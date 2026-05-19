Calcio, la Grecia potrebbe non giocare in amichevole contro l’Italia: contrarietà per le scelte di Baldini

La Nazionale italiana rischia di vedere modificato il programma delle amichevoli di giugno ancora prima di scendere in campo. La sfida contro la Grecia, prevista nella finestra internazionale che aprirà l’estate azzurra, potrebbe infatti saltare a causa delle scelte tecniche di Silvio Baldini, chiamato a guidare temporaneamente l’Italia dopo la terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale.

L’idea del commissario tecnico ad interim sarebbe quella di affrontare gli impegni di giugno con una selezione profondamente rinnovata, composta in larga parte dai giocatori dell’Under 21 seguiti negli ultimi mesi. Una linea chiara, quasi programmatica, che punta ad avviare una fase di ricostruzione immediata e a responsabilizzare i giovani più promettenti del panorama italiano. Baldini considera questa finestra internazionale un’occasione utile per accelerare il ricambio generazionale e valutare profili già abituati ai suoi principi di gioco.

Una scelta che, però, non avrebbe convinto del tutto la Federazione greca. Ad Atene ci si aspettava infatti un confronto contro una Nazionale maggiore strutturata e competitiva, soprattutto in vista degli appuntamenti ufficiali della prossima stagione. La Grecia, reduce anch’essa da una delusione sul fronte qualificazioni, intende utilizzare le amichevoli estive come banco di prova ad alto livello e non gradirebbe l’ipotesi di affrontare un’Italia sperimentale o fortemente ringiovanita.

Dietro il possibile irrigidimento ellenico ci sarebbe anche una questione di prestigio internazionale. Affrontare gli azzurri resta un test dal peso mediatico e tecnico significativo, ma l’eventuale presenza di una formazione quasi interamente Under 21 rischierebbe di ridimensionare il valore dell’incontro. Per questo motivo non viene esclusa la possibilità che la Federazione greca possa valutare alternative nelle prossime settimane, aprendo così allo scenario di un cambio di avversario per l’Italia. La situazione resta in evoluzione.