Roland Garros 2020, Lorenzo Sonego: “Tie-break fantastico, il migliore della mia vita. Volevo vincere a tutti i costi”

Lorenzo Sonego si è reso protagonista di una bella impresa al Roland Garros 2020, ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in tre set e si è qualificato agli ottavi di finale sulla terra rossa di Parigi. Il piemontese può consì proseguire la propria avventura nel terzo e ultimo Slam di questa tormentata stagione di tennis, ora cercherà una nuova magia contro l’argentino Robert Schwartzman per continuare a sognare nella capitale francese. La partita contro Fritz è stata ben giocata e il nostro portacolori è riuscito a imporsi al termine di un tiratissimo tie-break del terzo set, conquistato col punteggio surreale di 19-17.

Lorenzo Sonego ha raccontato in questo modo la sua prestazione contro l’americano e la sua prima qualificazione agli ottavi di un torneo dello Slam: “L’ultimo tie-break è stato fantastico, senza ombra di dubbio il migliore che ho giocato in tutta la mia vita. Ero stanchissimo. Negli ultimi due punti ho cercato di giocare i drop-shot perché non ne avevo più. Ma volevo più di ogni altra cosa vincere questa partita”.

Foto: Marta Magni/MEF