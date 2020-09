LIVE Osaka-Azarenka 1-6 6-3 6-3, Finale US Open 2020 in DIRETTA: la bielorussa domina ma si butta via! La giapponese vince con la testa e fa il bis a New York

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA FINALE FEMMINILE

IL TABELLONE FEMMINILE COMPLETO

00.15 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

00.14 Naomi Osaka conquista il bis a New York! La giapponese rimonta la bielorussa Vika Azarenka che perde per la terza volta la finale a New York dopo le sconfitte del 2012 e 2013. La 31enne domina il primo set vincendo per 6 giochi a 1, complice una Osaka compassata e tesa nonostante il successo di due anni nella celebre finale contro Serena Williams. Poi, il turning point: la giapponese rischia di andare sotto per 3-0 nel secondo set ma strappa il servizio ben tre volte e porta il match al terzo e decisivo parziale. Un match in crescendo per l’asiatica che pur palesando momenti di alti e bassi, ritrova il servizio e i colpi sfruttando il calo psicofisico dell’ex numero 1 al mondo. Naomi Osaka si concede il bis a New York e colleziona il terzo Major in carriera se sommato agli Australian Open: la giapponese succede alla canadese Bianca Andreescu.

FINE TERZO SET

6-3 GAME SET AND MATCH NAOMI OSAKA! La giapponese rimonta e conquista il terzo Slam in carriera.

40-30 Lungo il recupero di rovescio della giapponese: grande atteggiamento della bielorussa in spinta.

40-15 DUE MATCH POINT OSAKA! Ennesimo diritto volato via di Azarenka.

30-15 Servizio e diritto per la giapponese.

0-15 Diritto in spinta in rete di Osaka.

3-5 BREAK OSAKA! La giapponese può servire per il match dopo l’ennesimo errore avversario.

30-40 PALLA BREAK OSAKA! Azarenka troppo lenta in difesa: rovescio in rete.

30-30 Osaka tira a tutta sottorete: volée al corpo per Azarenka.

30-15 Ottima prima di Azarenka e chiusura di diritto sopra la rete.

15-15 Troppo piatto il diritto in spinta di Osaka.

0-15 Seconda troppo morbida da parte di Azarenka: vincente di Osaka.

4-3 BREAK AZARENKA! La bielorussa torna in partita.

40-AD ATTENZIONE A NY! PALLA BREAK AZARENKA!. Il nastro porta via il rovescio di Osaka.

40-40 Diritto di Azarenka buono di un soffio: vincente della bielorussa e nuovamente ai vantaggi.

40-15 Servizio vincente di Osaka.

30-15 In evidente calo fisico Azarenka che non è reattiva sul diritto deviato dal nastro di Osaka.

15-15 Back velenoso di Azarenka: diritto in top spin in rete.

15-0 Buona prima di Osaka.

2-4 Si salva Azarenka che prolunga il match dopo 17 punti in uno dei game più lunghi del match.

AD-40 Salvataggio miracoloso di Azarenka sul bolide in risposta di Osaka e chiusura a rete.

40-40 Buona prima della classe ’89.

40-AD Ancora un rovescio lungolinea e di nuovo break point.

40-40 Seconda debole e rovescio aggressivo di Osaka.

AD-40 Diritto lungolinea che mette in difficoltà Osaka che non trova il campo.

40-40 Nuovo errore in spinta della bielorussa.

AD-40 Schiaffo a volo di Azarenka sulla risposta alta della Osaka.

40-40 Fuori di poco il diritto in risposta dell’asiatica.

40-AD Altra chance per la giapponese.

40-40 Ancora un ottimo servizio tiene in vita l’ex numero 1 al mondo.

30-40 Buona prima della bielorussa.

15-40 DUE BREAK POINT OSAKA! Azarenka si trascina in campo sui colpi avversari.

15-30 Rovescio in controllo in diagonale della giapponese.

15-15 Azarenka sta cedendo: non riesce più a reggere lo scambio da fondocampo. Diritto lungo.

4-1 Osaka recupera tre palle break e si conferma dopo aver strappato il servizio: prossimo gioco fondamentale.

AD-40 Bravissima Osaka con il diritto diagonale e poi chiude con un lungolinea.

40-40 Chance sprecata da Azarenka sulla seconda corta: rovescio in rete.

