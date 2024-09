Hockey pista, l’Italia supera l’Angola 5-2 e va in semifinale ai Mondiali 2024. Ora l’Argentina

L’obiettivo è stato centrato. Dopo una partita tosta, l’Italia supera 5-2 l’Angola nei quarti di finale dei Mondiali 2024 di Novara e vola fra le migliori quattro squadre della competizione. Ora per Cocco e compagni ci sarà lo scontro con l’Argentina.

LA CRONACA

La partita inizia con l’Italia da subito arrembante e un’Angola che, facendo leva sulla sua organizzazione difensiva, tiene botta. Le azioni si susseguono da una parte e dall’altra, sino a quando a metà del primo tempo gli azzurri non colgono una traversa con con Faccin: la pallina non entra e un giro di lancette dopo aver fatto tremare il montante l’Italia incassa la rete dello 0-1. Centeno si dimostra abile a sfruttare un buco difensivo per battere Gnata.

Gli uomini di Bertolucci vanno sotto, ma non si perdono d’animo continuando ad attaccare. Gli angolani si arroccano davanti alla propria porta: arriva il palo di Verona a un minuto dalla fine, poi lo stesso giocatore toscano si rende firmatario dell’1-1 a sette secondi dalla fine del primo tempo sfruttando la respinta di Veludo su un tiro libero sbagliato da Cocco.

La ripresa si apre con la zampata di Malagoli che in spaccata sfrutta l’assist di Cocco per andare a siglare immediatamente il 2-1. L’Angola non si dà per vinta. A un quarto d’ora dalla fine, batti e ribatti nell’area dell’Italia: Gnata compie uno dei suoi prodigiosi interventi sventando in qualche modo la minaccia. E’ l’anticamera però del pareggio che arriva un minuto dopo: pallina persa in mezzo al campo dagli azzurri, gli ospiti ribaltano il fronte in men che non si dica, Centeno arriva di fronte a Gnata lo salta con una splendida finta e infila il punto del 2-2.

La sfida vive un momento di assestamento: le squadre si studiano, poi su una pallina letta male dalla difesa angolana Compagno si butta in area subendo un fallo da un avversario. Arriva il rigore a meno di 9 minuti dalla fine: Cocco dal dischetto è una sentenza, arriva la rete del 3-2 che vale il nuovo vantaggio azzurro.

L’Angola ci prova in tutti modi, l’Italia si difende con organizzazione. I ruoli si ribaltano, gli angolani esagerano: Neto commette un fallo da cartellino blu. Tiro libero per gli azzurri: Cocco per un tiro libero e fa gol. Si va sul 4-2 a 2 minuti dalla fine. Gli uomini di Bertolucci mostrano carattere, congelano il possesso e sfruttando anche il fatto che l’Angola avesse provato la carta del giocatore in più in campo lasciando la porta vuota trovando addirittura il 5-2 con Gavioli.

L’Italia passa il turno e vola in semifinale: domani alle ore 16.00 la semifinale. Sfida “classica” contro l’Argentina, che qualche ora fa ha supera 4-1 Andorra. Dall’altra parte del tabellone invece sarà Portogallo-Spagna.