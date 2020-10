VIDEO Italia-Olanda 1-1: highlights, gol e sintesi. Gli azzurri pareggiano a Bergamo

A pochi giorni dallo scialbo pareggio in trasferta in Polonia, oggi mercoledì 14 ottobre, la Nazionale italiana di calcio è tornata in campo per il match contro l’Olanda, concluso 1-1 a Bergamo. Nel primo tempo vanno in rete gli azzurri al 16′ con Pellegrini, ma al 25′ pareggia van de Beek.

HIGHLIGHTS ITALIA-OLANDA 1-1

IL GOL DI PELLEGRINI

IL PAREGGIO DI VAN DE BEEK

GOAL ! Donny van de Beek scores vs Italy. 1-1 pic.twitter.com/w5FQtBpkzt — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) October 14, 2020

Foto: LaPresse