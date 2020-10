Pagelle Italia-Olanda 1-1, voti Nations League 2020: Immobile sprecone, Chiellini è un gigante. Frenkie De Jong illumina, male Verratti e Jorginho

Si chiude con un pareggio per 1-1 a Bergamo la sfida tra Italia e Olanda, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2020-2021. Gli Azzurri giocano complessivamente un buon match, ma non sfruttano diverse occasioni per trovare il gol vittoria a causa dell’imprecisione sotto porta di Ciro Immobile. Da segnalare l’ottima prova di Giorgio Chiellini e Nicolò Barella, mentre dall’altra parte ha brillato la stella Frenkie De Jong. Di seguito le pagelle di Italia-Olanda di Nations League:

PAGELLE ITALIA-OLANDA 1-1 NATIONS LEAGUE 2020-2021

ITALIA (4-3-3)

Donnarumma 6,5 Assolutamente incolpevole in occasione del gol del pareggio firmato da Van de Beek. Si rende utile per la prima costruzione delle azioni azzurre con dei buoni appoggi. È decisivo in avvio di ripresa con una parata superlativa salva risultato su Depay.

D’Ambrosio 6 Prima fase di partita pulita in marcatura ed in impostazione sul centro-destra, non si fa vedere là davanti sulla fascia con continuità. Sventa un cross estremamente insidioso con un intervento quasi provvidenziale per anticipare i giganti olandesi alle sue spalle. Ammonito nel finale, salterà il prossimo impegno con la Polonia per squalifica (era diffidato).

Bonucci 6 Primo regista della manovra azzurra, molto concentrato fin dai primi minuti per neutralizzare un paio di potenziali occasioni da gol per gli Orange. Spreca la chance del 2-1 azzurro non riuscendo ad indirizzare verso la porta un colpo di testa abbastanza comodo sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Chiellini 7 Subito molto aggressivo in anticipo su Luuk De Jong per imporre la sua fisicità nei confronti della punta olandese, commette un paio di sbavature in impostazione ma è molto solido. Si fa sorprendere solo una volta in area dal contro-movimento di De Jong in area a fine primo tempo, per il resto è il vero trascinatore della retroguardia italiana con un secondo tempo straordinario.

Spinazzola 6 Avvio sicuramente positivo ed intraprendente sulla fascia sinistra in fase offensiva. Si fa trovare talvolta fuori posizione nelle ripartenze fulminee degli Orange, calando alla distanza anche in termini di spinta. Si riaccende al 39′ con una bella iniziativa, ma il suo destro è ribattuto da un attento Cillessen.

Barella 7 Soffre nelle prime battute il pressing avversario commettendo qualche errore di troppo, ma si rende estremamente utile per dare sostanza al centrocampo tricolore. Cresce col passare dei minuti ed è decisivo al 16′ con un bellissimo assist per il gol di Pellegrini. Ampiamente il migliore del centrocampo azzurro per tutta la durata della contesa.

Jorginho 5 Viene limitato egregiamente dalla rete del pressing olandese a tutto campo, perciò non può mettere in mostra appieno le sue qualità tecniche cercando nel frattempo di dare una mano alla difesa azzurra. Spesso impreciso nel momento di massima difficoltà della squadra anche quando non è sotto pressione.

Verratti 5 Fa fatica ad accendersi non riuscendo a combinare con continuità palla a terra con il compagno di reparto Jorginho in impostazione. Buono il suo approccio dal punto di vista dell’intensità, anche se si fa ammonire troppo presto con un fallo tattico abbastanza ingenuo. Dal 56′ Locatelli 6 Non brilla particolarmente ma tiene il campo, soffrendo inevitabilmente il confronto diretto con avversari del calibro di Van de Beek e Frenkie De Jong. Prova a rendersi pericoloso con degli inserimenti in area di rigore sui cross per sfruttare le sue abilità nel gioco aereo.

Chiesa 6.5 Prestazione di buona sostanza in avvio di partita con un paio di buone iniziative offensive oltre al solito spirito di sacrificio per aiutare il resto della squadra in difesa e nel pressing. Autore di alcune giocate di pregevole fattura, lontano però dalla porta. Dal 55′ Kean 6.5 Ingresso in campo molto positivo dal punto di vista dell’energia, si rende protagonista di un paio di ottime azioni individuali sulla fascia.

Immobile 5 Molto generoso per aiutare i compagni e per fornire delle buone sponde, ma quando ha la prima occasione per incidere subisce la marcatura di Van Dijk ed è troppo altruista sprecando tutto. Impreciso anche al 22′ e al 56′ facendosi clamorosamente ipnotizzare a tu per tu con Cillessen.

Pellegrini 6.5 Prima fase di match non entusiasmante per il centrocampista della Roma, che si fa però trovare pronto al 16′ con un bellissimo inserimento mettendo in rete il gol dell’1-0 grazie a un ottimo controllo e ad una conclusione precisa che non lascia scampo a Cillessen. Dal 72′ Florenzi 6,5 Fa valere la sua freschezza atletica appena entrato sulla fascia destra arrivando sul fondo e mettendo in mezzo una palla interessante allontanata però da un ottimo Van Dijk.

All. Mancini 6 Buon approccio e ottima chiusura del primo tempo da parte degli azzurri, che pagano però un quarto d’ora di grande sofferenza in cui la qualità dell’Olanda sovrasta la formazione tricolore trovando il pareggio e sfiorando il secondo gol. Prestazione complessivamente positiva anche nella ripresa, manca però sempre un po’ di concretezza davanti alla porta (serata no per Immobile).

OLANDA (4-3-3): Cillessen 6.5; Hateboer 5, De Vrij 6, Van Dijk 6.5, Aké 6; Van de Beek 6.5, F. De Jong 7, Blind 6 (dal 77′ Veltman 6); Wijnaldum 6, L. De Jong 5.5, Depay 6 (dal 92′ Babel S.V.)

