LIVE Sonego-Fritz 7-6 1-0, Roland Garros 2020 in DIRETTA: il piemontese tiene il primo turno di battuta del secondo set!

30-0 Dritto vincente di Fritz.

15-0 Recupero di Sonego che finisce lungo.

1-0 Sonego, l’azzurro tiene il primo turno di battuta del secondo set.

AD-40 Buona la prima dell’azzurro.

40-40 Dritto in rete di Sonego, terza parità.

AD-40 Servizio/dritto di Sonego.

40-40 Sonego annulla la palla break, seconda parità.

40-AD Dritto in rete dell’azzurro, palla-break Fritz, la prima della partita per l’americano.

40-40 Rovescio in corridoio di Sonego.

40-30 Destro profondissimo di Sonego che pizzica la linea.

30-30 Errore con il dritto del torinese.

30-15 Contropiede vincente dell’azzurro dopo aver aperto il campo con uno slice.

15-0 Sonego ritrova la prima, dopo averla parzialmente persa al tie-break, in apertura di secondo set.

INIZIO SECONDO SET

FINE PRIMO SET

7-5 SONEGO! L’azzurro non concede nessuna palla-break a Fritz e dopo un’ora esatta di gioco conquista il primo set al tie-break.

6-5 SET-POINT SONEGO! Fritz non tiene sulla seconda del piemontese.

5-5 Dritto di Sonego che esce di poco in corridoio.

5-4 Dritto a sventaglio di Sonego, che ora avrà due servizi a disposizione per portarsi a casa il primo set!

4-4 Dritto in corridoio di Fritz, Sonego recupera il mini-break!

3-4 Risposta lunga in rovescio di Fritz sulla seconda profonda del torinese.

2-4 Palla corta vincente di Sonego. Cambio campo.

1-4 Scappa out il back di contenimento di Sonego.

1-3 Fritz chiude con il dritto.

1-2 Errore di Fritz con il rovescio.

0-2 Rovescio lungo linea di Fritz, subito mini-break per l’americano.

0-1 Dritto vincente di Fritz.

6-6 Buona la prima di Sonego che tiene il servizio, si va al tie-break.

40-30 Servizio vincente dell’azzurro!

30-30 Servizio/dritto in contropiede di Sonego.

15-30 Dritto appena lungo del torinese.

15-15 Sonego chiude un lungo scambio con un’accelerazione di dritto vincente, punto importante.

0-15 Lungo il rovescio di Sonego.

6-5 Game a zero di Fritz che si garantisce il tie-break.

40-0 Fritz apre il campo e conquista tre palle per garantirsi il tie-break.

30-0 Servizio e dritto lungo linea vincente dell’americano.

15-0 Buona la prima di Fritz.

5-5 L’azzurro c’è, e si porta a casa il primo vero game combattuto della partita.

AD-40 ACE DI SONEGO! Sullo scadere dello shot-clock.

40-40 Rovescio in rete di Sonego, seconda parità.

AD-40 Palla corta giocata da Sonego con grande lucidità.

40-40 Diagonale con il dritto vincente di Fritz che “buca” l’azzurro.

40-30 Servizio/dritto da manuale di Sonego.

30-30 Stecca con il rovescio l’azzurro.

30-15 Accelerazione di rovescio di Sonego che costringe Fritz alla risposta in rete.

15-15 Dritto lungo dell’azzurro.

15-0 Non contiene la risposta Fritz sulla prima di Sonego.

5-4 Fritz, buona la prima dell’americano che tiene il servizio.

40-30 Fritz risale dal 15-30 e si costruisce la palla per il 5-4.

15-30 Rovescio in rete di Fritz.

15-15 Slice vincente di Sonego chiamato sotto rete dall’americano.

15-0 Buona la prima di Fritz.

4-4 Rovescio out di Fritz, Sonego tiene il servizio.

AD-40 Smash vincente di Sonego.

40-40 Il nastro si porta via il dritto dell’azzurro, Fritz risale dal 40-0 e porta il game ai vantaggi.

40-30 Scappa un altro dritto a Sonego.

40-15 Dritto lungo di Sonego, altre due palle per il 4-4.

40-0 Buona la prima di Sonego!

30-0 Risposta lunga di Fritz sulla seconda dell’azzurro.

15-0 Lungo scambio che si chiude con un dritto in rete dello statunitense.

4-3 Fritz. Game a zero per l’americano, il primo in assoluto del match.

40-0 Fritz chiama a rete Sonego con una palla corta poi chiude comodamente.

30-0 Non passa il pallonetto di Sonego dopo il servizio/dritto dell’americano.

15-0 Rovescio di Sonego che scappa in corridoio.

3-3 Rovescio in rete di Fritz sulla prima del piemontese che continua a mostrarsi convincente in battuta.

40-15 Altra buona prima per Sonego.

30-15 Rovescio in rete dell’azzurro dopo la risposta profonda di Fritz sul servizio.

30-0 Dritto in rete di Fritz.

15-0 Buona la prima di Sonego.

3-2 Fritz. Dritto lungo linea vincente dell’americano.

AD-40 Sevizio e dritto sulla prima per lo statunitense.

