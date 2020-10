Classifica Mondiale Superbike 2020: Jonathan Rea sempre in vetta, +59 su Scott Redding

Jonathan Rea dovrà attendere il prossimo weekend dell’Estoril (Portogallo), in programma dal 16 al 18 ottobre, per festeggiare il suo sesto titolo iridato. Il nord-irlandese, quarto in gara-2 in Francia, vista la vittoria della Ducati di Scott Redding, mantiene la vetta della classifica generale con 59 punti di margine, non sufficienti però per consentirgli di chiudere la partita con un fine settimana d’anticipo. Di seguito la classifica aggiornata:

CLASSIFICA DOPO IL GP FRANCIA 2020 – SUPERBIKE

1. JONATHAN REA 340 KAWASAKI

2. SCOTT REDDING 281 DUCATI

3. CHAZ DAVIES 222 DUCATI

4. MICHAEL VAN DER MARK 203 YAMAHA

5. ALEX LOWES 179 KAWASAKI

6. TOPRAK RAZGATLIOGLU 175 YAMAHA

7. MICHAEL RUBEN RINALDI 166 DUCATI

8. LORIS BAZ 135 YAMAHA

9. ALVARO BAUTISTA 99 HONDA

10. LEON HASLAM 91 HONDA

Foto: Valerio Origo