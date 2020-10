LIVE Sonego-Fritz 7-6 6-3 7-6, Roland Garros 2020 in DIRETTA: il piemontese vola agli ottavi di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.35 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con il Roland Garros su OA Sport.

18.34 Ora il piemontese affronterà il vincitore del match tra lo slovacco Norbert Gombos e l’argentino Diego Sebastian Schwartzman.

18.32 Al termine di una partita durata 3 ore e 9 alle quali vanno aggiunte le 2 ore e 30 di sospensione per pioggia, Lorenzo Sonego supera Taylor Harry Fritz 7-6 (5) 6-3 7-6 (17) e vola agli ottavi di finale di uno Slam per la prima volta in carriera.

PALLA CORTA DI SONEGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, IL PIEMONTESE E’ AGLI OTTAVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18-17 SETTIMO MATCH-POINT SONEGO! Palla corta vincente.

17-17 Sonego annulla anche questo con il servizio.

16-17 Passante in rovescio lungo di Sonego, nono set-point Fritz.

16-16 Smorzata in rete di Sonego.

16-15 SESTO MATCH-POINT SONEGO! Rovescio lungo linea vincente del torinese.

15-15 Sonego accelera con il dritto e costringe l’americano all’errore. Siamo arrivati a 3 ore e 3 di partita.

14-15 Back di Sonego in rete. Ottavo set-point Fritz.

14-14 Rovescio di poco out di Sonego.

14-13 QUINTO MATCH-POINT SONEGO! Servizio e dritto lungo linea.

13-13 Sonego annulla un altro set-point all’americano chiudendo in volèe sotto rete.

13-12 Settimo set-point Fritz che sfrutta al meglio la prima di servizio.

12-12 Rovescio in back difensivo in rete di Sonego, si va al cambio campo.

12-11 QUARTO MATCH-POINT SONEGO! Il piemontese chiude sulla contro-smorzata di Fritz.

11-11 Fritz spinge con il rovescio in diagonale, di nuovo parità.

11-10 TERZO MATCH-POINT SONEGO! Rovescio in rete di Fritz, ora il piemontese avrà un servizio per il match.

10-10 Volèe in rete di Fritz.

9-10 Smorzata vincente di Fritz, sesto set-point per l’americano.

9-9 Questa volta entra lo schiaffo al volo di Sonego, nuova parità.

9-8 Quinto set-point Fritz che trova due grandi prime in sequenza.

8-8 Buona la prima di Fritz, se ne va anche il secondo match-point.

8-7 SECONDO MATCH-POINT SONEGO! Ancora out il dritto dell’americano.

7-7 Dritto in corridoio di Fritz.

6-7 Schiaffo al volo lungo di Sonego, set-point Fritz.

6-6 Lungo di pochissimo il rovescio dell’azzurro.

6-5 MATCH-POINT SONEGO! Questa volta il dritto del piemontese è implacabile.

5-5 Scappa via il dritto di Sonego.

5-4 Sbaglia con il dritto Fritz, mini-break Sonego, ora due servizi per chiudere il match!

4-4 Buona la prima di Fritz.

4-3 Altra palla corta perfetta del piemontese dopo il cambio campo!

3-3 Smorzata in back vincente di Sonego.

2-3 Dritto profondo di Fritz e risposta lunga di Sonego.

2-2 Ace centrale di Fritz.

2-1 Dritto lungo di Fritz sul servizio dell’azzurro.

1-1 Servizio e dritto vincente del torinese.

0-1 Schiaffo al volo in rete di Sonego.

6-6 Accelerazione vincente in diagonale di Sonego con il dritto, si va al tie-break!

40-30 Gran soluzione di Fritz con il rovescio in corsa.

40-15 Dritto in corridoio di Fritz, due palle per Sonego per portare il set al tie-break.

30-15 Fritz arriva sulla palla corta dell’azzurro e trova il passante con il dritto.

30-0 Passante di dritto in corsa di Sonego.

15-0 Il piemontese trova un grande angolo con il dritto.

6-5 Fritz. Game a zero dell’americano, il terzo consecutivo al servizio, e tie-break garantito.

