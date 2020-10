LIVE Sinner-Rublev 1-2, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: azzurro infortunato, problema ad un piede

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Finisce così la nostra DIRETTA LIVE. Ma continuate a seguirci, vi aggiorneremo in tempo reale sulle condizioni di Sinner.

Loading...

Loading...

16.36 Fonti spagnole (Settenis.com) parlano di una lesione ad un piede per Sinner, ma si attendono conferme ufficiali.

16.35 Il match tra Sinner e Rublev è durato appena 5 minuti.

Si sapeva delle condizioni non buone di Sinner, con una brutta forma di raffreddore contratta a Colonia. Ci si è messo anche un problema a un piede che ne ha compromesso la possibilità di continuare, Jannik ci ha provato.

JANNIK SINNER SI RITIRA. Rublev va ai quarti di finale.

1-2 Break Rublev, risposta di dritto che sorprende Sinner, costretto a un dritto colpito male che infatti esce.

30-40 Palla break Rublev, buona risposta di rovescio e poi dritto dal centro vincente.

30-30 Non controlla la risposta Rublev sulla prima esterna di Sinner.

15-30 Sbaglia il dritto dopo il servizio Sinner.

15-15 Esagera con il dritto Sinner, spedendolo oltre la riga di fondo.

15-0 Prima vincente di Sinner.

1-1 Due ace in fila di Rublev.

40-0 Ace di Rublev.

30-0 Sbaglia in larghezza Sinner.

15-0 Anche Rublev inizia bene al servizio.

1-0 Sinner, spinge bene da fondo l’azzurro e porta il game a casa.

40-15 Prima centrale e dritto di Sinner.

30-15 Sbaglia Sinner, primo punto di Rublev.

30-0 Altra prima vincente di Sinner.

15-0 Comincia con una buona prima Sinner.

16:14 Si comincia!

16:13 Sarà Sinner il primo a servire.

16:08 Sono entrati in campo per il riscaldamento i due giocatori.

16:04 Primo confronto per Sinner contro il numero 8 del mondo, che sta vivendo una parte di stagione post-lockdown molto felice: il suo attuale momento è una delle chiavi che, per l’altoatesino, rende complicato questo incontro, anche se dall’altra parte va detto che le condizioni indoor sono fondamentalmente quelle in cui Sinner riesce a esprimersi al meglio.

16:00 Prima di cominciare questa diretta, va compiuto il giusto tributo a Lorenzo Sonego, che era entrato nel torneo come lucky loser e ha ora sconfitto in due tie-break il polacco Hubert Hurkacz, regalandosi così una sfida con Novak Djokovic. Il torinese è pressoché sicuro di entrare nei primi 40 del mondo in questo modo, per la prima volta in carriera.

15:52 Sinner-Rublev avrà certamente un ritardo di qualche minuto a causa del tie-break del secondo set tra Lorenzo Sonego e Hubert Hurkacz, con il torinese che ha vinto quello del primo set sul polacco. I tempi di attesa dipenderanno tutti dall’esito di quello che, in Francia, chiamano “jeu decisif”.

Il programma di Sinner vs Rublev – La presentazione del match – Il ranking aggiornato di Jannik Sinner

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna (Austria) tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. Sul veloce indoor austriaco l’altoatesino affronterà uno dei giocatori più in forma del circuito, recentemente vincitore del torneo di San Pietroburgo (Russia).

Un match molto complicato per Jannik, al cospetto di un giocatore in grande fiducia e molto migliorato nell’ultima stagione, ricordando ad esempio i quarti di finale raggiunti agli US Open 2020, sconfiggendo negli ottavi l’azzurro Matteo Berrettini. Si prospetta un confronto in cui gli scambi da fondo saranno ad alta velocità, dotati entrambi di un tennis basato molto sulla potenza dei colpi da fondo. Un altro test probante per il classe 2001 del Bel Paese, dopo l’ottimo esordio contro il solido norvegese Casper Ruud. Per classifica ed esperienza, i favori del pronostico sono tutti per Rublev, ma vedremo come Sinner deciderà di giocarsela.

Il nostro portacolori per avere delle chance, indubbiamente, dovrà minimizzare gli errori che si sono visti all’esordio contro Ruud e badare soprattutto alle accelerazioni del suo avversario nello scambio prolungato. Sarà, infatti, importante anche variare il gioco, magari con qualche palla corta. Aspetti del gioco nei quali Jannik ha dimostrato ancora di non padroneggiare come vorrebbe.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna (Austria) tra Jannik Sinner e Andrey Rublev: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle ore 16.00. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer