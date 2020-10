LIVE Italia-Olanda, Nations League 2020 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orario tv e probabili formazioni

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, quarta giornata della Nations League 2020-2021 di calcio. Al Gewiss Stadium di Bergamo gli azzurri si giocano un pezzo importante di qualificazione alla Final Four della competizione. La squadra allenata da Roberto Mancini ha già battuto l’Olanda per 1-0 nel match di andata, dominando in lungo e in largo la partita senza lasciare scampo ai rivali.

Al giro di boa l’Italia è al primo posto nel proprio girone con cinque punti, frutto del succitato successo ai danni degli Orange e ai due pareggi contro Bosnia e Polonia. Un peccato considerando che sarebbe stato possibile arrivare alla sfida di stasera molto più lanciati verso il primato nel raggruppamento: purtroppo ai nostri ragazzi è mancato il guizzo in fase offensiva, soprattutto in occasione della sfida di domenica in terra polacco terminata a reti bianche.

Rispetto al match di andata, sulla panchina dei neerlandesi non ci sarà Dwight Lodeweges, coach ad interim dopo l’addio di Ronald Koeman, ma Frank De Boer, visto nel nostro campionato quattro anni fa all’Inter con scarsi risultati. I suoi primi due match da selezionatore olandese non sono stati come sperava: ko in amichevole con il Messico e pareggio con la Bosnia.

Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20:45, mentre la nostra cronaca in tempo reale comincerà qualche minuto prima con le formazioni ufficiali ed un ampio prepartita. OA Sport vi invita a seguire il match in compagnia della DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