40-0 Fritz chiude il tentativo di lob dell’azzurro in smash.

30-0 Stecca con il dritto Sonego.

15-0 Dritto in corridoio di Sonego.

5-5 ACE ESTERNO DELL’AZZURRO! 45 minuti trascorsi nel terzo set, 2 ore e 30 di partita.

AD-40 Rovescio lungo linea vincente di Sonego!

40-40 Gran servizio centrale del torinese, seconda parità.

40-AD Dritto in rete di Sonego, terzo-set point Fritz.

40-40 Scambio lunghissimo (27 colpi) che si chiude con un dritto lungo linea di Sonego! Secondo set-point annullato dall’azzurro, vantaggi.

30-40 Il piemontese annulla il primo set-point con un’accelerazione coraggiosa con il dritto.

15-40 Due set-point Fritz, dritto out di Sonego.

15-30 Scappa via il rovescio di Sonego.

15-15 Palla corta sbagliata dall’azzurro.

15-0 Dritto in rete del n.30 ATP sulla seconda di Sonego.

5-4 Fritz. L’americano sfrutta il servizio e trova un altro game a zero.

40-0 Rovescio in corridoio di Sonego.

30-0 Esterna di Fritz sulla quale Sonego non riesce a rispondere.

15-0 Accelerazione di Fritz con il dritto.

4-4 Buona la prima dell’azzurro che tiene il servizio.

40-30 Errore di Sonego in accelerazione con il rovescio.

40-15 Dritto lungo di Sonego.

40-0 Dritto di Fritz in rete sulla seconda dell’azzurro.

30-0 Servizio/dritto di Sonego.

15-0 Servizio e palla corta ben eseguita da Sonego.

4-3 Fritz. Game a zero dell’americano che tiene il quarto turno di battuta dopo la sosta forzata.

40-0 Ace centrale di Fritz.

30-0 Smash di Fritz dopo aver fatto muovere Sonego.

15-0 Servizio/dritto di Fritz.

3-3 Sonego tiene il servizio.

40-15 Rovescio lungo di Sonego.

40-0 Buona la prima del piemontese.

30-0 Dritto di Sonego che Fritz non riesce a controllare con il rovescio.

15-0 Fritz non chiude in volèe sotto rete e viene beffato da Sonego con un lob.

3-2 Fritz. L’americano chiude il game affidandosi al servizio.

40-30 Dritto out di Fritz.

40-15 Il piemontese si difende bene nello scambio ma poi stecca con il rovescio.

30-15 L’americano non trova il campo con il dritto.

30-0 Rovescio vincente di Fritz.

15-0 Rovescio in rete di Sonego.

2-2, Accelerazione con il dritto di Sonego e risposta lunga di Fritz.

30-0 Buona la prima del torinese, risposta di Fritz in rete.

15-0 Dritto in corridoio di Fritz.

2-1 Fritz, l’americano chiude il suo seconco turno di battuta con un ace centrale.

40-30 Rovescio out di Fritz.

40-15 Rovescio in corridoio di Sonego.

15-15 Dritto difensivo profondo di Sonego e risposta lunga di Fritz.

15-0 Accelerazione con il rovescio di Fritz.

1-1 Dritto lungo di Fritz, Sonego tiene il servizio.

40-0 Dritto in contropiede dell’azzurro, tre palle per l’1-1.

30-0 L’azzurro muove l’avversario costringendolo all’errore.

15-0 Dritto vincente di Sonego.

1-0 Fritz, l’americano tiene il primo turno in battuta del terzo set.

40-30 Il back di contenimento di Sonego finisce in rete.

30-30 Doppio fallo di Fritz.

30-15 Questa volta il rovescio dell’azzurro finisce in corridoio.

15-15 Lungo linea di rovescio vincente di Sonego!

15-0 Fritz trova il primo punto del set.

