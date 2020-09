Tabellone US Open 2020 femminile: aggiornamenti in tempo reale. Vittoria di Naomi Osaka

Sono scattati lunedì 31 agosto gli US Open si tennis: nel tabellone di singolare femminile sono 128 le tenniste che si daranno battaglia per conquistare il titolo sabato 12 settembre. Di seguito il tabellone completo e tutti i risultati, turno dopo turno, del torneo di singolare femminile del secondo Slam stagionale.

TABELLONE E RISULTATI SINGOLARE FEMMINILE US OPEN 2020

FINALE

[4] N. Osaka b. V. Azarenka 1-6 6-3 6-3

SEMIFINALI

[4] N. Osaka b. [28] J. Brady 7-6 (1) 3-6 6-3

V. Azarenka b. [3] S. Williams 1-6 6-3 6-3

QUARTI DI FINALE

[28] J. Brady b. [23] Y. Putintseva 6-3 6-2

[4] N. Osaka b. S. Rogers 6-3 6-4

[3] S. Williams b. [PR] T. Pironkova 4-6 6-3 6-2

V. Azarenka b. [16] E. Mertens 6-1 6-0

QUARTO TURNO

[28] J. Brady b. [17] A. Kerber 6-1 6-4

[23] Y. Putintseva b. [8] P. Martic 6-3 2-6 6-4

[4] N. Osaka b. [14] A. Kontaveit 6-3 6-4

S. Rogers b. [6] P. Kvitova 7-6 (5) 3-6 7-6 (6)

[PR] T. Pironkova b. A. Cornet 6-4 6-7 (5) 6-3

[3] S. Williams b. [15] M. Sakkari 6-3 6-7 (6) 6-3

V. Azarenka b. [20] K. Muchova 5-7 6-1 6-4

[16] E. Mertens b. [2] S. Kenin 6-3 6-3

TERZO TURNO

[28] J. Brady b. C. Garcia 6-3 6-3

[17] A. Kerber b. A. Li 6-3 6-4

[23] Y. Putintseva b. A. Sasnovich 3-6 6-2 6-1

[8] P. Martic b. V. Gracheva 6-3 6-3

[4] N. Osaka b. M. Kostyuk 6-3 6-7 (4) 6-2

[14] A. Kontaveit b. [24] M. Linette 6-3 6-2

S. Rogers b. M. Brengle 6-2 6-4

[6] P. Kvitova b. J. Pegula 6-4 6-3

A. Cornet b. [7] M. Keys 7-6 (4) 3-2 rit.

[PR] T. Pironkova b. [18] D. Vekic 6-4 6-1

[15] M. Sakkari b. [22] A. Anisimova 6-3 6-1

[3] S. Williams b. [26] S. Stephens 2-6 6-2 6-2

V. Azarenka b. I. Swiatek 6-4 6-2

[20] K. Muchova b. S. Cirstea 6-3 2-6 7-6 (7)

[16] E. Mertens b. C. McNally 7-5 6-1

[2] S. Kenin b. [27] O. Jabeur 7-6 (4) 6-3

SECONDO TURNO

C. Garcia b. [1] Ka. Pliskova 6-1 7-6 (2)

[28] J. Brady b. [PR] C. Bellis 6-1 6-2

[17] A. Kerber b. A. L. Friedsam 6-3 7-6 (6)

A. Li b. [13] A. Riske 6-0 6-3

A. Sasnovich b. [12] M. Vondrousova 6-1 6-2

[23] Y. Putintseva b. V. Lapko 6-3 6-3

V. Gracheva b. [30] K. Mladenovic 1-6 7-6 (1) 6-0

[8] P. Martic b. [PR] K. Bondarenko 6-3 6-4

[4] N. Osaka b. C. Giorgi 6-1 6-2

M. Kostyuk b. [31] A. Sevastova 6-3 7-6 (5)

[24] M. Linette b. D. Kovinic 6-1 6-7 (4) 7-6 (3)

[14] A. Kontaveit b. K. Juvan 6-4 6-1

S. Rogers b. [11] E. Rybakina 7-5 6-1

M. Brengle b. [19] D. Yastremska 6-2 6-3

J. Pegula b. K. Flipkens 7-6 (5) 6-7 (3) 6-3

[6] P. Kvitova b. K. Kozlova 7-6 (3) 6-2

[7] M. Keys b. A. Bolsova 6-2 6-1

A. Cornet b. Y. Bonaventure 7-6(4) 6-4

[18] D. Vekic b. P. M. Tig 6-2 6-1

[PR] T. Pironkova b. [10] G. Muguruza 7-5 6-3

[15] M. Sakkari b. B. Pera 2-6 6-3 6-2

[22] A. Anisimova b. [WC] K. Scott 4-6 6-4 6-1

[26] S. Stephens b. O. Govortsova 6-2 6-2

[3] S. Williams b. M. Gasparyan 6-2 6-4

V. Azarenka b. [5] A. Sabalenka 6-1 6-3

I. Swiatek b. S. Vickery 6-7 (5) 6-3 6-4

[20] K. Muchova b. A. Kalinskaya 6-3 7-6 (4)

