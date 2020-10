LIVE Djokovic-Nadal 0-6 2-6 5-7, Finale Roland Garros 2020 in DIRETTA: l’uragano spagnolo investe il serbo! 13° successo a Parigi e 20° nei Major: raggiunto Roger Federer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.56 Rafael Nadal vince per la 13esima volta il Roland Garros! Lo spagnolo rincorre il titolo di GOAT eguagliando Roger Federer e i suoi 20 titoli Slam: Novak Djokovic, che resta a 17 Major, esce sconfitto per 6-0 6-2 7-5. L’uragano spagnolo investe il #1 al mondo, irriconoscibile quest’oggi dopo un buon torneo in cui aveva perso appena tre set: il classe ’87 appare svogliato e scoordinato, riprendendosi soltanto nel finale dopo i tanti i problemi al servizio. Lo spagnolo vince per la quarta volta il torneo senza perdere set dominando la sfida e piazzando il primo bagel in una finale Slam da Wimbledon 2006 quando Federer vinse il primo parziale con questo risultato proprio contro lo spagnolo. Nonostante la sola partecipazione a Roma prima del torneo parigino, Nadal si conferma padrone del feudo parigino: il terraiolo iberico non ha rivali sotto la Tour Eiffel!

FINE TERZO SET

7-5 ACE NADAL! GAME SET AND MATCH RAFAEL NADAL! 13° SUCCESSO A PARIGI.

40-0 TRE MATCH POINT NADAL! Lo spagnolo serve per il torneo.

30-0 Si ferma sul nastro il rovescio del serbo.

15-0 Lungo il diritto piatto in spinta del serbo.

5-6 CLAMOROSO DOPPIO FALLO DJOKOVIC! BREAK NADAL! Lo spagnolo serve per il titolo.

30-40 PALLA BREAK NADAL! Momento cruciale.

30-30 In rete il rovescio del serbo.

30-15 Arriva anche un sorriso da parte di Nole che trova lo smash vincente indietreggiando.

15-15 La stecca di Nadal aiuta Djokovic: rovescio diagonale vincente.

0-15 Nole non regge in difesa le bordate di Nadal: larga la smorzata del serbo.

5-5 Nadal risponde al momento positivo di Nole confermandosi al servizio.

40-15 Altro rovescio colpito male dal serbo.

30-15 Nadal varia con il back corto e affonda con il diritto diagonale.

15-15 Fuori di poco il rovescio di Nole.

0-15 Lunga la risposta di Nadal in uscita dal servizio.

5-4 Nole annulla una palla break e allunga il set!

AD-40 Serve&volley di Nole: il pubblico vuole continuare ad ammirare tennis ed esulta!

40-40 Rischia Nole: rovescio diagonale vincente.

40-AD Questa volta lo schema di Nole non funziona: Nadal supera l’avversario con il lob.

40-40 Scoordinato Nole sul rovescio diagonale.

40-30 Si carica Nole! Diritto perforante sulla risposta corta di Nadal.

30-30 Lungo il diritto dal centro del campo: nervoso Nole.

15-15 Non benissimo Nole con la palla corta per interrompere lo scambio.

15-0 Rovescio diagonale da sballo di Djokovic.

4-4 Scappa via il diritto di Djokovic: parità a Parigi.

40-30 CHE RECUPERO DI NOLE! Il serbo trova il diritto lungolinea in recupero che taglia il campo.

40-15 Ed ecco il 40° non forzato di Djokovic.

30-15 Servizio e diritto potente di Nadal.

15-15 Nole attacca con il diritto diagonale e poi cambia angolo: il rovescio di Nadal non passa.

15-0 Non passa la smorzata di Nole: il pubblico rumoreggia.

4-3 Nole attacca la rete e trova la volée vincente: match riaperto?

40-15 Servizio e diritto ancora del classe ’87.

15-15 Smorzata del serbo: Nadal la intercetta e lo passa in recupero di rovescio.

15-0 Servizio e diritto in contropiede di Nole.

3-3 BREAK NOLE! Djokovic prova a riaprire il set e si carica nel peggior game di Nadal al servizio.

40-AD NUOVA CHANCE NOLE! Lungo il recupero di Nadal sul diritto diagonale del serbo.

40-40 RECUPERO DI NADAL! Lo spagnolo recupera sulla palla corta del serbo e annulla la chance di break.

30-40 PALLA BREAK NOLE! Diritto in corridoio di Nadal e chance per rientrare.

30-30 Buona prima dello spagnolo.

15-30 Nadal sta un po’ calando da punto di vista del ritmo negli scambi: Nole potrebbe approfittarne.

15-15 Buon rovescio lungolinea di Nole: Nadal in ritardo.

2-3 BREAK NADAL! Il serbo si trascina in campo e perde il servizio.

0-40 TRE PALLA BREAK! Nole frustrato con il diritto.

0-30 Diritto diagonale pazzesco di Nadal.

0-15 Si ferma sul nastro la palla corta di Nole.

2-2 Nadal controlla con il rovescio la risposta potente dell’avversario.

40-30 Banale errore in risposta del #1 al mondo.

30-30 Nole sta crescendo in risposta: diritto lungolinea del serbo.

30-15 Lungo il rovescio del serbo in recupero.

15-15 PALLA CORTA DELIZIOSA DI NADAL! Non può nulla il serbo.

0-15 Diritto lungolinea vincente del classe 1987.

2-1 Fuori di poco il rovescio in recupero dello spagnolo: Nole tiene il turno di servizio.

AD-40 Smash vincente di Djokovic che attacca la rete.

40-40 Lunga la risposta di Nadal: si salva il #1 al mondo.

30-40 PALLA BREAK NADAL! Altra risposta profonda e diagonale: Nole in ritardo.

30-30 Diritto in corridoio di Nadal: nonostante ciò, lo spagnolo è un uragano oggi.

15-30 Scappa via il diritto dal centro del campo di Nole.

15-15 Quando Nole utilizza lo schema palla corta-lob, funziona: termina in corridoio il rovescio in recupero di Nadal.

0-15 Lungo il diritto di Djokovic sulla violenta risposta diagonale di Nadal.

1-1 Fuori di poco la risposta di Nole.

40-30 Lungo il recupero di Nadal che continua a restare attaccato alla riga di fondo: Nole continua a spingere con il diritto.

40-15 Terzo ace del 19 volte campione Slam.

30-15 Buona prima dell’iberico.

15-15 Servizio e diritto profondo di Nadal: Nole non può nulla contro la velocità del #2 al mondo.

0-15 Djokovic approfitta del calo di tensione di Nadal: diritto lungolinea vincente.

1-0 Djokovic sale in cattedra con lo smash dopo aver ricamato le righe con il diritto.

40-15 Prima vincente del #1 al mondo.

30-15 Djokovic regge il cambio di ritmo di diritto dello spagnolo.

0-15 Back insidioso di Nadal: lento Nole con la palla corta.

INIZIO TERZO SET

16.48 Rafael Nadal conquista anche il secondo parziale per 6 giochi a 2 brekkando per ben due volte Djokovic: a tratti il serbo sembra carburare ma i continui cambi di ritmo dell’avversario e la lentezza negli spostamenti non aiutano. Lo spagnolo vede la vittoria, il serbo invece deve almeno giocarsela per la rimonta.

FINE SECONDO SET

6-2 SECONDO SET NADAL! Ora si fa complicata per Nole.

40-30 Djokovic spinge con il rovescio ma Nadal lo costringe sempre a fare un colpo in più.

40-15 Primo doppio fallo Nadal.

40-0 TRE SET POINT NADAL! Diritto fulmineo in uscita dal servizio.

30-0 In rete la smorzata di Nole.

15-0 Stop volley di rovescio di Nadal che attacca la rete.

2-5 Fuori di poco il rovescio diagonale di Nadal: al cambio campo servirà per il set.

30-15 Nole ride per sdrammatizzare sul primo errore di Nadal (appena 6 sin qui): lo spagnolo tira in corridoio con il diritto in spinta.

15-15 Smorzata di Nole: Nadal in ritardo in scivolata.

0-15 Altro errore con il rovescio: 28° non forzato per il serbo.

5-1 Nadal scappa via: secondo set in cascina.

40-0 Lo spagnolo, rispetto alle partite precedenti, è molto più in forma: è ovunque e in anticipo su ogni colpo.

30-0 Altro rovescio in rete del balcanico: Nadal trova lo smash vincente da lontano.

15-0 Lungo il diritto in spinta di Nole.

1-4 BREAK NADAL! L’iberico strappa di nuovo il servizio all’avversario.

40-AD NADAL SHOW! Lo spagnolo ammattisce il serbo in ogni angolo del campo e trova il rovescio vincente sulla smorzata.

40-40 Ace del serbo.

30-40 ALTRA PALLA BREAK NADAL! Ennesimo doppio fallo Nole,

30-30 Altra smorzata di vincente con il diritto di Nole.

15-30 Nadal continua a non dare punti di riferimento all’avversario: continue variazioni con il rovescio.

15-15 Servizio e diritto: colpo in rete dal centro del campo.

15-0 Smorzata deliziosa di Nole con il rovescio.

3-1 Errore a pochi passi dalla rete: Nole sbaglia con il diritto e Nadal conferma il break.

AD-40 Nadal forza sulla diagonale di diritto: brutale lo spagnolo.

40-40 Questa vola non funziona la variazione di ritmo di Nadal: lungolinea vincente di Nole.

40-30 Nole conclude con il contropiede di diritto.

40-15 Neanche questa entra: Djokovic in difficoltà in risposta.

30-15 Risposta di diritto lunga di Nole.

15-15 Servizio slice e volée di Nadal.

0-15 Djokovic attacca con il diritto e chiude con la volée di rovescio.

1-2 BREAK NADAL! Alla sesta chance, lo spagnolo adopera il sorpasso.

40-AD RECUPERO DI NADAL! Lo spagnolo trova il rovescio in back diagonale sul recupero della palla corta.

40-40 Nole riesce a spingere in accelerazione con il rovescio diagonale.

40-AD ALTRA PALLA BREAK! Nole non riesce a colpire con forza: diritto in rete.

40-40 Nole ricama le righe! Diritto vincente diagonale.

30-40 PALLA BREAK NADAL! Lungo il diritto di Djokovic in spinta.

30-30 Palla corta e lob a volo di Nole: chiusura con la volée vincente.

15-30 Servizio esterno e chiusura con il diritto del balcanico.

0-30 Lo spagnolo cambia lungolinea e ritmo e trova il vincente con il rovescio.

0-15 Nadal martella Nole sulla diagonale di diritto: Djokovic lento negli spostamenti.

1-1 In rete la risposta di Nole quando scocca la prima ora di gioco.

40-30 Nadal continua a variare nello scambio con il diritto: lungo il rovescio in corsa del serbo.

15-30 Altra risposta secca e pulita del serbo: Nadal impassibile.

15-15 Buon rovescio lungolinea vincente di Nole.

15-0 Buona prima centrale di Nadal.

1-0 Djokovic conquista il primo game della finale: grande rimonta nel gioco e volée vincente.

AD-40 Buona prima di Nole.

40-40 Si ferma il nastro il controbalzo di rovescio di Nole.

AD-40 Djokovic attacca con il diritto e giunge a rete: non passa la soluzione di Nadal.

40-40 Sventaglio di diritto vincente del serbo.

40-AD Altra palla break per lo spagnolo: lungo il diritto scoordinato di Nole.

40-40 Nole spinge con il diritto da fondocampo: Nadal non mantiene in campo il recupero.

30-40 Buona prima di Djokovic.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL! Nole rischia con il diritto che esce di poco in corridoio.

15-30 Nole in difficoltà nei movimenti in particolare dall’alto: lob complicato di Nadal e lungolinea vincente.

15-15 Risposta vincente di diritto dello spagnolo.

15-0 Buona prima e diritto vincente per il serbo.

INIZIO SECONDO SET

15.58 Rafael Nadal vince per 6 giochi a 0 nel primo parziale della finale del Roland Garros: Nole è lento e in difficoltà con il servizio, perso per ben tre volte. Il #1 al mondo subisce il bagel a Parigi.

FINE PRIMO SET

6-0 PRIMO SET NADAL! Bagel incredibile al Roland Garros.

40-15 Due set point Nadal: clamoroso a Parigi.

30-15 Si ferma sul nastro il diritto lungolinea del #1 al mondo.

15-15 Risposta vincente con il diritto del classe ’87.

15-0 Servizio e diritto dello spagnolo.

0-5 BREAK NADAL! Clamoroso primo set a Parigi.

40-AD TERZA PALLA BREAK! Djokovic continua a partire svantaggiato con la prima.

40-40 Gran rovescio diagonale del serbo: Nadal non recupera con il diritto.

40-AD Altro errore di Djokovic: male soprattutto nel trovare continuità.

40-40 Servizio e diritto profondo di Nole.

40-AD PALLA BREAK NADAL! Palla corta e passante dello spagnolo.

40-40 Altro diritto in rete del serbo lento in uscita dal servizio.

40-30 Nadal continua a variare ritmo come con Schwartzman: Nole fuori giri con il diritto.

40-15 Doppio fallo del serbo.

40-0 Buona prima di Nole: si ferma sul nastro la risposta di Nadal.

15-0 Smorzata imprendibile di Nole: il serbo interrompe lo scambio con la palla corta.

4-0 ACE DI NADAL! Che game e break confermato ma Nole sta carburando.

AD-40 Buona prima dell’iberico.

40-40 Servizio e rovescio diagonale di Nadal.

40-AD CHE SCAMBIO SIGNORI! Continui colpi di sorpresa nel corso dello scambio con capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra: Nadal trova la smorzata e poi il lob ma poi sbaglia al momenti di concludere con il diritto.

40-40 Rovescio profondo di Nadal: in ritardo in recupero il serbo.

40-AD Nadal martella sulla diagonale di diritto e attacca la rete ma il rovescio del serbo mette fuori tempo lo spagnolo che piazza la volée in rete.

40-40 Nadal spiazza Nole con il diritto a sventaglio! Palla break annullata.

30-40 ECCO LA PRIMA PALLA BREAK PER NOLE! Rovescio lungolinea pazzesco del serbo.

30-30 CHE SCAMBIO! Nadal trova il diritto profondo e prova la smorzata ma Nole ci arriva e trova la volée di diritto.

30-15 Nadal si muove meglio in campo: lungo il diritto in recupero del serbo.

15-15 Nadal prova la discesa a rete in contropiede ma Nole trova un lob stupendo all’incrocio delle righe.

15-0 Djokovic continua a spingere con il rovescio ma Nadal è molto vicino alla riga di fondo: in rete l’ultimo colpo del serbo.

0-3 BREAK NADAL! Nole non trova la prima di servizio e lo spagnolo strappa di nuovo la battuta.

30-40 Grande punto difensivo di Djokovic che piazza la palla corta che mette fuori campo lo spagnolo: a nulla vale la veronica dello spagnolo.

15-40 DOPPIO FALLO NOLE! Due palle break Djokovic.

15-30 Djokovic troppo lento sin qui e Nadal ne approfitta: diritto lungolinea e smash vincente.

15-15 Diritto lungolinea vincente in risposta di Nadal.

15-0 Djokovic prende iniziativa nello scambio: fuori giri il rovescio di Nadal.

2-0 Altro diritto lungo del serbo: Nadal meglio nel reggere gli scambi sin qui.

AD-40 Palla corta prevedibile e lenta di Nole: in rete la smorzata.