17.14 Dopo esattamente due ore e trenta di stop per pioggia, inizia il terzo set!

17.10 I due tennisti effettueranno ora i 4 minuti di riscaldamento prima di riprendere l’incontro.

17.08 Rientrano in campo Lorenzo Sonego e Taylor Harry Fritz, tra poco si dovrebbe riprendere il match con il terzo set.

16.55 In questo momento ha cessato di piovere a Parigi.

16.50 Gli addetti stanno ora procedendo alla pulizia delle righe del campo, tra non molto i giocatori dovrebbero rientrare.

16.45 Stando a quanto appreso il match non dovrebbe comunque ripartire prima delle ore 17.00.

16.40 Smette momentaneamente di piovere su Parigi, con gli operatori che provvedono a rimuovere i teloni sul campo, è possibile che a breve si possa ripartire sul Court Simonne-Mathieu.

15.55 Secondo le previsioni la pioggia dovrebbe continuare fino alle ore 17.00.

15.25 Per il momento non accenna a diradarsi la pioggia su Parigi, peccato per Lorenzo Sonego che stava dominando sino a qui l’incontro contro un avversario che in partenza era leggermente più quotato del torinese n.46 ATP.

15.15 Per ora, come già accennato in precedenza, si sta giocando solo sotto il tetto del campo centrale Philippe Chatrier, dove si sta disputando l’incontro femminile tra la francese Caroline Garcia e la belga Elise Mertens con la numero 20 WTA avanti 3-0 nel primo set. Quando smetterà di piovere su Parigi riprenderà anche la sfida del Simonne-Mathieu con Sonego in vantaggio di due set su Taylor Harry Fritz, 7-6 (5) 6-3 in un’ora e 46 minuti..

14.55 La gara è dunque momentaneamente sospesa, seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione delle condizioni metereologiche.

14.50 I giocatori rientrano negli spogliatoi mentre il campo viene coperto dai teloni.

14.48 PARTITA INTERROTTA! Arriva la comunicazione ufficiale, in questo momento si gioca dunque solo sul centrale coperto.

14.47 Inizia a piovigginare su Parigi, il giudice di linea è in attesa di indicazioni prima di procedere con il terzo set.

14.45 Il torinese conquista il secondo set della partita in 46 minuti e si porta sul 2-0 dopo 1 ora e 46 di gioco.

FINE SECONDO SET

6-3 SONEGO! Il torinese chiude lo scambio sino a qui più bello della partita con uno splendido pallonetto di rovescio.

40-30 ACE DI SONEGO! In un momento fondamentale, set-point!

30-30 Dritto in rete di Sonego.

30-15 Sonego lascia troppo campo dopo il dritto e Fritz chiude sotto rete.

30-0 Scappa via il dritto allo statunitense.

15-0 Rovescio lungo di Fritz.

5-3 Fritz cancella due set-point all’azzurro e tiene il turno di battuta, ora Sonego servirà per il set.

AD-40 Buona la prima dell’americano.

40-40 Dritto senza muovere i piedi di Fritz dopo il servizio, seconda parità.

40-AD SECONDO SET-POINT SONEGO!

40-40 Risposta out di Sonego, parità.

30-40 SET-POINT SONEGO! Rovescio in rete di Fritz!

30-30 Dritto in corridoio di Fritz.

30-15 Pallonetto appena lungo di Sonego sulla smorzata di Fritz.

15-15 Gran dritto in diagonale di Fritz che prende in contropiede Sonego.

5-2 Sonego, scappa via il dritto di Fritz, game importante vinto dal torinese.

40-30 Servizio, dritto e chiusura a rete del torinese che risale dal 40-30 e ora avrà la palla per andare sul 5-2.

30-30 Buona la prima di Sonego.

15-30 Palla corta ben giocata di Sonego che in precedenza ha chiesto un controllo delle condizioni del campo al giudice di sedia.

0-30 Trova la risposta Fritz sulla prima di Sonego che scivola nel tentativo di arrivare sulla palla dell’americano.

0-15 Finisce in rete lo schiaffo al volo di Sonego dopo una prima centrale robusta.

4-2 Fritz tiene il servizio.

40-30 Risposta in rete di Sonego con il dritto sulla seconda di Fritz.

