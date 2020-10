Calcio, Nations League 2020: Italia-Olanda 1-1. A Bergamo botta e risposta nella prima frazione

A pochi giorni dal pareggio per 0-0 in trasferta in Polonia, oggi, mercoledì 14 ottobre la Nazionale italiana è tornata in campo per la quarta giornata della Nations League di calcio: l‘Italia, a Bergamo, contro i Paesi Bassi, non è andata oltre l’1-1, facendosi scavalcare in vetta alla classifica dalla Polonia, vittoriosa per 3-0 sulla Bosnia. A Bergamo vantaggio degli azzurri al 16′ con Pellegrini, ma al 25′ pareggia van de Beek.

Nel primo tempo parte forte l’Italia, che al quarto d’ora passa grazie ad un’invenzione di Barella che, dopo uno scambio con Chiesa, pesca Pellegrini, il quale sorprende alle spalle la difesa avversaria e batte il portiere in uscita. Al 25′ però i Paesi Bassi pareggiano al termine di una bella azione corale, condita da un rimpallo fortuito che favorisce van de Beek, bravo però a girarsi e battere a rete in maniera vincente. Si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa le squadre calano fisicamente alla distanza, tanto che non si registrano emozioni. A tratti le due formazioni sembrano accontentarsi del pari, neppure i cambi fanno variare un canovaccio che pare scritto e portare all’1-1, che è il risultato finale, che fa contento soprattutto la Polonia, ora prima.

Foto: LaPresse