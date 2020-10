Roland Garros 2020, Jannik Sinner: “Volevo vincere in tre set, contento della prestazione. Sono giovane, ho tempo di migliorare”

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del Roland Garros 2020, terzo e ultimo Slam di questa tormentata stagione di tennis. L’altoatesino ha sconfitto l’argentino Federico Coria in tre set e può così proseguire la sua avventura sulla terra rossa di Parigi. Il 19enne è ora atteso dall’impegnativo confronto col tedesco Alexander Zverev. Nel frattempo Jannik Sinner ha commentato in questo modo la sua prestazione: “Non avevo mai giocato contro Coria. La superficie era molto lenta perché aveva piovuto. Ci sono state delle sospensioni per la pioggia. Le palle erano pesanti. Ho avuto la giusta pazienza. Ma volevo vincere in tre set, ovviamente contro di lui non è mai facile perché è un ottimo giocatore, soprattutto sulla terra battuta. Sono abbastanza contento della prestazione. Ho ancora molto da imparare quando si tratta di giocare nei tornei del Grande Slam, questo è il mio terzo. Sono ancora giovane, ho ancora tutto il tempo per migliorare“.

Foto: Lapresse