30-30 Non passa la smorzata un po’ forzata dell’azzurro.

15-30 Sonego continua a spingere con il diritto.

15-15 Passante lungo linea vincente di Sonego con il dritto.

15-0 Rovescio in rete di Sonego.

4-1 Dritto out di Fritz, Sonego tiene il turno di battuta a 15.

40-15 Rovescio in rete di Fritz.

30-15 Sonego apre il campo con la prima di servizio e chiude in volèe sotto rete.

15-15 Dritto lungo di Sonego.

15-0 Dritto vincente di Sonego che prende in contropiede Fritz.

3-1 Game rapido a zero per l’americano che muove il suo punteggio nel secondo set.

40-0 Altra buona prima in servizio per il n.30 ATP.

30-0 Buona la prima dell’americano.

15-0 Servizio/dritto di Fritz.

3-0 SONEGO! Il torinese consolida il break di vantaggio dopo 20 minuti di secondo set.

40-30 Sonego chiude sotto rete, palla per consolidare il break di vantaggio.

30-30 Dritto vincente di Sonego che perde la prima di servizio dopo il secondo warning per time violation.

15-30 Dritto out del piemontese.

15-15 Buona la prima di Sonego.

0-15 Fortunato Fritz con la palla corta di Sonego ammortizzata dal nastro.

2-0 BREAK SONEGO! Scappa via il dritto di Fritz.

40-AD Rovescio vincente di Sonego! Seconda palla-break del game!

40-40 L’americano apre il campo con il dritto e annulla la palla-break dell’azzurro, seconda parità.

40-AD PALLA-BREAK SONEGO! Nuovo rovescio in diagonale di Fritz che si spegne in corridoio.

40-40 Rovescio in corridoio del n.30 ATP, Sonego risale dal 40-0 e porta il game ai vantaggi.

40-30 Rovescio out di Fritz.

40-15 Scambio sotto rete e dritto centrale di Sonego in girata.

40-0 Buona la prima dell’americano.

30-0 Dritto vincente di Fritz.

15-0 Recupero di Sonego che finisce lungo con il giudice di sedia che scende a controllare.

1-0 Sonego, l’azzurro tiene il primo turno di battuta del secondo set.

AD-40 Buona la prima dell’azzurro.

40-40 Dritto in rete di Sonego, terza parità.

AD-40 Servizio/dritto di Sonego.

40-40 Sonego annulla la palla break, seconda parità.

40-AD Dritto in rete dell’azzurro, palla-break Fritz, la prima della partita per l’americano.

40-40 Rovescio in corridoio di Sonego.

40-30 Destro profondissimo di Sonego che pizzica la linea.

30-30 Errore con il dritto del torinese.

30-15 Contropiede vincente dell’azzurro dopo aver aperto il campo con uno slice.

15-0 Sonego ritrova la prima, dopo averla parzialmente persa al tie-break, in apertura di secondo set.

INIZIO SECONDO SET

FINE PRIMO SET

7-5 SONEGO! L’azzurro non concede nessuna palla-break a Fritz e dopo un’ora esatta di gioco conquista il primo set al tie-break.

6-5 SET-POINT SONEGO! Fritz non tiene sulla seconda del piemontese.

5-5 Dritto di Sonego che esce di poco in corridoio.

5-4 Dritto a sventaglio di Sonego, che ora avrà due servizi a disposizione per portarsi a casa il primo set!

4-4 Dritto in corridoio di Fritz, Sonego recupera il mini-break!

3-4 Risposta lunga in rovescio di Fritz sulla seconda profonda del torinese.

2-4 Palla corta vincente di Sonego. Cambio campo.

1-4 Scappa out il back di contenimento di Sonego.

1-3 Fritz chiude con il dritto.

1-2 Errore di Fritz con il rovescio.

0-2 Rovescio lungo linea di Fritz, subito mini-break per l’americano.

0-1 Dritto vincente di Fritz.

6-6 Buona la prima di Sonego che tiene il servizio, si va al tie-break.

40-30 Servizio vincente dell’azzurro!

30-30 Servizio/dritto in contropiede di Sonego.