40-40 Ace esterno di Fritz che cancella la seconda palla break della partita dell’azzurro, vantaggi.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! Dritto in rete di Fritz.

30-30 Dritto vincente del torinese!

30-15 Accelerazione di Fritz che costringe Sonego al dritto out.

15-15 Buona la prima dell’americano.

0-15 Errore di Fritz con il dritto.

2-2 Il piemontese tiene il servizio trovando un gran recupero sulla volèe di Fritz.

40-30 Servizio/dritto dell’azzurro che fin qui ha battuto 8/10 delle prime palle in campo.

30-30 Risposta in rete di Fritz sulla prima del piemontese.

15-30 Rovescio in rete di Sonego.

15-15 Fritz trova la risposta sulla prima dell’azzurro, apre bene il campo e chiude con il dritto.

15-0 Buona la prima di Sonego.

2-1 Fritz. L’americano tiene a 15 il suo secondo turno di battuta.

40-15 Buona la prima del n.30 ATP.

30-15 Dritto in rete di Fritz.

30-0 Risposta lunga dell’azzurro sulla prima di Fritz.

15-0 Dritto in rete di Sonego.

1-1 L’azzurro tiene il suo primo turno al servizio del match!

40-30 Non passa la palla corta del torinese, seconda palla per portarsi sull’1-1.

40-15 ACE di Sonego!

30-15 Servizio/dritto dell’azzurro.

15-15 Dritto lungo di Sonego.

15-0 Rovescio in corridoio di Fritz.

1-0 Fritz. L’americano tiene il primo turno di servizio.

40-40 Fritz annulla la palla break dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! Dritto lungo linea vincente del torinese.

30-30 Risposta in corridoio di Sonego sulla prima dello statunitense.

15-30 Rovescio in rete di Fritz.

15-15 Buona la prima di Fritz.

0-15 Sonego si aggiudica il primo punto dell’incontro dopo un lungo scambio.

INIZIA LA PARTITA!

12.56 Sarà Fritz a cominciare con il servizio.

12.55 Giocatori in campo per il riscaldamento sul campo Simonne-Mathieu.

12.50 Al secondo turno Lorenzo Sonego, n.46 ATP, ha superato il kazako Alexander Bublik con un 7-6 (8), 6-1 7-5 in 2 ore e 26 di gioco, prendendo in mano l’inerzia del match dopo la conquista del primo set.

12.45 Dopo aver centrato la prima qualificazione in carriera al terzo turno di uno Slam, Lorenzo Sonego cercherà ora anche la prima qualificazione agli ottavi di finale, partendo da sfavorito nella sfida contro Taylor Harry Fritz, n.30 ATP.

12.40 Iga Swiatek si aggiudica il match contro Eugenie Bouchard 6-3 6-2 in un’ora e 15 di gioco e approda agli ottavi di finale del tabellone femminile. Lorenzo Sonego e Taylor Harry Fritz inizieranno il match sul Court Simonne-Mathieu intorno alle ore 13.00.

12.35 Il match inizierà al termine dell’incontro femminile tra Eugenie Bouchard e Iga Swiatek, la polacca ha vinto il primo set 6-3 ed è avanati nel secondo 4-2, Sonego e Fritz non scenderanno dunque in campo prima delle 13.00.

12.30 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lorenzo Sonego-Taylor Harry Fritz, valido per il terzo turno del Roland Garros 2020.

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Sonego e Taylor Harry Fritz, valido per il terzo turno del Roland Garros 2020. Dopo aver superato per la prima volta in carriera il secondo turno di uno Slam ora il piemontese cerca anche la qualificazione agli ottavi di finale.

Lorenzo Sonego arriva per la prima volta in carriera al terzo turno di uno slam dopo aver eliminato l’ecuadoregno Emilio Gomez al primo turno e il kazako Alexander Bublik mercoledì in tre set, 7-6 (8) 6-1 7-5 in 2 ore e 26 di gioco. Il torinese sfiderà lo statunitense Fritz, n.30 ATP che parte da favorito pur non essendo irresistibile sulla terra rossa.

L’americano è arrivato a questo punto del torneo parigino dopo aver superato il ceco Machac al primo turno in cinque set, 7-5 7-6 (2) 1-6 2-6 6-3 in 3 ore e 39, e il moldavo Albot nella giornata di mercoledì con un comodo tre set a zero, 6-3 6-2 6-4 in poco più di 2 ore di gioco. Tra Fritz e Sonego intercorrono due precedenti entrambi risalenti al 2018 e vinti dall’americano, testa di serie n.27 del seeding a Parigi. Il primo è quello delle qualificazioni all’ATP di Londra 2018, dove Fritz si impose sull’azzurro 6-2 3-6 6-1, il secondo neanche un mese dopo al primo turno di Wimbledon 2018, dove l’americano vinse 3-6 6-3 6-2 6-2 in 2 ore e 10.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Sonego e Taylor Harry Fritz, valido per il terzo turno del Roland Garros 2020. L’incontro si giocherà sul Court Simonne-Mathieu e sarà il secondo a partire dalle 11.00 dopo l’incontro femminile tra Eugenie Bouchard e Iga Swiatek, buon divertimento!

