LIVE Superbike, GP Francia 2020 in DIRETTA: superpole race e gara-2 in tempo reale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole race e della gara-2 del GP di Francia per quanto riguarda i protagonisti del Mondiale Superbike. Dopo la freddissima giornata di ieri, tutto è pronto per il terzo ed ultimo giorno di attività a Magny-Cours, impianto che da anni ospita la SBK.

Il circuito transalpino potrebbe incoronare per la sesta volta in carriera il britannico Jonathan Rea. L’alfiere di casa Kawasaki, ha dominato nella giornata di ieri ed ha l’occasione al termine della seconda prova odierna di confermarsi campione. Scott Redding (Ducati), quinto in race-1, cerca di scongiurare questa situazione e di rimandare la partita Mondiale all’ultimo decisivo round dell’Estoril (Portogallo).

Appuntamento alle 11.00 per la superpole race che determinerà la griglia di partenza per la seconda ed ultima corsa del week-end, in programma a partire dalle 14.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse