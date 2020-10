LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 79-81, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini si impongono ai supplementari, decisiva una tripla di Shields!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

22.43 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata!

22.41 In casa Bayern da sottolineare le prestazioni di Wade Baldwin IV (top scorer del match con 18 punti), Jalen Reynolds (doppia doppia con 14 punti e 11 rimbalzi) e Nihad Dedovic (14 punti e 7 assist).

22.38 Premiato come MVP Malcolm Delaney, top scorer dei milanesi con 17 punti e 8 assist. Bene anche Kyle Hines, autore di 16 punti, mentre Rodriguez e Shields si fermano a quota 9.

22.35 Tantissime emozioni per l’esordio in Eurolega 2020-2021 dell’Olimpia Milano: i meneghini espugnano l’Audi Dome per 79-81 dopo un tempo supplementare: decisiva la tripla di Shavon Shields a 7” dalla sirena, che scrive la parola fine su una partita equilibratissima.

FINE PARTITA: Bayern Monaco – Olimpia Milano 79-81 (dopo OT)

Non entra la tripla di Baldwin IV: MILANO VINCE ALL’OVERTIME!

79-81 SHAVOOOON SHIEEEELDS! BOMBA PESANTISSIMA A 7” DALLA FINEEE!

79-78 2/2 per Weiler-Babb in lunetta. Sorpasso, 20” al termine.

Sanguinosa palla persa da Datome, la ripartenza dei tedeschi viene fermata da Shields con il fallo.

77-78 Baldwin IV con personalità firma il -1 Bayern.

Sul secondo ferro la tripla di Weiler-Babb, ma rimbalzo offensivo per i bavaresi.

Timeout Bayern.

75-78 KYLE HINEEES! Si protegge con il corpo e trova due punti pesantissimi.

75-76 Baldwin IV chiude il gioco da tre punti.

74-76 Canestro e fallo subito per Baldwin IV: potenziale gioco da tre punti per lui.

72-76 DELANEEY! Ancora +4 Olimpia!

72-74 2/2 per Lucic, che sblocca il Bayern.

Fallo di Datome sulla partenza di Lucic.

Infrazione dei 24 secondi per Milano, che spreca una ghiottissima chance per mettere definitivamente a distanza i tedeschi.

70-74 2/3 in lunetta per Delaney.

Fallo molto ingenuo di Reynolds contro Delaney: tre liberi in arrivo per la guardia statunitense.

70-72 Virata di Delaney contro Baldwin IV: l’Olimpia va avanti!

Nessun canestro a bersaglio nel primo dei 5′ di gioco.

INIZIO TEMPO SUPPLEMENTARE

Subito emozioni forti per l’Olimpia Milano nell’Eurolega 2020-2021: la prima partita si deciderà all’overtime, giusto epilogo per un match che non ha mai avuto un padrone.

FINE QUARTO QUARTO: Bayern Monaco – Olimpia Milano 70-70

Dedovic attacca ma è un tiro difficile, solo ferro per lui. Dall’altra parte tentativo a fil di sirena per Shields, ma anche qui la palla viene sputata dal ferro. OVERTIME!

70-70 Chacho a segno! Parità!

70-68 Lucic mette la tripla del sorpasso.

Tiro sbagliato da Baldwin IV, ma Reynolds prende l’ennesimo rimbalzo offensivo: sarà rimessa per il Bayern.

Recupero di Shields: palla contesa.

67-68 SHAVOON SHIEELDS! Si è visto pochissimo finora, mette la tripla nel momento più importante!

67-65 Che penetrazione di Baldwin IV! Arriva sopra le mani di Hines e riporta il Bayern in vantaggio.

Palla persa dall’Olimpia e quarto fallo di Hines.

Azione rocambolesca del Bayern Monaco: alla fine è infrazione dei 24 secondi.

65-65 Ennesimo rimbalzo offensivo per Reynolds, che rinnova la parità.

Timeout per Andrea Trinchieri.

63-65 Contropiede milanese: lo chiude ancora Kyle Hines!

63-63 2/2 stavolta per Hines.

Rodriguez schiaccia per terra verso Hines, che punta il canestro e subisce il fallo di Johnson. E’ il quinto per lo statunitense, partita finita per lui.

63-61 1/2 per l’ex Cska Mosca.

Viaggio in lunetta per Kyle Hines.

63-60 Palleggio, arresto e tiro eseguito in modo magistrale da Baldwin IV.

Brutta incomprensione tra Rodriguez e Datome: palla persa per l’Olimpia.

61-60 2/2 ai liberi per Lucic.

Fallo di uno Shields sottotono su Lucic.

59-60 Radosevic con il piazzato: quasi una tripla, ma vale due.

57-60 Rodriguez penetra, si ferma e trova la retina.

57-58 Ancora Dedovic: Bayern a -1.

55-58 Assist di Rodriguez, due punti da sotto per Kyle Hines. Ottima partenza per Milano in questo decisivo ultimo periodo.

55-56 Rodriguez a segno con il palleggio, arresto e tiro: il Chacho è ormai entrato in partita.

INIZIO ULTIMO QUARTO

Bayern Monaco avanti di un punto alla fine del terzo periodo: persiste l’equilibrio, si deciderà tutto negli ultimi 10′ di gioco.

FINE TERZO QUARTO: Bayern Monaco – Olimpia Milano 55-54

55-54 IL GRAFFIO DI DATOME SULLA SIRENA!

55-51 2/2 ai liberi per Reynolds.

Fallo antisportivo di Datome a 18” dalla sirena.

53-51 Funziona ancora l’asse Rodriguez-Tarczewski, stavolta con l’alley-oop.

53-49 Penetrazione e appoggio a tabellone per Baldwin IV.

Ultimo minuto del terzo quarto.

51-49 Tarczewski liberato da Rodriguez sotto canestro: due punti comodi per lo statunitense.

Timeout chiamato da Ettore Messina.

51-47 Palla persa da Shields, la ripartenza del Bayern viene chiusa da un Reynolds in grande crescita.

49-47 1/2 in lunetta per Weiler-Babb.

Rimbalzo difensivo di Weiler-Babb, fallo ingenuo di Tarczewski: Milano ha esaurito il bonus, liberi in arrivo.

48-47 La tripla di Rodriguez! Si riavvicinano i meneghini.

48-44 Assist di Sisko per Reynolds, che firma il massimo vantaggio Bayern.

46-44 2/2 ai liberi per Lucic.

Fallo di Datome sul tiro di Lucic.

44-44 Rimbalzo offensivo e canestro per Reynolds.

42-44 2/2 per l’ex Cska Mosca.

Viaggio in lunetta per Kyle Hines.

42-42 Johnson si muove bene in area e timbra la parità.

40-42 La risposta immediata è firmata Malcolm Delaney!

40-39 Dedovic pesca Lucic dall’arco: sorpasso Bayern.

Brutta palla persa da Delaney, che sbaglia totalmente lo scarico per LeDay.

37-39 Tripla a bersaglio per il solito Dedovic.

34-39 Bel lavoro spalle a canestro di LeDay, che sigla il +5 Olimpia.

34-37 Risponde subito Shields!

34-34 Troppo spazio per Baldwin IV, che non ha problemi nell’infilare la tripla.

31-34 LeDay, dopo aver inaugurato la partita, segna anche il primo canestro del secondo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.17 Break per le due squadre e pausa anche per noi. Ci risentiamo per l’inizio di un secondo tempo tutto da vivere.

21.15 Primo tempo a basso punteggio all’Audi Dome: Milano avanti di un punto dopo i primi 20′ di gioco, ma la partita è ancora tutta da giocare. Nihad Dedovic è stato una spina del fianco nella difesa dell’Armani Jeans (9 punti per lui), mentre il miglior realizzatore dell’Olimpia è stato Michael Roll (8 punti).

FINE PRIMO TEMPO: Bayern Monaco – Olimpia Milano 31-32

Sisko viene stoppato energicamente da LeDay: è questa l’ultima azione del primo tempo.

31-32 2/2 per Reynolds.

Ultimo minuto del primo tempo. Rimbalzo offensivo di Reynolds, che guadagna due tiri liberi.

0/2 in lunetta per Brooks.

Il Bayern ha esaurito il bonus: ci saranno due tiri liberi per Brooks.

29-32 Baldwin IV riporta il Bayern a un solo possesso di distanza.

27-32 2/2 ai liberi per Moraschini, che sfrutta al meglio il fallo antisportivo chiamato a Reynolds.

27-30 Dedovic immarcabile in quest’avvio di partita: due punti per la guardia bosniaca.

25-30 Delaney risponde subito!

25-27 Ottima azione offensiva per il Bayern: la chiude Zipser con la tripla.

22-27 1/2 per Kyle Hines.

Hines accelera e va per la schiacciata, Johnson lo ferma con il fallo.

22-26 Hines ristabilisce le quattro lunghezze di vantaggio per l’Armani Jeans.

22-24 Dedovic e Johnson con una magistrale interpretazione del pick & roll: due punti comodi per l’americano.

20-24 Tripla dall’angolo per Delaney!

20-21 2/2 per Delaney.

Radosevic commette fallo su Delaney: viaggio in lunetta per lo statunitense.

20-19 Step back e tripla molto difficile per Dedovic.

17-19 Canestro in fadeaway di Datome, che segna i primi due punti della sua partita.

Timeout Bayern Monaco.

17-17 Grande penetrazione di Moraschini, che arriva fino al ferro!

17-15 Bella tripla da lontano per Zipser.

INIZIO SECONDO QUARTO

Primo quarto a basso punteggio: stanno prevalendo le difese. Il miglior marcatore è stato Michael Roll, autore di 8 punti.

FINE PRIMO QUARTO: Bayern Monaco – Olimpia Milano 14-15

L’ultimo tentativo è di Reynolds, ma la sua incursione lungo la linea di fondo viene stoppata.

