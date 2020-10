LIVE Sonego-Schwartzman 1-6 3-6 4-6, Roland Garros 2020 in DIRETTA: l’italiano si riprende nel finale ma l’argentino accede ai quarti! Eliminazione a testa alta per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.49 Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima!

19.48 Diego Schwartzman batte Lorenzo Sonego e accede ai quarti di finale per la quarta volta in uno Slam! L’argentino vince 6-1 6-3 6-4 sul Suzanne-Lenglen in un match caratterizzato anche da un’interruzione per pioggia. Il sudamericano domina la sfida e costringe l’azzurro a rivedere il proprio gioco: soltanto nel secondo set arriva il primo turno di servizio vinto. Nel terzo set il piemontese prova a tenere il ritmo imposto dal terraiolo ma nonostante il break, il classe ’92 recupera e vince: al prossimo turno uno tra Dominic Thiem e Hugo Gaston, che sono ancora in campo. Termina qui un ottimo torneo per Lorenzo Sonego che dovrà ripartire con la solita costanza e lo stesso spirito di sacrificio.

FINE TERZO SET

4-6 GAME SET AND MATCH DIEGO SCHWARTZMAN! L’argentino accede meritatamente ai quarti di finale!

40-AD MATCH POINT SCHWARTZMAN! Sonego non riesce a spingere con il diritto.

40-40 L’argentino spinge con il rovescio: Sonego poco mobile dal lato sinistro del campo.

40-30 Altro servizio esterno: il passante incrociato di Schwartzman si ferma sul nastro.

30-30 Ottima diagonale con il rovescio dopo il servizio esterno.

15-30 Lungo il rovescio di Sonego: l’italiano deve tenere il ritmo.

15-15 Sonego attacca ancora la rete ma Schwartzman approfitta del lob e chiude in maniera vincente a volo.

15-0 Serve&volley di Sonego che approfitta del servizio esterno e chiude con la volée di diritto.

4-5 Schwartzman torna avanti passando ancora con il rovescio il tennista azzurro: ora Sonego deve prolungare il match.

30-15 Sonego attacca la rete e dopo lo smash, chiude con un back di diritto lungolinea.

30-0 Buon servizio del classe ’92.

4-4 CONTROBREAK SCHWARTZMAN! L’argentino si riprende il turno di servizio perso.

30-40 Annullata la prima palla break: sul nastro il diritto del sudamericano.

15-40 Passante dell’argentino! Sonego attacca la rete ma Schwartzman è più lesto con il diritto diagonale.

15-30 Schwartzman approfitta del fallo di piede di Sonego e del momento no dell’azzurro.

15-0 Sonego spinge con il diritto: in fiducia il piemontese.

4-3 BREAK A ZERO DI SONEGO! L’azzurro adopera il sorpasso e crede nel prolungare il match.

0-40 TRE PALLE BREAK SONEGO! L’azzurro approfitta del momento negativo e muove l’avversario: diritto in corridoio dell’argentino.

0-15 Si ferma sul nastro il diritto di Schwartzman: Sonego deve approfittare di questo game.

3-3 L’azzurro attacca ancora la rete: decisamente meglio l’azzurro.

AD-40 Buona prima di Sonego.

40-40 Schwartzman colpisce dal centro del campo con il diritto: palla alta gestita alla grande dall’argentino.

40-30 Servizio e diritto diagonale di Sonego.

30-30 Schwartzman prova a spingere con il diritto ma si ferma sul nastro.

15-15 Serve&volley di Sonego: bravo l’azzurro ad attaccare la rete.

0-15 Lungo il rovescio dal centro del campo da parte di Sonego.

2-3 Schwartzman si conferma al servizio: si prosegue colpo a colpo nel terzo set.

30-15 Buon diritto lungolinea dell’azzurro.

30-0 Gran passante con il diritto diagonale dell’argentino: Sonego non copre abbastanza la rete.

2-2 Schwartzman sbaglia sulla discesa a rete di Sonego: l’azzurro si conferma al servizio.