S. Cirstea b. [9] J. Konta 2-6 7-6 (5) 6-4

[16] E. Mertens b. S. Sorribes Tormo 6-3 7-5

C. McNally vs [21] b. E. Alexandrova 4-6 6-3 7-6 (2)

[27] O. Jabeur b. K. Kanepi 7-6 (8) 6-0

[2] S. Kenin b. L. Fernandez 6-4 6-3

PRIMO TURNO

[1] Ka. Pliskova b. A. Kalinina 6-4 6-0

C. Garcia b. J. Paolini 6-3 6-2

[PR] C. Bellis b. T. Korpatsch 6-7 (13) 6-3 6-2

[28] J. Brady b. A. Blinkova 6-3 6-2

[17] A. Kerber b. A. Tomljanovic 6-4 6-4

A. L. Friedsam b. C. Dolehide 6-2 6-2

A. Li b. A. Rus 6-4 2-6 6-1

[13] A. Riske b. T. Maria 6-3 6-2

[12] M. Vondrousova b. G. Minnen 6-1 6-4

A. Sasnovich b. F. di Lorenzo 2-6 7-6 (6) 6-0

V. Lapko b. V. Golubic 1-6 7-6 (3) 6-2

[23] Y. Putintseva b. [WC] R. Montgomery 6-1 6-3

[30] K. Mladenovic b. [WC] H. Baptiste 7-5 6-2

V. Gracheva b. P. Badosa 6-4 7-5

[PR] K. Bondarenko b. A. Kiick 3-6 6-3 6-1

[8] P. Martic b. T. Martincova 5-7 6-2 6-4

[4] N. Osaka b. M. Doi 6-2 5-7 6-2

C. Giorgi b. A. van Uytvanck 2-6 6-1 7-5

M. Kostyuk b. D. Kasatkina 6-1 6-2

[31] A. Sevastova b. C. Gauff 6-3 5-7 6-4

[24] M. Linette b. M. Inglis 6-1 4-6 6-4

D. Kovinic b. L. Cabrera 6-4 3-6 6-2

K. Juvan b. U. M. Arconada 6-4 7-6 (4)

[14] A. Kontaveit b. D. Collins 5-7 6-2 6-2

[11] E. Rybakina b. K. Zavatska 6-3 6-0

S. Rogers b. [PR] I. Khromacheva 6-2 6-2

M. Brengle b. [ALT] A. Rodionova 6-2 6-2

[19] D. Yastremska b. A. Sharma 6-3 6-7 (4) 7-6 (2)

K. Flipkens b. [32] R. Peterson 7-6 (1) 6-4

J. Pegula b. M. Bouzkova 3-6 6-2 7-6 (3)

K. Kozlova b. W. Osuigwe 6-3 7-5

[6] P. Kvitova b. I. C. Begu 6-3 6-2

[7] M. Keys b. T. Babos 6-1 6-1

A. Bolsova b. J. Teichmann 7-6 (3) 6-2

A. Cornet b. L. Davis 6-3 1-6 6-0

Y. Bonaventure b. [25] S. Zhang 4-6 6-3 6-2

[18] D. Vekic vs Kr. Pliskova 3-6 7-6 (6) 6-4

P. M. Tig b. K. Nara 6-1 6-0

[PR] T. Pironkova b. L. Samsonova 6-2 6-3

[10] G. Muguruza b. N. Hibino 6-4 6-4

[15] M. Sakkari b. S. Voegele 6-3 3-6 7-5

B. Pera b. Z. Diyas 7-6 (4) 6-0

[WC] K. Scott b. N. Vikhlyantseva 7-6 (3) 6-2

[22] A. Anisimova b. V. Tomova 7-5 7-5

[26] S. Stephens b. [PR] M. Buzarnescu 6-3 6-3

O. Govortsova b. [ALT] A. Muhammad 6-1 6-2

M. Gasparyan b. M. Puig 6-3 6-7 (0) 6-0

[3] S. Williams b. K. Ahn 7-5 6-3

[5] A. Sabalenka b. O. Dodin 7-6 (1) 6-4

V. Azarenka b. B. Haas 6-1 6-2

S. Vickery b. T. Townsend 6-2 6-4

I. Swiatek b. [29] V. Kudermetova 6-3 6-3

[20] K. Muchova b. V. Williams 6-3 7-5

A. Kalinskaya b. N. Stojanovic 6-4 6-3

S. Cirstea b. C. McHale 6-4 7-5

[9] J. Konta b. H. Watson 7-6 (7) 6-1

[16] E. Mertens b. L. Siegemund 6-2 6-2

S. Sorribes Tormo b. C. Liu 6-2 6-4

L. Fernandez b. [PR] V. Zvonareva 6-4 7-5

[21] E. Alexandrova b. [WC] K. Clijsters 3-6 7-5 6-1

[27] O. Jabeur b. K. Kawa 6-2 7-6 (6)

K. Kanepi b. K. Siniakova 6-1 6-2

C. McNally b. V. Kuzmova 6-4 6-1

[2] S. Kenin b. Y. Wickmayer 6-2 6-2



