LIVE Djokovic-Nadal, Finale Roland Garros 2020 in DIRETTA: la sfida più attesa, in palio il record di Slam

Djokovic-Nadal, Finale Roland Garros 2020: tutti i numeri di una sfida infinita. In palio (anche) il record di Slam–Roland Garros 2020, Nadal contro Djokovic: la finale più attesa. Schwartzman piegato, un eroico Tsitsipas deve arrendersi–Finale Roland Garros 2020, Djokovic-Nadal: programma, orario, tv

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, incontro valevole per la finale del torneo maschile singolare del Roland Garros 2020. Un grande classico dell’era moderna del tennis: si tratta del 56° confronto tra i due, con il serbo avanti 29 a 26 nel computo totale. Il #1 al mondo è avanti 16-11 nelle finali mentre lo spagnolo comanda su terra rossa per 7 vittorie a 4. Inoltre i due giocatori hanno eguagliato le nove finali nei Major tra Roger Federer e lo stesso Nadal: al momento il bilancio è in perfetta parità sul 4-4.

Novak Djokovic, dopo la squalifica di New York, ha ripreso a macinare record: soltanto 1 sconfitta nel travagliato 2020, vittoria a Roma due settimane fa e la possibilità di conquistare il doppio Career Grand Slam in carriera vincendo a Parigi. Il classe ’87 è arrivato in finale perdendo appena tre set, di cui due nella semifinale contro Stefanos Tsitsipas: un percorso netto, battendo lo svedese Ymer, il lituano Berankis, Daniel Galan e Karen Khachanov prima di perdere un parziale contro Pablo Carreno Busta nella rivincita degli US Open.

Rafael Nadal invece rincorre il tredicesimo successo sotto la Tour Eiffel e il ventesimo sigillo Slam: vincendo eguaglierebbe i trionfi Major di Roger Federer. Lo spagnolo ha già superato l’elvetico per numero di finali in un singolo torneo Major: scavalcate le 12 finali a Wimbledon del classe ’81. L’iberico proverà a fare en-plein di successi su altrettante finali a Parigi, provando a negare la doppietta francese al serbo: dopo la vittoria su Diego Schwartzman in semifinale, la vittoria del trofeo senza perdere alcun parziale è possibile.

La sfida tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, è in programma non prima delle 15.00 sul Court Philippe-Chatrier al Roland Garros a Parigi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Alessandra Tarantino/ LaPresse