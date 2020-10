Superbike oggi, GP Francia 2020: orari superpole race e gara-2, tv, streaming, programma

Si profila una giornata potenzialmente storica ed indimenticabile nella carriera di Jonathan Rea, ormai davvero ad un passo dalla certezza aritmetica del sesto titolo mondiale di fila in Superbike. Il nord irlandese della Kawasaki, dopo il fantastico successo di ieri sul bagnato in gara-1 a Magny-Cours, si è procurato la possibilità di chiudere i conti in campionato già al termine della giornata odierna con un round d’anticipo rispetto alla fine della stagione. Al momento Rea (arrivato a 98 vittorie, oggi può raggiungere quota 100) ha un vantaggio di 65 punti nei confronti del ducatista Scott Redding, unico inseguitore ancora aritmeticamente in lizza per il titolo. Tra Superpole Race e gara-2, in cui vengono messi in palio 37 punti, Redding è chiamato a guadagnare almeno 4 punti sul cinque volte campione del mondo per rimandare il verdetto di due settimane (ultima tappa prevista all’Estoril dal 16 al 18 ottobre).

La Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Francia 2020, valevole come settimo e penultimo round del Mondiale Superbike, verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv. Su TV8 sarà possibile vedere in chiaro la Superpole Race in differita (alle ore 13) e a seguire gara-2 in diretta dalle 14. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le manche con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della giornata in cui Jonathan Rea potrebbe garantirsi il sesto sigillo iridato consecutivo. Di seguito la programmazione televisiva completa odierna del GP di Francia per il Mondiale Superbike 2020:

PROGRAMMA GP FRANCIA SUPERBIKE 2020

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Domenica 4 ottobre

ore 11.00, Superbike, Superpole Race, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 4 ottobre

ore 12.55, Superbike, Superpole Race, differita

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

Foto: Lapresse