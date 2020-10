Italia-Olanda, Nations League 2021: programma, orari, tv, probabili formazioni

Terzo impegno in fila per l’Italia di Roberto Mancini. Dopo la larga vittoria in amichevole con la Moldova e il pareggio a reti bianche con la Polonia, si torna nel Bel Paese per la partita contro l’Olanda, sfida valida per la quarta giornata della Nations League 2021. Gli azzurri di Roberto Mancini, che saranno di scena al Gewiss Stadium di Bergamo il prossimo 14 ottobre, hanno fra le mani la chance per estromettere quasi definitivamente Van Dijk e compagni dalla corsa al primo posto.

Al giro di boa, l’Italia è al primo posto con cinque punti, frutto di due pareggi ed un successo proprio contro l’Olanda. Se il successo venisse replicato anche mercoledì sera, la selezione di Mancini salirebbe a quota 8, mentre gli Orange resterebbero a 4 con gli scontri diretti a sfavore. La partita di andata, funestata dall’infortunio di Nicolò Zaniolo, venne decisa dal gol di un altro Nicolò, Barella. Rispetto al match di andata, sulla panchina degli olandesi non ci sarà Dwight Lodeweges, coach ad interim dopo l’addio di Ronald Koeman, ma Frank De Boer, visto nel nostro campionato quattro anni fa all’Inter con scarsi risultati. I suoi primi due match da selezionatore olandese non sono stati come sperava: ko in amichevole con il Messico e pareggio a reti bianche con la Bosnia.

La partita sarà trasmessa in diretta mercoledì 14 ottobre su Rai 1 con fischio d’inizio alle 20.45, con la telecronaca di Alberto Rimedio ed il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE 2021

Mercoledì 14 ottobre

Ore 20.45 Italia-Olanda

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Lor. Pellegrini. All.Mancini

OLANDA (4-3-3): Cillesen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Veltman; Wijnaldum, de Jong, Van de Beek; Berghuis, Depay, Babel.

