Tennis, ATP Nur-Sultan 2020: Andrea Seppi viene rimontato e sconfitto dall’americano McDonald

Si interrompe al secondo turno il cammino di Andreas Seppi nel torneo ATP di Nur-Sultan. L’altoatesino è stato sconfitto in rimonta dall’americano Mackenzie McDonald, numero 209 del mondo, in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 dopo due ore e tre minuti di gioco.

Partenza sprint nel match per Seppi, che strappa in apertura il servizio all’avversario e si porta sul 3-0. E’ un break decisivo per l’altoatesino, che conserva il vantaggio e chiude la prima frazione sul 6-3. Nel secondo set il copione si inverte ed è McDonald a trovare per primo il break e ad allungare fino al 5-1, togliendo la battuta una seconda volta nel sesto gioco all’azzurro. Seppi riesce ad accorciare fino al 5-3, ma nel game successivo l’americano tiene il servizio e porta il match al terzo set.

La terza frazione comincia con break di McDonald, controbreak di Seppi e nuovo break dell’americano. Seppi riagguanta la parità nel sesto game, ma nel gioco successivo perde clamorosamente a zero la battuta. L’altoatesino non riesce a fare più un punto, con McDonald che realizza un parziale di 12-0 e vince a zero anche gli altri due game, chiudendo il set sul 6-3.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events