30-40 Altro servizio vincente esterno.

15-40 Buona prima della giapponese.

0-40 Errore con il diritto della giapponese: tre palle break per la bielorussa.

0-30 Altro errore di Osaka in fase di spinta: Azarenka abbassa di nuovo il ritmo.

1-3 BREAK OSAKA! CHE SCAMBIO E CHE POTENZA! Osaka inanella diversi colpi ad alto tasso qualitativo e lascia senza scampo la difesa della bielorussa.

30-40 Azarenka si prende il rischio con il diritto in recupero da fondocampo.

15-40 DUE PALLE BREAK OSAKA! Secondo doppio fallo Azarenka.

15-30 Altro errore della bielorussa con il rovescio.

15-15 Azarenka non ha più le idee chiare: smorzata lunga e passante di Osaka di diritto.

15-0 Rovescio largo e completamente sballato quello di Osaka.

2-1 Sesto game della giapponese.

40-15 Il nastro aiuta Osaka: diritto vincente.

15-15 Questa volta non sbaglia Osaka dal centro del campo con il diritto.

0-15 Poteva far meglio con il rovescio in attacco Osaka.

1-1 Dopo quattro giochi di fila persi, Azarenka torna a conquistare un game.

40-30 È cambiata la direzione del vento a NY: Azarenka non riesce più a trovare profondità e incappa in un nuovo errore.

30-15 Ed ecco la dimostrazione: al posto di piazzarla, prova il colpo secco ma finisce in rete con Azarenka a rete.

15-15 Mente sgombra per Osaka che tira da ogni parte del campo.

15-0 Il passante di Osaka si ferma sul nastro.

1-0 La giapponese comincia alla grande il terzo parziale.

40-15 Osaka manda fuori dal campo l’avversaria con il back di rovescio e trovare il diritto lungolinea vincente.

30-15 Passante di diritto di Azarenka sull’attacco a rete di Osaka.

15-0 Buona prima di Osaka.

INIZIO TERZO SET

23.26 Naomi Osaka conquista il secondo parziale per 6 giochi a 3: un set strano, dove Vika Azarenka sul 2-0 ha avuto la chance del 3-0 e di chiudere il match. Invece la giapponese è finalmente scesa in campo e cominciando a trovare le misure per cercare vincenti, sfruttando il gioco in calo di Azarenka.

FINE SECONDO SET

3-6 SECONDO SET NAOMI OSAKA! LA FINALE SI DECIDE AL TERZO.

40-AD ALTRO SET POINT OSAKA! Bolide con il diritto a bucare il campo.

40-40 Rovescio in rete: Azarenka altalenante da fondocampo.

AD-40 Azarenka trova il vincente grazie al nastro con Osaka sottorete.

40-40 CHE PASSANTE DI OSAKA! Azarenka attacca ma non velocemente e la giapponese ne approfitta.

AD-40 Azarenka ricama le righe con il diritto e trova il vincente.

40-40 Osaka non attacca la rete ma spinge a tutta e Azarenka non riesce a difendersi.

AD-40 Altra chiusura a rete della bielorussa.

40-40 Sulla risposta corta di Osaka, Azarenka attacca e chiude con lo smash.

40-AD SET POINT OSAKA! Lungo il rovescio di Azarenka.

40-40 Azarenka non trova più profondità nei colpi ed è costretta a difendersi: back largo.

40-30 In spinta Osaka: immobile Azarenka e game fondamentale.

40-15 Seconda corta della bielorussa: Osaka spinge ma la conclusione è lunga.

30-15 Servizio e diritto di Azarenka.

15-15 Ottima risposta di Osaka con il diritto.

5-3 Magnifico rovescio lungolinea di Osaka e break confermato.

40-30 Ace di qualche millimetro per Osaka.

30-30 Si carica Azarenka! Rovescio lungolinea vincente della bielorussa.

30-15 Avanza la giapponese che serve meglio e prende coraggio.

15-15 Buon diritto in diagonale in spinta di Azarenka: in ritardo Osaka.

15-0 Buona prima di Osaka.

3-4 BREAK OSAKA! Sorpasso della giapponese che approfitta dei tre rovesci lunghi di Azarenka.

15-40 Piccolo regalo di Osaka che tira in rete il diritto in spinta.

0-40 TRE PALLE BREAK OSAKA! Nuovo errore per Azarenka che psicologicamente è in un pessimo periodo.

0-30 Occhio al momento negativo della bielorussa che sbaglia l’attacco in avanzamento.

0-15 Doppio fallo per Azarenka.

3-3 Quarto ace per l’asiatica.

40-0 Decisamente in ripresa Osaka: diritto vincente in avanzamento.

30-0 Buona prima di Osaka.

3-2 Torna a vincere un game Azarenka che torna avanti nel punteggio.

40-15 Buon servizio di Azarenka.

30-15 Diritto scarico di Azarenka: in rete la soluzione della bielorussa.

30-0 Riprende a martellare da fondocampo la tennista bieorussa.

15-0 Ace anche per Azarenka in avvio di gioco.

2-2 Ace per Osaka e break confermato: game importante.

40-30 Gioca corto Azarenka e ciò permette a Osaka di attaccare con il diritto.

30-30 Chop di Azarenka agevolata dal nastro: in ritardo Osaka.

15-15 Ace per l’asiatica.

0-15 Altro diritto lungolinea vincente della bielorussa.

2-1 BREAK OSAKA! Si potrebbe riaprire il match a New York! E pensare che Azarenka aveva anche avuto la palla del 3-0.

40-AD PRIMA PALLA BREAK OSAKA! Può essere il turning point del match: scambio prolungato che porta Azarenka all’errore.

40-40 Lungolinea vincente della giapponese che porta il game ai vantaggi.

40-30 Servizio e diritto di Azarenka.

30-30 Buona prima di Azarenka ma Osaka risponde in maniera profonda.

30-15 Smorzata vincente di Azarenka che continua a variare con i colpi.

15-15 Prima radente sulla linea di Azarenka.

0-2 BREAK AZARENKA! Altro lungolinea, altro vincente, altro break: dominio della bielorussa.

30-40 Ace per l’asiatica.

15-40 DOPPIA PALLA BREAK! Contropiede lungo della giapponese.

15-30 Molto lenta Osaka negli spostamenti: diritto lungolinea e chiusura dal lato opposto di Azarenka.

15-15 In rete l’attacco di diritto in risposta di Azarenka.

1-0 Elegante e potente allo stesso tempo: Osaka senza idee e troppo corta negli scambi.

40-30 Buona prima di Azarenka.

30-30 Altro errore per la bielorussa in avanzamento.

30-15 Questa volta invece restituisce il punto: diritto che colpisce due volte il nastro e dona il vincente ad Azarenka.

15-15 Si ferma sul nastro il diritto in spinta di Azarenka.

15-0 Rovescio lungo da parte di Osaka che poteva fare meglio in risposta.

INIZIO SECONDO SET

22.47 Vika Azarenka conquista il primo parziale per 6 giochi a 1: la bielorussa vince senza patemi un set mai in discussione. La vincitrice dell’Australian Open 2013 ha dominato sempre lo scambio e giocato in maniera pulita da fondocampo: ben altra storia dal lato della giapponese, che ha perso tre volte il servizio e sbagliando tanto, consegnandosi all’avversaria.

FINE PRIMO SET

1-6 PRIMO SET VIKA AZARENKA! TERZO BREAK DEL PARZIALE.

40-AD ECCO IL SET POINT! Rimonta dell’Azarenka che ottiene la chance per chiudere il parziale.

40-40 Risposta pazziata con il rovescio della bielorussa.

40-30 Buon servizio dell’ex numero 1 al mondo.

30-30 Altro doppio fallo per l’asiatica.

30-15 Buona prima della giapponese.

0-15 Diritto in rete di Osaka: seconda corta e risposta siderale dell’avversaria che la lascia immobile sulla riga.

5-1 Dopo il breve sussulto di Naomi Osaka, Azarenka conferma il break.

AD-40 Azarenka molto vicina alla linea di fondocampo e votata allo scambio: back complicato da gestire con il diritto per Osaka.

40-40 Sale in cattedra Osaka: diritto in avanzamento e chiusura a rete. Si va ai vantaggi per la prima volta.

40-30 Primo errore “grave” della bielorussa: rovescio largo dal centro del campo.

