Roland Garros 2020: Lorenzo Sonego conquista i suoi primi ottavi in uno Slam. Vittoria in tre set su Fritz

Lorenzo Sonego è agli ottavi di finale del Roland Garros 2020. Continua la fantastica cavalcata del piemontese sulla terra rossa parigina, con il numero 46 del mondo che raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana in uno Slam. Un traguardo arrivato dopo il brillante successo per tre set a zero sull’americano Taylor Fritz, numero 30 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 7-6 dopo tre ore e nove minuti di gioco e una lunga interruzione per pioggia. Una bellissima prestazione di Sonego, che chiude il match con 50 vincenti ed un 78% di punti vinti con la prima di servizio. Ora attende il vincente del confronto tra l’argentino Robert Schwartzman e lo slovacco Norbert Gombos.

Sonego ha subito una palla break in apertura di match, ma Fritz l’annulla. Il copione si ripete nel quinto game, ma ancora una volta l’americano si aggrappa al servizio. Il piemontese è molto sicuro nei propri turni di battuta, dove concede pochissimo all’avversario. Non ci sono più palle break e di conseguenza il set scivola al tie-break: Fritz allunga sul 4-1, ma Sonego rimonta e riesce a chiudere sul 7-5, conquistando il primo set.

Nel secondo l’azzurro deve difendere in avvio la prima palla break del suo match, ma è bravo ad annullarla. Nel gioco successivo Sonego risale dal 40-0 con una serie fantastica di vincenti, strappando il servizio all’americano. Il piemontese non si volta più indietro e gioca ad altissimo livello. Fritz è in difficoltà e si salva nel settimo game annullando due set point, ma Lorenzo è inarrestabile e chiude il set sul 6-3.

L’inerzia della partita è tutta in favore del numero 46 del mondo, che sembra avviarsi verso la chiusura del match. Il tutto, però, viene stoppato dalla pioggia, che manda per oltre due i giocatori nello spogliatoio. Al rientro in campo si rivede un Fritz ritrovato e più coraggioso, che spinge molto e cerca di abbreviare gli scambi. Sonego, però, è rimasto quello in precedenza e continua a giocare molto bene.

Nel decimo game il piemontese ha il primo vero passaggio a vuoto del suo match al servizio e Fritz si procura due set point. Sonego annulla il primo e sul secondo è fenomenale a chiudere uno scambio di 27 colpi con un bellissimo dritto lungolinea. C’è anche un terzo set point e questa volta l’azzurro si aiuta con il servizio. Si va ancora al tie-break, dove la battaglia prosegue punto su punto. Si arriva fino ad un incredibile 17-17 con sei match point non sfruttati da Sonego e sei palle set da Fritz. Avanti 18-17 il piemontese chiude il tie-break con un palla corta deliziosa, che lo fa volare agli ottavi di finale del Roland Garros.

Foto: LaPresse