VIDEO Lorenzo Sonego-Bublik 3-0, highlights e sintesi Roland Garros: l’azzurro vola al terzo turno

Lorenzo Sonego ha sconfitto il kazako Aleksandr Bublik nel secondo turno del Roland Garros 2020. L’azzurro si è imposto in tre set per 7-6(8), 6-1, 7-5 e può così proseguire la sua avventura sulla terra rossa di Parigi. Il piemontese ora se la dovrà vedere con lo statunitense Taylor Fritz, con tutte le carte in regola per provare a qualificarsi agli ottavi di finale dell’ultimo Slam di questa tormentata stagione di tennis. Il numero 46 al mondo ha staccato il pass per il terzo turno di uno Slam per la prima volta in carriera, dimostrando di avere buoni mezzi e di poter restare tranquillamente nella top-50 del ranking ATP. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Sonego-Bublik, match valido per il secondo turno del Roland Garros 2020.

Foto: Lapresse