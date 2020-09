Bayern Monaco-Olimpia Milano: programma, orari, tv, streaming Eurolega basket 2020-2021

L’inizio di ottobre porterà in dote agli appassionati di basket l’inizio dell’Eurolega 2020-2021. Dopo la chiusura anticipata della scorsa edizione a causa della pandemia di Covid-19, c’è tanta attesa per riagganciare il filo con la massima competizione continentale. L’Olimpia Milano, dopo l’entusiasmante campagna acquisti estiva, si ripropone in Europa con rinnovate ambizioni e comincerà il proprio cammino dalla “Audi Dome” di Monaco di Baviera, dove affronterà il Bayern padrone di casa. L’incontro è stata fissato in calendario per venerdì 2 ottobre. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Il match tra Bayern Monaco e Olimpia Milano inizierà alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO: ORARI, TV E STREAMING

Venerdì 2 ottobre

Ore 20.30: Bayern Monaco – Olimpia Milano

Diretta tv – Eurosport

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo