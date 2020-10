Djokovic-Nadal, Finale Roland Garros 2020: tutti i numeri di una sfida infinita. In palio (anche) il record di Slam

Novak Djokovic e Rafael Nadal, ancora loro. La finale del Roland Garros 2020, in qualunque modo andrà a finire, segnerà un momento senza ritorno nella storia del tennis, perché il serbo potrebbe realizzare il doppio Career Grand Slam, mentre lo spagnolo, vincendo per la tredicesima volta a Parigi, raggiungerebbe a quota 20 Slam vinti Roger Federer.

I due si sono già affrontati per 55 volte, in una delle rivalità più feroci dell’era moderna del tennis (assieme, ovviamente, a Federer-Nadal e Federer-Djokovic, le sfide di maggior frequenza degli ultimi 16 anni di questo sport). A condurre è l’attuale numero 1 del mondo per 29-26. Peraltro, Djokovic è anche l’uomo che più di tutti è riuscito a sconfiggere Nadal sulla terra rossa: ben sette volte. Una classifica, questa, in cui precede Dominic Thiem e Fabio Fognini, che vantano quattro successi a testa.

Sarà inoltre la nona finale tra di loro a livello Slam, e questo è un primato eguagliato, dal momento che Federer e Nadal avevano a loro volta giocato nove finali nei quattro tornei maggiori, l’ultima delle quali agli Australian Open 2017. Il bilancio, in questo caso, è di 4-4: l’iberico ha vinto le finali di US Open 2010 e 2013 e Roland Garros 2012 e 2014, il serbo quelle di Wimbledon 2011, US Open 2011 e Australian Open 2012 e 2019.

Djokovic è andato a raggiungere Nadal e Federer nella lista di coloro che hanno saputo raggiungere almeno cinque finali in tutti i tornei dello Slam, un’impresa che nessuno era mai riuscito a compiere prima del loro arrivo sul tour. Quello di ieri contro il greco Stefanos Tsitsipas è stato il 29° match vinto al quinto set da Djokovic, mentre Nadal è il primo a giocare 13 finali Slam in uno stesso torneo, appunto il Roland Garros, superando in questo senso Federer, che ne ha 12 a Wimbledon.

Ritornando alle sfide tra i due protagonisti di domani, 27 di queste si sono giocate in finale, e in questo caso guida Djokovic per 16-11. Sulla terra rossa, però, il bilancio è 7-4 in favore di Nadal, l’uomo che su questa superficie ha costruito una fetta estremamente rilevante della propria carriera. Sarà la ventottesima finale Slam per il mancino di Manacor, la ventisettesima per il leader del ranking ATP.

Foto: LaPresse