40-15 Sonego prova a trovare il diritto in contropiede: colpo in rete.

30-0 Gran passante di Sonego dopo il kick in prima.

15-0 Buona prima di Sonego, diritto lungolinea e chiusura a rete con la volée di rovescio.

1-2 Schwartzman vince a zero il turno di servizio: non si gioca in risposta.

40-0 Ottimo servizio dell’argentino.

15-0 Buona prima di Schwartzman e chiusura a volo.

1-1 Sonego pareggia per la prima volta nell’incontro il risultato: servizio mantenuto.

40-30 Questa volta è Sonego a chiudere con il colpo a volo!

30-30 SMASH PAZZESCO DI SCHWARTZMAN! L’argentino recupera la smorzata e chiude indietreggiando con lo smash.

30-15 Smorzata vincente dell’azzurro: buono spunto di Sonego.

15-15 Inside-out di Sonego: diritto in corridoio.

15-0 Buona prima di Sonego.

0-1 Turno di servizio a zero e ottimo inizio di Schwartzman nel terzo set.

40-0 Servizio e diritto e game in cascina.

15-0 L’argentino forza con il diritto: colpo sulla linea e Sonego in ritardo.

INIZIO TERZO SET

19.05 Diego Schwartzman vince anche il secondo set: soltanto nel quinto gioco Sonego è tornato in campo con continuità, vincendo il turno di servizio. Poi è arrivato il break ma l’argentino alla fine è tornato in auge per assicurarsi il secondo parziale: ora si fa dura.

FINE SECONDO SET

3-6 SET SCHWARTZMAN! L’argentino chiude anche il secondo parziale con l’ennesimo break.

0-40 TRE SET POINT! E Sonego rompe le corde…

0-30 VOLÈE DELIZIOSA DI SCHWARTZMAN! L’azzurro prova a passarlo con il rovescio ma l’argentino trova la stop volley vincente.

3-5 BREAK SONEGO! Importantissimo questo punto arrivato un po’ in maniera fortunosa: l’azzurro continua a provarci.

40-AD Altra palla break: il piemontese deve approfittarne.

40-40 Peccato! Sonego prova a manovrare con il diritto ma termina in rete.

40-AD Secondo errore di rovescio del sudamericano: Sonego regge lo scambio alla distanza.

40-40 Il piemontese non regge lo scambio e il rovescio si ferma sul nastro: tutto da rifare.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! L’azzurro potrebbe riaprire il set: palla corta non irresistibile ma errore di Schwartzman in spinta.

15-30 Lungo il rovescio dell’argentino: primo momento di difficoltà al servizio.

15-15 L’azzurro non tiene la diagonale di rovescio: in corridoio la soluzione da sinistra.

0-15 Buona risposta di Sonego: immobile Schawrtzman.

2-5 Sonego mantiene il servizio e migliora almeno lo score del primo set.

30-15 Contro-smorzata del sudamericano che legge l’idea dell’azzurro.

30-0 Buona prima di Sonego.

15-0 In rete il rovescio lungolinea dell’argentino.

1-5 Turno di servizio a zero: il piemontese serve per allungare il set.

40-0 Non incide in risposta Sonego: altro diritto in rete.

30-0 Altro buon servizio di Schwartzman.

1-4 Si carica Sonego che mantiene per la prima volta nel match il servizio.

40-30 Primo ace dell’azzurro.

30-30 Sonego cerca sempre il diritto ma oggi non va: “strettino” che esce di poco complice il nastro.

30-15 Sonego prova la palla corta da una posizione complicata: colpo in rete.

15-0 Buon diritto in spinta di Sonego.

0-4 Secondo set senza storia: diritto in rete di Sonego e break confermato.

30-0 Fuori anche il rovescio in risposta dell’italiano.

15-0 Rovescio lungolinea radente dell’argentino: Sonego in ritardo in risposta.

18.38 Sonego prova a continuare: speriamo possa trovare continuità l’azzurro.

18.34 Medical time out per Sonego: problemi al polso destro.

0-3 NULLA DA FARE! ALTRO BREAK: 3-0 e anche il secondo set è in salita…

15-40 Sonego muove l’argentino: in rete il recupero in scivolata.

