Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego? La nuova classifica Atp e le proiezioni con gli ottavi al Roland Garros 2020

Lorenzo Sonego ha giocato una partita meravigliosa al Roland Garros 2020, ha sconfitto il quotato statunitense Taylor Fritz e si è così qualificato agli ottavi di finale dello Slam sulla terra battuta di Parigi. Il nostro portacolori si è imposto in tre set e può così proseguire la sua avventura nella capitale francese, dove tra un paio di giorni incrocerà il vincente dell’incontro tra l’argentino Robert Schwartzman e lo slovacco Norbert Gombos (il sudamericano è favorito). Il piemontese ha tutte le carte in regola per giocarsela e per provare ad accedere addirittura ai quarti di finale, intanto può sorridere per il suo ranking ATP.

Lorenzo Sonego è infatti diventato virtualmente il numero 42 al mondo con 1245 punti e può sognare ancora più in grande, la top-40 è lontano appena 25 punti e i 20 uomini davanti a lui in graduatoria non sono più in gioco al Roland Garros, anche se deve stare attento a possibili recuperi da dietro (lo sloveno Aljaz Bedene, l’ungherese Marton Fucsovics, il nostro Jannik Sinner e il brasiliano Thiago Monteiro, che devono giocare il loro terzo turno). Un eventuale approdo ai quarti di finale gli permetterebbe di arrivare a ridosso della top-30.

Foto LPS/Roberta Corradin