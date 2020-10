LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: subito una battaglia in Germania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bayern Monaco-Olimpia Milano, match valido per la prima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Ettore Messina, alla seconda stagione sulla panchina dei meneghini, comincerà la propria campagna europea dall’Audi Dome, la stessa arena dove l’aveva cominciata l’anno scorso: il 3 ottobre 2019 si imposero i tedeschi, oggi spera in un esito diverso.

L’Olimpia Milano si presenta alla massima competizione continentale con un volto completamente diverso rispetto alla passata stagione. Il club lombardo durante l’estate è stato grande protagonista sul mercato e ha rinforzato notevolmente il team grazie a innesti di esperienza e qualità come Kyle Hines, Gigi Datome, Malcolm Delaney, Zach LeDay e Kevin Punter. Investimenti che le consentono di giocare l’Eurolega con grande ambizione: il primo obiettivo sono le Final Eight, ma si può volare ancora più in alto. L’inizio di stagione dell’Armani Jeans è stato impeccabile: otto vittorie su otto in Supercoppa Italiana, con trofeo messo in bacheca senza troppi grattacapi, e successo all’esordio in Serie A in quel di Reggio Emilia (71-87). L’unica brutta notizia è l’infortunio di Punter, che ha riportato una lesione al muscolo ileo-psosas della gamba destra in occasione della finale di Supercoppa contro la Virtus Bologna e dovrà stare fuori per almeno tre settimane. Il primo avversario della campagna europea sarà il Bayern Monaco allenato da Andrea Trinchieri: non benissimo in quest’avvio di stagione (eliminato ai quarti di finale nei playoff del campionato tedesco), il sodalizio tedesco punterà principalmente su Vladimir Lucic e Nihad Dedovic.

La palla a due di Bayern Monaco-Olimpia Milano è programmata per le ore 20.30. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