0-40 TRE PALLE BREAK! Schwartzman approfitta della lentezza di Sonego in uscita dal servizio.

0-15 L’azzurro non riesce ad incidere con i colpi offensivi: smash non chiuso e diritto lungo.

0-2 Break confermato: Sonego non riesce a impensierire l’argentino al servizio.

40-15 Ottima smorzata di diritto di Sonego che lascia impietrito l’avversario.

30-0 Cross stretto di diritto di Schwartzman che ne approfitta con Sonego lontano da fondocampo.

15-0 Buona prima dell’argentino.

0-1 ALTRO BREAK! Ancor nessun turno di servizio mantenuto da Sonego.

30-40 PALLA BREAK! Attacco in diagonale del sudamericano: in ritardo Sonego.

30-30 Altra battuta imponente del piemontese.

15-30 Buon servizio dell’azzurro.

0-30 Diritto lungolinea vincente dell’argentino che attacca da fondocampo.

0-15 L’argentino trova la risposta sui piedi: lento Sonego in uscita dal servizio.

INIZIO SECONDO SET

18.21 Diego Schwartzman vince il primo set per 6 giochi a 1 creando il solco decisivo alla ripresa del gioco dopo oltre un’ora nel quarto gioco: Lorenzo Sonego troppo falloso soprattutto nei turni in risposta.

FINE PRIMO SET

1-6 PRIMO SET SCHWARTZMAN! L’argentino trova la smorzata vincente con l’aiuto del nastro e si assicura il primo parziale.

AD-40 Lunga la risposta di Sonego sull’attacco dell’argentino.

40-40 Schwartzman prova il rovescio lungolinea: lungo di poco.

40-30 L’argentino prova ad accelerare con il diritto: si ferma sul nastro la soluzione.

40-15 Chiusura a rete di Schwartzman: due set point per il sudamericano.

30-15 Rovescio in rete di Sonego: difesa debole dopo il contropiede avversario.

15-15 Ottimo diritto a sventaglio di Sonego: l’azzurro trova il vincente lungolinea.

15-0 Servizio e diritto del sudamericano.

1-5 NUOVO BREAK A PARIGI! L’argentino può chiudere il parziale.

30-40 PALLA BREAK SCHWARTZMAN! L’argentino ottiene una nuova chance di scappare via.

30-30 Sonego continua ad accelerare con il diritto lungolinea ma poi la smorzata di approccio si ferma sul nastro.

30-15 Servizio e volée vincente di Sonego.

15-15 Sonego non tiene lo scambio alla distanza sulla diagonale del rovescio.

15-0 Lungo il diritto dell’argentino.

18.09 Fisioterapista per il sudamericano: problemi fisici poco dopo il nuovo ingresso in campo.

1-4 L’argentino conferma questa volta il break e scappa via nel primo set.

40-15 Schwartzman accelera ma il diritto si ferma sul nastro.

30-0 Diritto accelerato dell’argentino: non ci arriva Sonego in recupero.

15-0 Errore in fase di accelerazione dell’azzurro con il diritto lungolinea.

1-3 Arriva il secondo break del match: l’italiano doveva chiudere prima il turno di servizio.

40-AD SUBITO PALLA BREAK SCHWARTZMAN! L’argentino passa Sonego sottorete.

18.02 Si riprende sul Suzanne-Lenglen!

17.22 Continueremo ad aggiornavi con eventuali variazioni della ripresa del gioco. Restate con noi!

17.19 Intanto è giunta la notizia che prima delle 18 non riprenderanno i match su tutti i campi tranne che sul Philippe-Chatrier dov’è in funzione il tetto.

17.17 Il serbo, dopo la squalifica a Flushing Meadows e la vittoria nella Città Eterna, ha sulla sua strada ai quarti di finale uno tra Pablo Carreno Busta e il tedesco Altmaier.