Ultimo minuto del primo quarto.

14-15 Jumper a segno per Tarczewski.

0/2 per il centro dell’Olimpia.

Ancora in lunetta Tarczewski.

14-13 Reynolds conquista un prezioso rimbalzo offensivo sull’errore di Lucic e segna due punti facili.

12-13 1/2 per Tarczewski in lunetta.

E’ entrato in campo Rodriguez, che penetra e pesca Tarczewski nel pitturato: fallo e due liberi per lo statunitense.

12-12 Anche Johnson si iscrive alla partita.

10-12 Altra tripla di Roll, decisamente on fire in quest’avvio di match.

10-9 Jumper vincente per Radosevic.

8-9 Ancora Roll a segno.

8-7 Tutto facile per Radosevic, che riceve l’assist di Dedovic e segna comodamente da sotto.

6-7 La prima tripla del match! La firma è di Michael Roll.

6-4 1/2 per Dedovic dalla linea della carità.

Dedovic attacca la difesa milanese e subisce un fallo che lo porterà nuovamente in lunetta. Timeout per Ettore Messina.

5-4 Palleggio, arresto e tiro per Baldwin IV.

3-4 Schiacciata comoda comoda in contropiede per Hines.

3-2 Libero a segno per Dedovic.

2-2 Tabellata vincente di Dedovic, che subisce anche il fallo e andrà in lunetta per completare il gioco da tre punti.

0-2 Lavoro in post basso di Zach LeDay, che timbra i primi due punti in Eurolega per l’Olimpia.

INIZIO MATCH

20.28 QUINTETTO BAYERN MONACO – Baldwin IV, Dedovic, Lucic, Johnson, Radosevic

20.27 QUINTETTO OLIMPIA MILANO – Roll, Delaney, Shields, LeDay, Hines

20.26 Quasi tutto pronto per l’inizio del match.

20.22 Oggi l’Olimpia dovrà sopperire alle assenze pesanti di Vladimir Micov (problema al gomito sinistro) e Kevin Punter (lesione al muscolo ileo-psosas della gamba destra).

20.18 Nella scorsa stagione una vittoria a testa: all’Audi Dome, curiosamente sempre alla prima giornata, si imposero i bavaresi per 78-64, mentre al ritorno i lombardi vinsero in volata (79-78).

20.14 Il primo avversario della campagna europea sarà il Bayern Monaco allenato da Andrea Trinchieri, che non è andato benissimo in quest’avvio di stagione (eliminato ai quarti di finale nei playoff del campionato tedesco).

20.10 L’inizio di stagione dell’Armani Jeans è stato impeccabile: otto vittorie su otto in Supercoppa Italiana, con trofeo messo in bacheca senza troppi grattacapi, e successo all’esordio in Serie A in quel di Reggio Emilia (71-87).

20.05 C’è tanta curiosità per il debutto europeo dell’Olimpia Milano, che si presenta alla massima competizione continentale con un volto completamente diverso rispetto alla passata stagione: alla corte di Ettore Messina sono infatti arrivati rinforzi del calibro di Kyle Hines, Gigi Datome, Malcolm Delaney, Zach LeDay e Kevin Punter.

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bayern Monaco-Olimpia Milano, match valido per la prima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bayern Monaco-Olimpia Milano, match valido per la prima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Ettore Messina, alla seconda stagione sulla panchina dei meneghini, comincerà la propria campagna europea dall’Audi Dome, la stessa arena dove l’aveva cominciata l’anno scorso: il 3 ottobre 2019 si imposero i tedeschi, oggi spera in un esito diverso.

L’Olimpia Milano si presenta alla massima competizione continentale con un volto completamente diverso rispetto alla passata stagione. Il club lombardo durante l’estate è stato grande protagonista sul mercato e ha rinforzato notevolmente il team grazie a innesti di esperienza e qualità come Kyle Hines, Gigi Datome, Malcolm Delaney, Zach LeDay e Kevin Punter. Investimenti che le consentono di giocare l’Eurolega con grande ambizione: il primo obiettivo sono le Final Eight, ma si può volare ancora più in alto. L’inizio di stagione dell’Armani Jeans è stato impeccabile: otto vittorie su otto in Supercoppa Italiana, con trofeo messo in bacheca senza troppi grattacapi, e successo all’esordio in Serie A in quel di Reggio Emilia (71-87). L’unica brutta notizia è l’infortunio di Punter, che ha riportato una lesione al muscolo ileo-psosas della gamba destra in occasione della finale di Supercoppa contro la Virtus Bologna e dovrà stare fuori per almeno tre settimane. Il primo avversario della campagna europea sarà il Bayern Monaco allenato da Andrea Trinchieri: non benissimo in quest’avvio di stagione (eliminato ai quarti di finale nei playoff del campionato tedesco), il sodalizio tedesco punterà principalmente su Vladimir Lucic e Nihad Dedovic.

La palla a due di Bayern Monaco-Olimpia Milano è programmata per le ore 20.30. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo