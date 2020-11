Judo, Manuel Lombardo squalificato agli Europei 2020! La causa e cosa è successo

Si apre con una doccia ghiacciata il Campionato Europeo Senior 2020 di judo per l’Italia, che perde subito per strada una delle punte di diamante della spedizione tricolore a Praga. Manuel Lombardo, n.1 del ranking mondiale e grande favorito per la medaglia d’oro nella categoria fino a 66 kg, è stato eliminato al primo turno dall’azero Orkhan Safarov ed è uscito di conseguenza dalla corsa per il podio. Il 21enne torinese è stato squalificato a 46″ dal termine dei regolamentari per una presa illegale quando si trovava in una situazione di punteggio in perfetta parità con uno shido per parte.

Il prodotto dell’Akiyama di Settimo Torinese, reduce da quasi un anno di stop dalle competizioni internazionali (l’ultima gara risale al 12 dicembre 2019 con il trionfo al Masters di Qingdao), ha dettato i ritmi del combattimento fin dalle prime battute cercando di ritrovare le giuste sensazioni. Lombardo è stato sanzionato con uno shido in avvio di match per un falso attacco, ma in seguito l’azzurro ha messo sotto pressione l’avversario ed è tornato in parità dopo aver provocato una presa irregolare. A 46″ dallo scadere l’epilogo dell’incontro e dell’avventura europea del piemontese, squalificato dalla giuria per un attacco illegale (tecnica di proiezione facendo leva sul gomito da posizione eretta) che avrebbe messo a repentaglio l’incolumità di Safarov (dolorante al braccio destro).

Foto: IJF