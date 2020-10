Vuelta a España 2020: dove vederla in tv e streaming. Programma e palinsesto

Non c’è un attimo di respiro per il grande movimento ciclistico 2020. Il Giro d’Italia 2020 è ancora in corso, eppure, tra una sola settimana, avrà inizio la 75esima edizione della Vuelta a España. La corsa a tappe iberica prenderà il via martedì 20 ottobre da Irun, nei Paesi Baschi, e terminerà, dopo diciotto tappe, domenica 8 novembre a Madrid.

È stata effettuata una riduzione di tre frazioni, dovuta alla rinuncia forzata della grande partenza dai Paesi Bassi per motivi legati all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, che tra l’altro sta colpendo pesantemente anche la stessa Spagna. Questo è l’incubo peggiore per gli organizzatori, che stanno combattendo per una buona riuscita della corsa iberica.

La Vuelta a España 2020 sarà trasmessa in diretta televisiva tutti i giorni su Eurosport 1 a partire dalle 15.00 circa, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. La corsa spagnola sarà trasmessa anche in diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine OA Sport vi proporrà ogni giorno la diretta live testuale, per non perdervi neanche un secondo della grande corsa a tappe iberica.