15-30 Dritto appena lungo del torinese.

15-15 Sonego chiude un lungo scambio con un’accelerazione di dritto vincente, punto importante.

0-15 Lungo il rovescio di Sonego.

6-5 Game a zero di Fritz che si garantisce il tie-break.

40-0 Fritz apre il campo e conquista tre palle per garantirsi il tie-break.

30-0 Servizio e dritto lungo linea vincente dell’americano.

15-0 Buona la prima di Fritz.

5-5 L’azzurro c’è, e si porta a casa il primo vero game combattuto della partita.

AD-40 ACE DI SONEGO! Sullo scadere dello shot-clock.

40-40 Rovescio in rete di Sonego, seconda parità.

AD-40 Palla corta giocata da Sonego con grande lucidità.

40-40 Diagonale con il dritto vincente di Fritz che “buca” l’azzurro.

40-30 Servizio/dritto da manuale di Sonego.

30-30 Stecca con il rovescio l’azzurro.

30-15 Accelerazione di rovescio di Sonego che costringe Fritz alla risposta in rete.

15-15 Dritto lungo dell’azzurro.

15-0 Non contiene la risposta Fritz sulla prima di Sonego.

5-4 Fritz, buona la prima dell’americano che tiene il servizio.

40-30 Fritz risale dal 15-30 e si costruisce la palla per il 5-4.

15-30 Rovescio in rete di Fritz.

15-15 Slice vincente di Sonego chiamato sotto rete dall’americano.

15-0 Buona la prima di Fritz.

4-4 Rovescio out di Fritz, Sonego tiene il servizio.

AD-40 Smash vincente di Sonego.

40-40 Il nastro si porta via il dritto dell’azzurro, Fritz risale dal 40-0 e porta il game ai vantaggi.

40-30 Scappa un altro dritto a Sonego.

40-15 Dritto lungo di Sonego, altre due palle per il 4-4.

40-0 Buona la prima di Sonego!

30-0 Risposta lunga di Fritz sulla seconda dell’azzurro.

15-0 Lungo scambio che si chiude con un dritto in rete dello statunitense.

4-3 Fritz. Game a zero per l’americano, il primo in assoluto del match.

40-0 Fritz chiama a rete Sonego con una palla corta poi chiude comodamente.

30-0 Non passa il pallonetto di Sonego dopo il servizio/dritto dell’americano.

15-0 Rovescio di Sonego che scappa in corridoio.

3-3 Rovescio in rete di Fritz sulla prima del piemontese che continua a mostrarsi convincente in battuta.

40-15 Altra buona prima per Sonego.

30-15 Rovescio in rete dell’azzurro dopo la risposta profonda di Fritz sul servizio.

30-0 Dritto in rete di Fritz.

15-0 Buona la prima di Sonego.

3-2 Fritz. Dritto lungo linea vincente dell’americano.

AD-40 Sevizio e dritto sulla prima per lo statunitense.

40-40 Ace esterno di Fritz che cancella la seconda palla break della partita dell’azzurro, vantaggi.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! Dritto in rete di Fritz.

30-30 Dritto vincente del torinese!

30-15 Accelerazione di Fritz che costringe Sonego al dritto out.

15-15 Buona la prima dell’americano.

0-15 Errore di Fritz con il dritto.

2-2 Il piemontese tiene il servizio trovando un gran recupero sulla volèe di Fritz.

40-30 Servizio/dritto dell’azzurro che fin qui ha battuto 8/10 delle prime palle in campo.

30-30 Risposta in rete di Fritz sulla prima del piemontese.

15-30 Rovescio in rete di Sonego.

15-15 Fritz trova la risposta sulla prima dell’azzurro, apre bene il campo e chiude con il dritto.

15-0 Buona la prima di Sonego.

2-1 Fritz. L’americano tiene a 15 il suo secondo turno di battuta.

40-15 Buona la prima del n.30 ATP.

30-15 Dritto in rete di Fritz.

30-0 Risposta lunga dell’azzurro sulla prima di Fritz.

15-0 Dritto in rete di Sonego.

