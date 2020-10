Tennis, ATP Vienna 2020: Lorenzo Sonego batte Hurkacz e affronta Djokovic ai quarti. Bene Thiem, Tsitsipas si inchina a Dimitrov

Si chiude la quarta giornata dell’ATP Vienna 2020 con una buona notizia ed una cattiva per il tennis italiano. Iniziamo dalle liete novelle, rappresentate da Lorenzo Sonego, che supera Hubert Hurkacz in un’ora e quarantotto minuti con due tiebreak. Prova di forza per il tennista piemontese, che si toglie così lo sfizio di affrontare ai quarti di finale il numero uno al mondo Novak Djokovic. Dura invece pochi minuti il match di Jannik Sinner, che alza bandiera bianca per una vescica al piede e lascia strada ad Andrey Rublev, lasciandoci con il rammarico di non aver potuto vedere una partita che aveva tutti i crismi per essere interessantissima.

Per il russo, in corsa per le ATP Finals, ci sarà Dominic Thiem. Il padrone di casa e vincitore dell’edizione 2019 ha dominato in lungo e in largo contro Cristian Garin, 6-3 6-2 senza appello e forse anche troppo severo per il cileno, che si arrende in 65 minuti. Nella stessa zona di tabellone, vittoria in rimonta per Daniil Medvedev, che deve sudare più del previsto per battere in tre set il canadese Vasek Pospisil: il russo se la vedrà con Kevin Anderson, che sta tentando di riemergere da un 2019 zeppo di infortuni.

Nel settore di Djokovic-Sonego, la sorpresa di giornata è il ko di Stefanos Tsitsipas. Il greco si fa sorprendere nell’ultimo match di giornata dal bulgaro Grigor Dimitrov, sempre un osso duro da affrontare. In una lotta di due ore e un quarto, è il numero 20 al mondo a trionfare per 6-7 6-4 6-3. Contro di lui ci sarà il britannico Daniel Evans, che nella partita di apertura di oggi ha spento le velleità della wild card Jurij Rodionov per 7-5 6-3.

RISULTATI ATP VIENNA 2020

Daniel Evans b. Jurij Rodionov 7-5 6-3

Lorenzo Sonego b. Hubert Hurkacz 7-6 7-6

Daniil Medvedev b. Vasek Pospisil 4-6 6-3 6-2

Andrey Rublev b. Jannik Sinner 2-1 rit.

Dominic Thiem b. Cristian Garin 6-3 6-2

Grigor Dimitrov b. Stefanos Tsitsipas 6-7 6-4 6-3

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer