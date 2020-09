LIVE Sonego-Bublik 4-3, Roland Garros 2020 in DIRETTA: il piemontese tiene il quarto turno di battuta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-0 Servizio e dritto di Sonego.

4-4 Buona la prima del kazako che tiene il servizio.

40-30 Contro-smorzata di Bublik sulla palla corta che rimane alta di Sonego.

30-30 Accelerazione di Sonego con il dritto.

30-15 Dritto lungo di Bublik.

30-0 Buona la prima di Bublik.

15-0 Rovescio in corridoio di Sonego.

4-3 Palla corta vincente dell’azzurro che tiene per la quarta volta su quattro il turno in battuta.

AD-40 Sonego si difende da maestro e trova un punto che sembrava perso.

40-40 Rovescio in rete del piemontese, si va ai vantaggi.

40-30 Dritto in rete di Sonego.

40-15 Palla corta ben giocata da Sonego indietreggiando.

30-15 Palla corta difficile per Bublik che finisce in rete.

15-15 Fallo di piede dell’azzurro sulla seconda di servizio.

15-0 ACE DI SONEGO!

3-3 Servizio/dritto Bublik.

40-15 Bublik manovra lo scambio e trova una palla corta vincente.

30-15 Scappa via il dritto dell’azzurro.

15-15 Rovescio in rete di Sonego dopo un’accelerazione del kazako.

0-15 Sbaglia con il dritto Bublik.

3-2 Risposta in rete di Bublik, terzo game conquistato all’azzurro, si prosegue senza break.

40-15 Altra palla corta di Bublik e altra ottima risposta dell’azzurro sotto rete.

30-15 Sonego recupera la palla corta del kazkako e lo costringe ad un passante in rete.

15-15 Buona la prima dell’azzurro che chiude con il dritto.

0-15 Palla corta sbagliata da Sonego.

2-2 Sonego perde il controllo della risposta in rovescio sulla prima di Bublik, secondo game anche per il n.49 ATP.

40-15 Palla corta ben eseguita dal kazako che ora avrà due palle per portarsi sul 2-2.

30-15 Out di poco il dritto dell’azzurro.

15-15 Dritto in rete di Sonego.

0-15 Sonego è rapido nello scatto in avanti dopo la palla corta di Bublik.

2-1 Splendida palla corta di Sonego, il piemontese tiene il servizio.

40-15 Buona la prima di Sonego, due palle per il piemontese per il 2-1.

30-15 Gran risposta con il rovescio di Bublik sul dritto di Sonego.

30-0 Accelerazione lungo linea di Sonego che non lascia scampo al kazako.

15-0 Buona la prima di Sonego.

1-1 Scappa via il rovescio difensivo dell’azzurro, anche Bublik tiene il suo primo turno in battuta del match.

40-30 Rovescio lungo linea di Bublik.

30-30 Non passa la palla corta di Bublik. parità.

30-15 Rovescio lungo linea in contropiede di Sonego.

30-0 Il kazako apre il campo poi chiude in volèe sotto rete.

15-0 Dritto lungo linea di Bublik che gira lo scambio e si prende anche il “bravo” da Sonego.

1-0 Rovescio in corridoio di Bublik, primo game della gara per l’azzurro.

AD-40 Buona la prima di Sonego.

40-40 Rovescio in rete di Bublik, Sonego annulla la palla break.

30-40 Sonego sbaglia con il dritto e concede subito una palla break al kazako.

30-30 Bublik apre bene il campo poi chiude con il dritto.

30-15 ACE AD USCIRE DI SONEGO!

15-15 Risposta vincente di rovescio di Bublik sulla seconda di Sonego.

15-0 Sonego inizia il match con un ace.

INIZIA IL MATCH!

15.38 Lorenzo Sonego inizierà a servire.

15.35 Scendono in campo i giocatori per il riscaldamento, il match inizierà alle 15.40.

15.30 Alexander Bublik ha sfruttato al massimo la mancanza di ore di gioco e le prestazioni scarse dopo il lockdown di Gael Monfils ottenendo la sua prima vittoria contro un top 10 al mondo dopo aver perso tutte e cinque le partite giocate in precedenza.

15.25 Si conclude ora il match tra Mitu/Tig e Brengle/Sizikova con la vittoria della coppia romena 7-6 6-4 in un’ora e 50 di gioco, tra poco dunque sul Court 10 Lorenzo Sonego affronterà Alexander Bublik.

15.20 Mitu/Tig serviranno ora per il match contro Brengle/Sizikova, l’inizio del match tra Sonego e Bublik è ora previsto intorno alle 15.30.

15.15 Il vincitore del match tra Sonego e Bublik troverà al terzo turno lo statunitense Taylor Harry Fritz che ha eliminato il moldavo Radu Albot con un 6-3 6-2 6-4 in 2 ore e 3 di gioco.

15.10 Bublik, n.49 ATP ha invece superato il n.9 al mondo Gael Monfils, 4-6 5-7 6-3 3-6 in 2 ore e 37.

15.05 Al primo turno Sonego ha superato l’ecuadoregno Gomez con un 7-6 3-6 1-6 7-6 3-6 in 4 ore e 10, per il piemontese questa sarà una occasione importante per raggiungere per la prima volta in carriera il terzo turno in uno Slam.

15.00 Tra Lorenzo Sonego e Alexander Bublik intercorre un solo precedente, ottavi di finale del Challenger di Bratislava 2018, allora vinse Bublik 6-4 6-2 in 1 ora e 6 di gioco, il tennista kazako si aggiudicò poi anche il torneo.

14.40 Il match si giocherà sul Court 10 e inizierà al termine dell’incontro di doppio femminile Mitu/Tig-Brengle/Sizikova, le quali hanno appena concluso il primo set, l’inizio dell’incontro tra Sonego e Bublik è dunque stimato essere intorno alle 15.20.

14.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sonego e Bublik, valido per il secondo turno del Roland Garros 2020.

Gli italiani in campo mercoledì 30 settembre

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Alexander Bublik, match valevole per il secondo turno Roland Garros 2020. Una sfida complicata, ma sicuramente un’occasione importante per il tennista piemontese di raggiungere per la prima volta in carriera il terzo turno in uno Slam.

Sonego ha ottenuto anche all’esordio con l’ecuadoregno Gomez la sua prima vittoria nel tabellone principale del Roland Garros. Un successo arrivato a fatica e dopo una lunga maratona, chiusa per 6-3 al quinto set. Dall’altra parte, invece, Bublik ha estromesso dal torneo il francese Gael Monfils, imponendosi in quattro set. C’è solo un precedente tra i due e risale al Challenger di Bratislava del 2018 e si impose il kazako in due set per 6-4 6-2.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Alexander Bublik, match valevole per il secondo turno Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è il terzo sul campo 10 (programma comincia alle ore 11.00).

Foto: LaPresse