1-1 L’azzurro tiene il suo primo turno al servizio del match!

40-30 Non passa la palla corta del torinese, seconda palla per portarsi sull’1-1.

40-15 ACE di Sonego!

30-15 Servizio/dritto dell’azzurro.

15-15 Dritto lungo di Sonego.

15-0 Rovescio in corridoio di Fritz.

1-0 Fritz. L’americano tiene il primo turno di servizio.

40-40 Fritz annulla la palla break dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! Dritto lungo linea vincente del torinese.

30-30 Risposta in corridoio di Sonego sulla prima dello statunitense.

15-30 Rovescio in rete di Fritz.

15-15 Buona la prima di Fritz.

0-15 Sonego si aggiudica il primo punto dell’incontro dopo un lungo scambio.

INIZIA LA PARTITA!

12.56 Sarà Fritz a cominciare con il servizio.

12.55 Giocatori in campo per il riscaldamento sul campo Simonne-Mathieu.

12.50 Al secondo turno Lorenzo Sonego, n.46 ATP, ha superato il kazako Alexander Bublik con un 7-6 (8), 6-1 7-5 in 2 ore e 26 di gioco, prendendo in mano l’inerzia del match dopo la conquista del primo set.

12.45 Dopo aver centrato la prima qualificazione in carriera al terzo turno di uno Slam, Lorenzo Sonego cercherà ora anche la prima qualificazione agli ottavi di finale, partendo da sfavorito nella sfida contro Taylor Harry Fritz, n.30 ATP.

12.40 Iga Swiatek si aggiudica il match contro Eugenie Bouchard 6-3 6-2 in un’ora e 15 di gioco e approda agli ottavi di finale del tabellone femminile. Lorenzo Sonego e Taylor Harry Fritz inizieranno il match sul Court Simonne-Mathieu intorno alle ore 13.00.

12.35 Il match inizierà al termine dell’incontro femminile tra Eugenie Bouchard e Iga Swiatek, la polacca ha vinto il primo set 6-3 ed è avanati nel secondo 4-2, Sonego e Fritz non scenderanno dunque in campo prima delle 13.00.

12.30 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lorenzo Sonego-Taylor Harry Fritz, valido per il terzo turno del Roland Garros 2020.

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Sonego e Taylor Harry Fritz, valido per il terzo turno del Roland Garros 2020. Dopo aver superato per la prima volta in carriera il secondo turno di uno Slam ora il piemontese cerca anche la qualificazione agli ottavi di finale.

Lorenzo Sonego arriva per la prima volta in carriera al terzo turno di uno slam dopo aver eliminato l’ecuadoregno Emilio Gomez al primo turno e il kazako Alexander Bublik mercoledì in tre set, 7-6 (8) 6-1 7-5 in 2 ore e 26 di gioco. Il torinese sfiderà lo statunitense Fritz, n.30 ATP che parte da favorito pur non essendo irresistibile sulla terra rossa.

L’americano è arrivato a questo punto del torneo parigino dopo aver superato il ceco Machac al primo turno in cinque set, 7-5 7-6 (2) 1-6 2-6 6-3 in 3 ore e 39, e il moldavo Albot nella giornata di mercoledì con un comodo tre set a zero, 6-3 6-2 6-4 in poco più di 2 ore di gioco. Tra Fritz e Sonego intercorrono due precedenti entrambi risalenti al 2018 e vinti dall’americano, testa di serie n.27 del seeding a Parigi. Il primo è quello delle qualificazioni all’ATP di Londra 2018, dove Fritz si impose sull’azzurro 6-2 3-6 6-1, il secondo neanche un mese dopo al primo turno di Wimbledon 2018, dove l’americano vinse 3-6 6-3 6-2 6-2 in 2 ore e 10.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Sonego e Taylor Harry Fritz, valido per il terzo turno del Roland Garros 2020. L’incontro si giocherà sul Court Simonne-Mathieu e sarà il secondo a partire dalle 11.00 dopo l’incontro femminile tra Eugenie Bouchard e Iga Swiatek, buon divertimento!

