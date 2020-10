Roland Garros 2020: Sinner-Sonego-Trevisan, il trio delle meraviglie agli ottavi di Parigi

Tre su cinque: è questo il bilancio azzurro al termine di questa giornata del Roland Garros 2020. Giove Pluvio, come previsto, ci ha messo lo zampino e ha prolungato i tempi. Un’edizione 2020 particolare, lo si sa. Il Covid-19 ha costretto gli organizzatori a una versione autunnale di un torneo che di affinità con la stagione delle foglie morte ne ha poche. Basta prendere nota delle condizioni dei campi, in buona parte dei casi argillosi.

Tuttavia, questo è il palcoscenico e l’Italia oggi un bel “Brava” se lo merita tutto. Sì, perché la truppa del Bel Paese continua a regalare prestazioni convincenti, andando anche oltre le attese. Partiamo dai ko previsti di Marco Cecchinato e di Stefano Travaglia. La velocità di palla di Sascha Zverev e di “Sua Maestà” Rafa Nadal era troppa. Gli azzurri ci hanno provato, ma il successo in tre set è stata la logica conseguenza. Uno spunto statistico per Nadal è che per la quindicesima volta in carriera raggiunge gli ottavi di finale, facendo sua la 26ma partita consecutiva. Parlare di giardino di casa per il maiorchino non è certo proselitismo iberico.

Veniamo alle note più liete. Partiamo dalla vittoria che tutti credevano fosse possibile: Jannik Sinner contro Federico Coria, fratellino di quel Guillermo che nel 2004 si spinse fino all’atto conclusivo parigino. L’ardore non manca al sudamericano, al pari di un’ottima preparazione fisica sul rosso. La partita è dura, ma Sinner è bravo a rimanere sempre concentrato, anche quando il filo del discorso lo perde un po’ nel terzo parziale. Conclusione? 6-3 7-5 7-5 e serie di cinque game a zero nell’ultima frazione che gli vale la prima volta negli ottavi di uno Slam. Per Jannik alcune statistiche: è il primo classe 2001 a raggiungere un turno del genere in un Major e il giocatore più giovane dopo Novak Djokovic nel 2006 a spingersi tanto avanti sul red carpet parigino. Un bel presupposto per l’altoatesino e ora ci sarà la sfida affascinante contro Zverev, favorito d’obbligo, anche se…

Storie di prime volte che coincidono con Lorenzo Sonego. Il 25enne piemontese ha messo in scena una prova strepitosa contro l’americano Taylor Fritz: 7-6(5) 6-3 7-6 (17) lo score in favore di Lorenzo, tirando fuori dal cilindro una palla corta magistrale per chiudere un tie-break infinito, il secondo più lungo di sempre in un Major alle spalle solo dei 38 punti nel 2007 tra Tsonga e Roddick agli Australian Open. Una prestazione super, impreziosita da 50 vincenti. Agli ottavi lo attende l’argentino Diego Schwartzman, finalista a Roma. Match molto difficile, ma alla fine l’obiettivo è giocarsela con coraggio come oggi e poi si tireranno le somme.

Il sipario cala su Martina Trevisan. Alzi la mano chi avrebbe mai potuto immaginare che l’azzurra avrebbe potuto raggiungere gli ottavi di finale. Ebbene, dopo aver sconfitto nel secondo turno Coco Gauff, oggi è arrivata la vittoria in rimonta contro la greca Maria Sakkari. Un successo di grinta e determinazione per chi è stata costretta a far fronte a tante difficoltà. Forte del suo talento, Martina ha saputo prevalere con il punteggio di 1-6 7-6 (6) 6-3 contro la n.24 del mondo, annullando due match-point e mettendo in mostra un grande tennis. Per lei la posizione virtuale n.106 nella classifica WTA. “Il messaggio che posso dare dopo quanto mi è successo, è di non mollare mai e di cercare la luce. Perché la luce c’è“, le parole di Martina che pongono il punto esclamativo. Sul suo percorso ci sarà l’olandese Kiki Bertens (n.8 del mondo) e sarebbe bello che vendicasse il ko tanto discusso di Sara Errani contro la tennista dei Paesi Bassi. Sì, siamo incontentabili, ma l’appetito vien mangiando.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: LaPresse