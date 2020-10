Tennis, infortunio Jannik Sinner: è corsa contro il tempo per l’ATP di Sofia

La stagione del tennis non è ancora finita, e quella di Jannik Sinner? Allo stato attuale delle cose, il calendario dell’azzurro prima della fine del 2020 prevede la partecipazione al torneo ATP 250 di Sofia, che si disputerà nella settimana dal 9 al 15 novembre, ovvero tra l’ultimo Masters 1000 stagionale e le Finals, tornei a cui l’azzurro non prenderà parte, ma per la Bulgaria Sinner potrebbe farcela a recuperare.

Va ricordato infatti che oggi a Vienna, in Austria, nel torneo ATP 500 di tennis 2020, sul veloce indoor austriaco la wild card azzurra Jannik Sinner si è ritirata dopo pochi minuti del confronto contro il numero cinque del seeding, il russo Andrey Rublev, sul punteggio di 2-1 per il russo, per un problema ad un piede.

Dopo soli tre giochi ed appena nove minuti Sinner ha alzato bandiera bianca appena dopo aver perso il servizio a trenta, presumibilmente per una vescica al piede destro, problema che, come ha riportato Luca Fiorino su Facebook, il tennista italiano si porta dietro già dal torneo di Colonia II.

Foto: LaPresse