Il prossimo avversario di Lorenzo Sonego agli ottavi del Roland Garros: data e programma, possibile insidia argentina…

Lorenzo Sonego si è qualificato agli ottavi di finale del Roland Garros 2020, terzo e ultimo Slam di questa tormentata stagione di tennis. L’azzurro è stato davvero superlativo sulla terra rossa di Parigi, ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in tre set (addirittura 19-17 al tie-break del terzo) e ha così staccato il biglietto per il prossimo turno del prestigioso torneo nella capitale francese. Il piemontese non si era mai spinto fino a questo punto della competizione e ora sogna davvero in grande, il sogno di arrivare fino ai quarti di finale non è così impossibile.

Quale sarà il prossimo avversario di Lorenzo Sonego agli ottavi di finale del Roland Garros 2020? Il nostro portacolori deve aspettare il vincente dell’incontro tra l’argentino Robert Schwartzman e lo slovacco Norbert Gombos. Il sudamericano, fresco finalista agli Internazionali d’Italia e attuale numero 14 al mondo, partirà con i favori del pronostico. Lorenzo Sonego, numero 46 del ranking ATP, ha tutte le carte in regola per continuare a sognare.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio dell’ottavo di finale di Lorenzo Sonego al Roland Garros 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. I canali di Eurosport sono visibili anche in streaming su DAZN.

LORENZO SONEGO-SCHWARTZMAN/GOMBOS, OTTAVI ROLAND GARROS: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

DOMENICA 4 OTTOBRE:

Orario da definire Lorenzo Sonego vs Robert Schwartzman/Norbert Gombos

LORENZO SONEGO-SCHWARTZMAN/GOMBOS: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv sui canali di Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player, su Sky Go e su

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