40-15 Gesto di stizza di Osaka che prova a piazzare il diritto stretto ma si ferma sul nastro.

30-0 Servizio esterno e diritto lungolinea vincente.

15-0 Osaka prova a ritrovare ritmo ma è troppo tesa sin qui.

1-4 ANCORA BREAK AZARENKA! La bielorussa domina lo scambio con Osaka troppo compassata: doppio break e set in salita per la giapponese.

30-40 Doppio fallo per Osaka che perde il ritmo dopo il Challenger e nuova palla break.

30-30 Lenta in uscita dal servizio l’asiatica: rovescio sui piedi da parte di Azarenka.

30-15 Servizio e diritto della giapponese.

15-15 Azarenka attacca con il diritto lungolinea, piazza la smorzata e poi chiude in maniera vincente la rete.

3-1 AZARENKA SHOW! La bielorussa è entrata centrata in campo e non molla un centimetro: diritto in recupero micidiale.

40-15 Azarenka spinge da fondocampo: Osaka troppo ferma nello scambio.

30-15 Risposta bloccata di Osaka che non lascia scampo alla bielorussa.

15-0 Buona prima di Azarenka.

1-2 Osaka questa volta non patisce le risposte dell’ex numero 1 al mondo.

40-15 In rete la risposta di diritto della bielorussa.

30-15 Gran cross di diritto della Osaka che lascia immobile Azarenka che apprezza.

15-15 La giapponese è costantemente in ritardo e troppo timorosa: non chiude il punto e non attacca la rete. Indietreggiando viene trascinata nello scambio portandola all’errore.

15-0 Buona seconda di Osaka.

2-0 L’ex numero al mondo comincia alla grande: servizio a zero.

40-0 Ace della bielorussa.

30-0 Servizio e diritto della bielorussa.

15-0 Inizio compassato di Osaka: Azarenka comanda lo scambio e trova il vincente del diritto.

0-1 BREAK IMMEDIATO DI AZARENKA! Osaka comincia a rilento: diritto in spinta lungo della bielorussa.

30-40 Diritto lungo della bielorussa: Azarenka subito in spinta per strappare il servizio.

15-40 DOPPIA PALLA BREAK AZARENKA! Doppio fallo della giapponese.

15-30 Risposta bloccata della bielorussa con il diritto.

15-15 Rovescio in spinta in risposta della bielorussa e attacca la rete: Osaka la passa con il rovescio.

0-15 Azarenka comincia subito a manovrare da fondocampo: in rete il diritto in spinta di Osaka.

0-0 Si parte a New York! Batte Osaka.

INIZIO PRIMO SET

22.14 Il torneo maschile invece è stato conquistato da Rafael Nadal ai danni di Daniil Medvedev: l’iberico vinse 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4. Chi festeggerà per la prima volta uno Slam tra Dominic Thiem e Sascha Zverev.

22.13 Bianca Andreescu l’anno scorso ha conquistato il titolo negli USA vincendo 6-3 7-5 in finale contro Serena Williams: chi succederà alla canadese?

22.11 Al via il riscaldamento!

22.10 Naomi Osaka e Vika Azarenka hanno esordito con un discorso introduttivo: clima teso negli States per gli eventi delle ultime settimane.

22.08 Tenniste in campo e osannate dai tifosi in collegamento via Zoom.

22.07 Giocatrici nel tunnel!

22.04 La bielorussa ha avuto la meglio in semifinale su Serena Williams perdendo il primo set per 6 giochi a 1 per poi spuntarla grazie a un doppio 6-3: inoltre, al quarto turno, ha perso un parziale contro Karolína Muchová.

22.02 Viktoria Azarenka invece non ha avuto affatto problemi contro la connazionale Aryna Sabalenka, Iga Swiatek ed Elise Mertens senza perdere set.

22.00 La giapponese ha avuto la meglio contro Anett Kontaveit e Shelby Rogers, per poi sconfiggere in semifinale con un set perso la padrona di casa Jennifer Brady.

21.58 Il percorso di Naomi Osaka è stato quasi impeccabile, cominciato alla grande contro Camila Giorgi e l’ucraina Marta Kostjuk, pur perdendo un set, dopo il bye al primo turno.

21.56 Tra poco si scende in campo a New York! Tanta attesa per la finale del torneo femminile!

21.54 La giapponese ha raggiunto il terzo turno come massimo piazzamento sia al Roland Garros nel 2016, 2018 e 2019 mentre a Wimbledon nel 2017 e 2018.

21.52 Naomi Osaka ha conquistato qui nel 2018 il primo sigillo Slam contro Serena Williams nella celebre finale contestata: l’anno successivo invece ha effettuato il back-to-back a Melbourne conquistando la vetta.

21.49 L’ex numero 1 al mondo infatti ha vinto a New York nel 2007 e il Roland Garros nel 2008: sarà lei la donna da battere oggi considerando l’esperienza nei tornei Major.

21.47 La 31enne ha un particolare feeling con i Major: proprio qui l’anno scorso ha raggiunto la terza finale in carriera del doppio femminile mentre in quello misto ha un bilancio di due vittorie e due sconfitte, l’ultima a Londra nel 2018.

21.45 Tra gli altri risultati degni di nota, negli Slam ha raggiunto le semifinali al Roland Garros e Wimbledon mentre conquistando la finale delle Wta Finals e il bronzo alle Olimpiadi.

21.43 A New York ha perso entrambe le volte contro Serena Williams, contro cui si è preso la rivincita nella semifinale dell’altro ieri.

21.41 Vika Azarenka ha vinto nel 2012 e 2013 agli Australian Open: nello stesso anno peraltro ha raggiunto gli atti conclusivi a Flushing Meadows.

21.38 A New York va in scena la finale che potrebbe consegnare il terzo Slam in carriera per una delle due giocatrici: quinta finale per la nativa di Minsk e terza per Osaka.

21.36 L’asiatica ha vinto le partite disputate invece a Roma e Parigi al Roland Garros: si tratta dunque del terzo match in un Major quest’oggi.

21.34 Quarta sfida tra Naomi Osaka e Vika Azarenka: la giapponese ha rimontato la vittoria iniziale della bielorussa in quel di Melbourne nel 2016.

21.32 L’atto conclusivo del torneo femminile comincerà verso le ore 22: domani invece andrà in scena quella tra Dominic Thiem e Alexander Zverev per un posto nell’Olimpo dei grandi del tennis maschile.

21.31 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Naomi Osaka e Victoria Azarenka, incontro valevole per la finale del torneo femminile singolare della 140esima edizione degli US Open 2020.

US Open 2020, Victoria Azarenka: "Superare Serena è una grande impresa, ora voglio cancellare la finale del 2012"–US Open 2020: Victoria Azarenka e Naomi Osaka conquistano l'accesso alla Finale! Niente da fare per Serena Williams

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Naomi Osaka e Victoria Azarenka, incontro valevole per la finale del torneo femminile singolare della 140esima edizione degli US Open 2020. Quarta sfida tra le due contendenti: la giapponese è avanti 2-1 dopo le vittorie a Roma nel 2018 e al Roland Garros l’anno scorso. L’unico assolo della bielorussa risale agli Australian Open 2016: dunque si tratta del terzo match in uno Slam.

La giapponese ha vinto a New York nel 2018 nella celebre finale contro Serena Williams per poi bissare agli Australian Open nel gennaio 2019, conquistando la vetta. La testa di serie #4 è giunta all’atto conclusivo grazie alle vittorie schiaccianti su Camila Giorgi, Anett Kontaveit e Shelby Rogers: l’asiatica, pur perdendo un set, ha inoltre avuto la meglio sull’ucraina Marta Kostjuk al terzo turno e in semifinale contro la padrona di casa Jennifer Brady.

Il ritorno di Vika Azarenka è stato dolce e inaspettato: la bielorussa vuole conquistare il primo sigillo a Flushing Meadows dopo le sconfitte degli anni d’oro del 2012 e 2013. In totale sono 5 le finali Slam per l’ex #1 al mondo che è giunta in finale grazie ad un percorso quasi immacolato, perdendo appena due set contro Iga Swiatek e Serena Williams sconfitta in semifinale. In generale, la 31enne di Minsk è stata tra le più in forma del torneo.

La sfida tra Naomi Osaka e Victoria Azarenka, incontro valevole per la finale del torneo femminile singolare degli US Open 2020, è in programma alle ore 22 sui campi di Flushing Meadows. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Frank Franklin II/ LaPresse