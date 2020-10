Superbike, risultato gara-2 GP Francia 2020: Scott Redding vince e rimanda il titolo di Rea (4°) all’Estoril

Scott Redding si scuote, vince gara-2 del Gran Premio di Francia 2020 del Mondiale Superbike e rimanda all’ultima tappa stagionale, quella dell’Estoril, l’ufficialità del titolo iridato per Jonathan Rea (Kawasaki), che chiude al quarto posto e si ferma a +59 in classifica generale sul ducatista. Sul tracciato di Magny-Cours la manche è ancora una volta sul bagnato. Non piove, ma l’asfalto è intriso d’acqua come nel resto del weekend. Scott Redding, dopo due prove non trascendentali, cambia marcia e domina dall’inizio alla fine, chiudendo con 2.5 secondi sul francese Loris Baz (Yamaha) e 3.6 sul britannico Chaz Davies (Ducati).

Si accontenta della quarta posizione, come detto, il futuro sei volte iridato con un distacco di 4.2, mentre è quinto l’olandese Michael van der Mark (Yamaha) a 7.4. Sesto chiude il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 16.5, davanti al britannico Alex Lowes (Kawasaki) settimo a 19.4. Ottava posizione per lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) a 21.6, nona per il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a 27.6 mentre è decimo il britannico Tom Sykes (BMW) a 28.0 davanti al nostro Federico Caricasulo (Yamaha) undicesimo a 32.4. Chiude sedicesimo Samuele Cavalieri (Ducati) ad oltre un minuto. La classifica generale, dunque, non è ancora chiusa. Jonathan Rea comanda con 59 lunghezze su Scott Redding (saranno 62 a disposizione nell’ultima tappa).

LA GARA

Al via subito ottimo spunto di Jonathan Rea che prende il comando davanti a Lowes, van der Mark e Redding che precede un arrembante Rinaldi. La situazione cambia parecchio nei primi giri, con il campione del mondo che rimane in vetta ma Redding si porta al suo inseguimento, con Rinaldi leggermente più staccato che prova a trascinare Baz, van der Mark e Lowes. Dopo poche tornate Redding attacca Rea e sale in vetta con il nord-irlandese che gli rimane in scia. Terzo un rimontante Baz a 1.7, quarto Rinaldi a 3.1, quinto Davies a 3.4. Questa la situazione a 15 giri dalla conclusione, nel momento in cui lo spagnolo Xavi Fores (Kawasaki) cade in curva 15.

Redding spinge e distanzia per 2 secondi Rea e Baz, mentre Rinaldi non riesce a ricongiungersi e si trova a 4.3 secondi, superato da Davies alla curva Adelaide. Baz ne ha di più e infila Rea a 11 giri dal termine, provando a ricucire il gap su Redding, mentre van der Mark supera Rinaldi e sale in quinta posizione. Davies prosegue nella sua risalita e si libera di Rea a 8 giri dalla bandiera a scacchi. Il nord-irlandese inizia a faticare, e non poco, con la moto che non sembra riuscire a tenere la pista per cui preferisce gestire e mantenere la quarta posizione, mentre danti a lui Davies si lancia verso la rincorsa su Baz. Rimonta che non si materializza, anzi, Rea va riprendere il ducatista negli ultimi chilometri ma non riesce ad affondare l’attacco. Redding taglia il traguardo e vince e rimanda tutto all’Estoril.

ORDINE DI ARRIVO GARA-2 GP FRANCIA 2020 – SUPERBIKE

1 4 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1’47.696 277,8 1’49.684 272,3

2 6 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 2.551 2.551 1’47.558 273,6 1’49.647 272,3

3 5 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 3.648 1.097 1’47.764 270,2 1’49.659 269,6

4 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 4.261 0.613 1’47.666 270,9 1’48.828 275,0

5 3 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 21 7.409 3.148 1’47.872 276,4 1’49.354 275,0

6 7 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 21 16.505 9.096 1’48.067 264,9 1’49.478 270,2

7 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 19.409 2.904 1’48.463 282,2 1’48.877 276,4

8 8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 21 21.612 2.203 1’48.486 272,3 1’49.019 266,2

9 9 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 21 27.621 6.009 1’48.642 274,3 1’50.531 267,6

10 11 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 21 28.079 0.458 1’48.567 271,6 1’48.786 258,0

11 13 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 21 32.422 4.343 1’49.011 267,6 1’50.470 263,6

12 19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 21 41.498 9.076 1’49.610 272,9 1’52.055 263,6

13 12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 21 42.450 0.952 1’49.006 272,9 1’50.319 270,9

14 10 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 21 45.588 3.138 1’49.650 268,2 1’48.644 264,9

15 17 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 21 46.318 0.730 1’49.372 272,9 1’51.614 258,6

16 20 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 1’14.050 27.732 1’50.372 255,6 1’53.377 245,2

17 16 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’18.497 4.447 1’51.278 262,4 1’51.401 261,7

18 21 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 21 1’47.214 28.717 1’52.466 269,6 1’55.230 259,2

————————————————–Not Classified————————————————–

RET 14 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 5 16 Laps 1’49.831 262,4 1’50.549 264,9

RET 18 34 X. PINSACH ESP ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 1 20 Laps 235,6 1’51.915 258,0

RET 15 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 0 1’50.570 268,9

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE SUPERBIKE 2020

JONATHAN REA 340 KAWASAKI

SCOTT REDDING 281 DUCATI

CHAZ DAVIES 222 DUCATI

MICHAEL VAN DER MARK 203 YAMAHA

ALEX LOWES179KAWASAKI

TOPRAK RAZGATLIOGLU175YAMAHA

MICHAEL RUBEN RINALDI166DUCATI

LORIS BAZ135YAMAHA

ALVARO BAUTISTA99HONDA

LEON HASLAM91HONDA

Foto: Valerio Origo