17.14 Dunque, Jannik Sinner e Martina Trevisan e l’eventuale approdo di Lorenzo Sonego ai quarti, saranno protagonisti martedì a Parigi.

17.11 Domani scenderanno in campo prima Petra Kvitova e Zhang alle 11 per poi lasciare spazio a Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas: sulla strada del numero 1 al mondo Novak Djokovic invece ci sarà Karen Khachanov.

17.08 Diego Schwartzman ha vinto nel terzo turno contro lo slovacco Norbert Gombos: un ottimo momento dopo la finale raggiunta all’Atp 1000 di Roma.

17.06 Dominic Thiem e Hugo Gaston sono pronti a riprendere: l’austriaco vuole tornare in finale dopo il primo successo in un Major nello scorso US Open. Ma dovrà avere la meglio contro la giovane rivelazione francese.

17.03 Ci sono degli scorci tra il cielo grigio di Parigi.

17.00 L’argentino è giunto sin qui surclassando il serbo Miomir Kecmanovic e l’azzurro Lorenzo Giustino: il napoletano ovviamente è salito alla ribalta dopo la vittoria in 6 ore per 18-16 al tie-break contro Corentin Moutet.

16.57 Sul Philippe-Chatrier stanno chiudendo il tetto per proseguire il match tra Hugo Gaston e Dominic Thiem: il vincente sfiderà ai quarti uno tra Sonego e Schwartzman.

16.55 Peccato Sonego non sia stato in grado di chiudere il game al servizio quando era avanti 40-15: si riprenderà in una situazione scomoda dopo aver recuperato il break.

16.52 Neanche 20 minuti di gioco e purtroppo le condizioni climatiche costringono a fermarsi.

16.49 Gioco sospeso a Parigi! Pioggia e vento non permettono di giocare…

40-40 Secondo errore di fila nel cercare l’angolo: anche il vento non aiuta.

40-30 Troppo precipitoso con il diritto Sonego: intanto piove con il sole…

40-15 Aggressivo da fondocampo con il diritto: Sonego trova il vincente diagonale.

30-15 Smorzata vincente di Sonego che attacca la rete.

15-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

1-2 BREAK SONEGO! La prima non ha funzionato in questo game per il classe ’92 e Sonego ne ha approfittato.

15-40 DOPPIA PALLA BREAK! Sonego deve approfittare della chance dopo la seconda morbida dell’avversario.

15-30 Altro doppio fallo dell’argentino.

15-15 CONTROPIEDE PAZZESCO DI SONEGO MA FUORI DI POCO… Sonego trova il rovescio che spiazza Schwartzman ma esce fuori di poco.

0-15 Risposta profonda di Sonego: lento in uscita l’argentino.

0-2 BREAK SCHWARTZMAN! L’argentino trova la contro-smorzata e piazza il break.

40-AD Male dal centro del campo l’azzurro.

40-40 Smorzata vincente di Sonego! L’azzurro caccia via l’argentino e poi piazza il vincente.

30-40 PALLA BREAK SCHWARTZMAN! L’argentino danza in campo e ammattisce l’avversario: vincente di volée di rovescio.

30-30 Lunga la soluzione in top di diritto dell’azzurro.

30-15 Schwartzman grazia Sonego dopo aver manovrato sulle righe: diritto in cross fuori di poco.

15-15 Rovescio in rete dell’italiano sul diritto incrociato in risposta di Schwartzman.

15-0 Brutto errore sottorete dell’argentino dopo essere stato chiamato a rete con una palla corta.

0-1 Schwartzman si salva al servizio annullando due palle break e comincia in vantaggio.

AD-40 Buona prima di servizio dell’argentino.

40-40 Nuovo errore in risposta dl classe ’95.

40-AD ALTRA CHANCE SONEGO! L’azzurro passa Schwartzman sottorete con il rovescio lungolinea.

40-40 Lunga la risposta di rovescio del piemontese.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! L’italiano prende iniziativa e ottiene una chance importante.

30-30 Fuori di poco il diritto dal centro del campo di Sonego.

15-30 Nuovamente doppio errore al servizio.

15-15 Ace del classe ’92.

0-15 Doppio fallo del sudamericano.

0-0 Si comincia a Parigi: batte Diego Schwartzman!

INIZIO PRIMO SET

16.28 Al terzo turno invece, il piemontese ha sconfitto Taylor Fritz vincendo nel terzo set al tie-break per 19-17: record in termini di punti giocati a Parigi, secondo in uno Slam.

16.27 Riscaldamento in corso a Parigi.

16.26 L’anno scorso Sonego perse da Roger Federer futuro semifinalista: quest’anno ha avuto la meglio contro Emilio Gomez in cinque set per poi dominare contro il kazako Aleksandr Bublik.

16.24 Il tennista torinese ha disputato sin qui un torneo da sogno e raggiunto per la prima volta in carriera un ottavo di finale Slam: alla terza partecipazione a Parigi, il 25enne sogna in grande.

16.22 Lorenzo Sonego sfida per la prima volta in carriera Diego Schwartzman: il piemontese parte sfavorito contro il terraiolo argentino.

16.20 Proprio l’iberico è l’ultimo esordiente al Roland Garros a centrare i quarti di finale al primo tentativo: Sinner è il più giovane dal 2011 a raggiungere tale piazzamento. L’ultimo fu Bernard Tomic a WImbledon.

16.18 Il tennista altoatesino è diventato il 19° italiano a centrare i quarti di finale e il più giovane nostrano a riuscirci: Sinner sfiderà Rafael Nadal in un match storico.

16.16 Jannik Sinner invece ha appena concluso il match di ottavi di finale contro Sascha Zverev: l’azzurro ha vinto 6-3 6-3 4-6 6-3 in una partita semplicemente perfetta.

16.14 La tennista italiana ha ottenuto il primo quarto di finale in carriera in uno Slam vincendo con un doppio 6-4 contro l’olandese Kiki Bertens: sulla sua strada la polacca Iga Swiatek.

16.12 Si gioca sul Court Suzanne Lenglen: una grande giornata sul secondo campo più importante dopo le vittorie di Martina Trevisan e Jannik Sinner.

16.10 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Diego Schwartzman, incontro valevole per il quarto turno del torneo maschile singolare del Roland Garros 2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Diego Schwartzman, incontro valevole per il quarto turno del torneo maschile singolare del Roland Garros 2020. Primo confronto tra l’azzurro e il terraiolo argentino: chi vince, sfiderà ai quarti di finale uno tra la rivelazione francese Hugo Gaston e l’austriaco Dominic Thiem: sarà una dolce prima volta per il torinese oppure il sudamericano eguaglierà i piazzamenti del 2018 ottenuto a Parigi e del 2017 e 2019 agi US Open?

Lorenzo Sonego ha raggiunto per la prima volta un quarto turno in un torneo dello Slam. Il #46 al mondo ha migliorato il primo turno dello scorso anno quando perse da Roger Federer: il piemontese, secondo le proiezioni ranking, è attualmente 42° al mondo e potrebbe spingersi a ridosso della top-30 con le giuste combinazioni. Il 25enne ha perso due set nei primi tre turni, entrando nella Storia: dopo aver sconfitto Emilio Gomez e Aleksandr Bublik, ha vinto contro Taylor Fritz in tre set disputando il tie-break più lungo della storia del torneo con 36 punti giocati.

Diego Schwartzman sin qui non ha perso alcun set e ha battuto anche un italiano sulla sua superficie preferita: al primo e secondo turno ha surclassato il serbo Miomir Kecmanovic e l’azzurro Lorenzo Giustino. Dopo lo spavento del primo parziale, ha poi rimontato e vinto lo slovacco Norbert Gombos. Il sudamericano è reduce dalla finale all’Atp 1000 di Roma e ovviamente parte favorito: attualmente 13° al mondo, il classe ’92 prova la rincorsa alla top10.

La sfida tra Lorenzo Sonego e Diego Schwartzman, è in programma come terzo match dalle 11.00 sul Court Suzanne Lenglen al Roland Garros a Parigi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

