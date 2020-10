VIDEO Bayern Monaco-Olimpia Milano 79-81, highlights e sintesi della partita. Shields forza il successo all’overtime

L’Olimpia Milano esce vittoriosa dal confronto con il Bayern Monaco, disputato all’interno dell’Audi Dome a porte chiuse, e valido per la prima giornata di Eurolega 2020-2021. A decidere la sfida, risolta al supplementare, una tripla di Shavon Shields per il 79-81 finale.

Una sfida, quella bavarese, rimasta incerta per tutto l’arco dei 40′ e poi andata, come poteva essere anche giusto, oltre i quattro quarti regolamentari. Milano conquista i due punti là dove, lo scorso anno, non era riuscita, e contro un avversario decisamente ostico per un esordio europeo.

Prossima sfida in casa, tra sette giorni al Forum di Assago contro l’ASVEL Villeurbanne, che ha diversi ex “italiani” in un roster capitanato dall’esperto Antoine Diot, e che sotto canestro ha quel Kevarrius Hayes che a Cantù stoppava qualsiasi cosa.

HIGHLIGHTS BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO



Shavon Shields per la VITTORIA!!! 🏀👌

L’Olimpia Milano passa in trasferta contro il Bayern Monaco in overtime alla prima di Eurolega!#EurosportBASKET | #EuroLeagueisBack | @OlimpiaMI1936 | @shields3uno pic.twitter.com/iattBLTSDN — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 2, 2020

Credit: Ciamillo