40-40 Nadal non chiude lo scambio con il diritto lungolinea: fuori lo smash all’indietro.

40-30 ROVESCIO MICIDIALE DI NOLE! Il serbo recupera con il rovescio diagonale sul diritto prevedibile dello spagnolo.

40-15 Reattivo Nadal in uscita dal servizio: Nole lento con il diritto in risposta.

30-15 CHE ANGOLO DI NADAL! Rovescio diagonale pazzesco dello spagnolo sul cross di Nole: di poco fuori poi il diritto in recupero del serbo.

15-15 Servizio e diritto di Nadal.

0-15 Cross di diritto di Nole che poi trova il vincente lungolinea.

0-1 BREAK NADAL! Lo spagnolo rimonta nel game e comincia con il piede giusto la finale.

40-AD ARRIVA LA PALLA BREAK! Nadal recupera la palla corta per poi ribaltare lo scambio con il lob.

40-40 Lento Nole nello scambio: rovescio diagonale vincente di Nadal.

40-30 La terza palla corta di fila di Nole si ferma sul nastro.

40-15 Djokovic scherza Nadal: palla corta e lob che costringe lo spagnolo a rientrare. Nole chiude il punto a rete.

30-15 Smorzata deliziosa di Djokovic: in ritardo Nadal. Back in corridoio.

15-15 Risposta profonda di Nada con il diritto lungolinea e rovescio diagonale vincente.

15-0 Lungo il diritto dello spagnolo in risposta.

0-0 Tutto è pronto a Parigi! Batte Nole: buona finale a tutti!

INIZIO PRIMO SET

15.08 L’ultimo confronto risale a inizio anno quando il serbo ha battuto l’iberico nella finale della prima edizione dell’Atp Cup 2020.

15.06 Nei tornei di doppio invece: il duo tedesco Mies-Krawietz ha avuto la meglio su Pavic e Soares mentre Babos e Mladenovic sono tornati a vincere in uno Slam contro Guarachi-Krawczyk.

15.05 Ieri, nel torneo femminile singolare, Iga Swiatek è diventata la prima tennista polacca a vincere uno Slam: Sofia Kenin ha perso 6-4 6-1.

15.03 In campo i finalisti del torneo maschile singolare!

15.01 Giocatori nel tunnel a Parigi!

15.00 Inoltre il serbo ha battuto durante l’arco del torneo il lituano Ricardas Berankis, lo svedese Ymer, Daniel Galan e il russo Karen Khachanov: un tabellone parzialmente agevole sino alla seconda settimana per il #1 al mondo.

14.58 Novak Djokovic invece ha perso tre set: uno nel match rivincita di New York contro Pablo Carreno Busta e altri due in semifinale contro Stefanos Tsitsipas.

14.56 Durante il torneo ha avuto la meglio anche sugli americani Korda e McDonald dopo lo schiacciante primo turno contro Egor Gerasimov. In semifinale invece ha sconfitto Diego Schwartzman.

14.54 Rafael Nadal è giunto in finale battendo anche due italiani: asfaltato Stefano Travaglia, ha avuto da temere contro Jannik Sinner ai quarti di finale. Il classe 2001 infatti è stato battezzato anche dall’iberico per la grande prova.

14.52 Manca sempre meno all’atto conclusivo sul Court Philippe-Chatrier dove è già stato chiuso il tetto considerando che porta pioggia. Molto probabile considerando che anche la gara di Moto GP a Le Mans è cominciata con un po’ di ritardo a causa del meteo.

14.50 30esima finale del tennista maiorchino: sono 19 i successi Major in carriera. Nadal, dopo la vittoria dell’anno scorso, vuole incrementare i successi a Parigi, dove in 101 partite ne ha vinte 99 e perse appena 2.

14.47 Novak Djokovic oggi disputerà la 27esima finale Major: vincendo in Francia, sarebbe l’unico ad aver conquistando almeno due volte ogni prova dello Slam.

