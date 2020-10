Sport in tv oggi (martedì 13 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 13 ottobre 2020, si profila una nuova giornata abbastanza ricca di appuntamenti in agenda per quanto riguarda gli eventi sportivi trasmessi in tv o streaming. Fari puntati specialmente sul tennis con altri incontri interessanti di primo turno nell’ATP Sardegna 250 (diversi azzurri impegnati all’esordio in tabellone tra cui Sonego, Seppi e Cecchinato) e sul ciclismo con la decima tappa del Giro d’Italia da Lanciano a Tortoreto. Nel tardo pomeriggio ci sarà spazio anche per il calcio maschile con il match tra Italia e Irlanda valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21. Andiamo a scoprire l’elenco di tutti gli eventi sportivi principali trasmessi in tv o streaming nella giornata di martedì 13 ottobre.

PROGRAMMA SPORT IN TV (MARTEDÌ 13 OTTOBRE)

10.00 TENNIS (ATP Sardegna): primo turno – Diretta tv su SuperTennis

Loading...

Loading...

10.00 TENNIS (ATP Colonia): primo turno

12.00 TENNIS (ATP San Pietroburgo): primo turno

12.25 CICLISMO (Giro d’Italia): 10^ tappa Lanciano-Tortoreto – Diretta tv su Eurosport 1 e Rai 2 (dalle 14), disponibile anche su DAZN

17.00 CALCIO (Qualificazioni Europei Under 21): Italia-Irlanda U21 – Diretta su Rai 2

19.00 BASKET (Eurolega): Stella Rossa-Zalgiris Kaunas – Diretta su Eurosport 2, disponibile anche su DAZN

19.00 BASKET (Eurocup): Nanterre-Trento – Diretta streaming su Eurosport Player

20.00 BASKET (Eurocup): Andorra-Virtus Bologna – Diretta streaming su Eurosport Player

20.30 VOLLEY (Serie A1 femminile): Zanetti Bergamo-Il Bisonte Firenze – Diretta su Rai Sport

20.45 CALCIO (Nations League): Germania-Svizzera – Diretta tv su Mediaset 20

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse