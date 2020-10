LIVE Sonego-Schwartzman, Roland Garros 2020 in DIRETTA: serve l’impresa contro il temibile argentino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Roland Garros 2020: Sinner-Sonego-Trevisan, il trio delle meraviglie agli ottavi di Parigi–Roland Garros 2020: Lorenzo Sonego conquista i suoi primi ottavi in uno Slam. Vittoria in tre set su Fritz–Roland Garros 2020: Lorenzo Giustino non può nulla contro Diego Schwartzman, ko in tre set

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Diego Schwartzman, incontro valevole per il quarto turno del torneo maschile singolare del Roland Garros 2020. Primo confronto tra l’azzurro e il terraiolo argentino: chi vince, sfiderà ai quarti di finale uno tra la rivelazione francese Hugo Gaston e l’austriaco Dominic Thiem: sarà una dolce prima volta per il torinese oppure il sudamericano eguaglierà i piazzamenti del 2018 ottenuto a Parigi e del 2017 e 2019 agi US Open?

Lorenzo Sonego ha raggiunto per la prima volta un quarto turno in un torneo dello Slam. Il #46 al mondo ha migliorato il primo turno dello scorso anno quando perse da Roger Federer: il piemontese, secondo le proiezioni ranking, è attualmente 42° al mondo e potrebbe spingersi a ridosso della top-30 con le giuste combinazioni. Il 25enne ha perso due set nei primi tre turni, entrando nella Storia: dopo aver sconfitto Emilio Gomez e Aleksandr Bublik, ha vinto contro Taylor Fritz in tre set disputando il tie-break più lungo della storia del torneo con 36 punti giocati.

Diego Schwartzman sin qui non ha perso alcun set e ha battuto anche un italiano sulla sua superficie preferita: al primo e secondo turno ha surclassato il serbo Miomir Kecmanovic e l’azzurro Lorenzo Giustino. Dopo lo spavento del primo parziale, ha poi rimontato e vinto lo slovacco Norbert Gombos. Il sudamericano è reduce dalla finale all’Atp 1000 di Roma e ovviamente parte favorito: attualmente 13° al mondo, il classe ’92 prova la rincorsa alla top10.

La sfida tra Lorenzo Sonego e Diego Schwartzman, è in programma come terzo match dalle 11.00 sul Court Suzanne Lenglen al Roland Garros a Parigi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Alfredo Falcone/ LaPresse