte coi favori del pronostico nella sua metà di tabellone, mentre in caso di finalissima contro la russa Kuziutina (n.2 del seeding) dovrà superarsi per riscattare le due sconfitte consecutive rimediate negli scontri diretti andati in scena nel 2019 tra Europei e Mondiali.

La Nazionale azzurra schiera quest’oggi altri cinque atleti con ambizioni sicuramente meno importanti rispetto ai due citati in precedenza, ma in ottica pass olimpico sarà fondamentale seguire il percorso odierno di Francesca Giorda e Francesca Milani nei -48 kg. Entrambe sono attualmente fuori dalla zona qualificazione per Tokyo, ma il gap da colmare non è così elevato da qui al 28 giugno 2021 (ultima data utile per ottenere punti olimpici). Giorda in particolare è stata abbinata al primo turno con la turca Senturk (ultima qualificata per l’Olimpiade) per un vero e proprio scontro diretto con in palio una fetta di qualificazione per l’appuntamento a cinque cerchi. Debutto assoluto in un Europeo Senior invece per Silvia Pellitteri nei -57 kg e per la coppia formata da Angelo Pantano e Biagio D’Angelo nei -60 kg.

Foto: IJF