14.45 Ogni qual volta il tennista iberico ha raggiunto la semifinale a Parigi, ha vinto il torneo: chance ghiotta peraltro, se non dovesse perdere set oggi, per concludere da immacolato lo Slam francese.

14.43 I due giocatori protagonisti odierni hanno vinto 36 degli ultimi 61 Slam: 19 vittorie per lo spagnolo, 17 per il serbo.

14.41 Un record già è stato battuto: Rafael Nadal ha raggiunto la 13esima finale in un singolo Major, superando Federer che ne ha raggiunte 12 solo a Wimbledon.

14.39 Oggi c’è in palio tanto: Nole potrebbe completare il doppio Career Grand Slam vincendo per la seconda volta in carriera il Roland Garros mentre Rafael Nadal potrebbe raggiungere le 20 vittorie Major di Roger Federer.

14.37 In termini di record invece, Djokovic e Nadal hanno raggiunto le nove finali Slam tra Federer e lo stesso classe ’86: il bilancio è in perfetta parità sul 4-4. Nelle 13 finali dei Masters 1000 (record) invece Nole conduce 7-6.

14.35 Il serbo è avanti 29 a 26 nei confronti con Rafael Nadal: il #1 al mondo peraltro ha vinto 16 volte nelle 27 finali disputate. L’iberico però è avanti nel confronto che più interessa oggi: 7 vittorie a 4 sulla terra rossa.

14.33 Il confronto tra due dei più grandi di sempre del nobile sport però non ha raggiunto il numero di partite tra Chris Evert e Martina Navratilova: tra il 1973 e il 1988 si affrontarono ben 80 volte.

14.31 Si tratta del 56° confronto tra Novak Djokovic e Rafael Nadal: la rivalità con più incroci di sempre dopo quelle tra lo stesso serbo e Roger Federer e lo svizzero e Nadal.

14.29 È il giorno dell’atto conclusivo della 119esima edizione dell’Open di Francia: il Major che solitamente si disputa verso maggio/giugno come secondo dell’anno, questa stagione è stato posticipato come ultimo Slam.

14.27 Buona domenica e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, incontro valevole per la finale del torneo maschile singolare del Roland Garros 2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, incontro valevole per la finale del torneo maschile singolare del Roland Garros 2020. Un grande classico dell’era moderna del tennis: si tratta del 56° confronto tra i due, con il serbo avanti 29 a 26 nel computo totale. Il #1 al mondo è avanti 16-11 nelle finali mentre lo spagnolo comanda su terra rossa per 7 vittorie a 4. Inoltre i due giocatori hanno eguagliato le nove finali nei Major tra Roger Federer e lo stesso Nadal: al momento il bilancio è in perfetta parità sul 4-4.

Novak Djokovic, dopo la squalifica di New York, ha ripreso a macinare record: soltanto 1 sconfitta nel travagliato 2020, vittoria a Roma due settimane fa e la possibilità di conquistare il doppio Career Grand Slam in carriera vincendo a Parigi. Il classe ’87 è arrivato in finale perdendo appena tre set, di cui due nella semifinale contro Stefanos Tsitsipas: un percorso netto, battendo lo svedese Ymer, il lituano Berankis, Daniel Galan e Karen Khachanov prima di perdere un parziale contro Pablo Carreno Busta nella rivincita degli US Open.

Rafael Nadal invece rincorre il tredicesimo successo sotto la Tour Eiffel e il ventesimo sigillo Slam: vincendo eguaglierebbe i trionfi Major di Roger Federer. Lo spagnolo ha già superato l’elvetico per numero di finali in un singolo torneo Major: scavalcate le 12 finali a Wimbledon del classe ’81. L’iberico proverà a fare en-plein di successi su altrettante finali a Parigi, provando a negare la doppietta francese al serbo: dopo la vittoria su Diego Schwartzman in semifinale, la vittoria del trofeo senza perdere alcun parziale è possibile.

La sfida tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, è in programma non prima delle 15.00 sul Court Philippe-Chatrier al Roland Garros a Parigi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

