Roland Garros 2020, Lorenzo Sonego batte in tre set il kazako Alexander Bublik e vola al terzo turno

Lorenzo Sonego batte in tre set il kazako Alexander Bublik e vola al terzo turno del Roland Garros 2020 di tennis in corso a Parigi: per la prima volta l’azzurro agguanta i sedicesimi in un torneo dello Slam. Il punteggio finale recita 7-6 (8) 6-1 7-5 in due ore e ventisei minuti, ed ora ad attenderlo ci sarà lo statunitense Taylor Fritz, numero 27 del seeding.

Sonego deve subito fronteggiare una palla break in avvio di partita, ma Bublik sbaglia il rovescio. Si viaggia sul filo dell’equilibrio con il piemontese che tiene anche agevolmente i suoi turni al servizio, salendo fino al 5-4. Nel decimo game il piemontese ha addirittura cinque set point, ma non riesce a sfruttarli, con Bublik che si salva con merito, soprattutto con il servizio. Si va al tie break, ed anche questo è molto combattuto: questa volta è il kazako ad avere tre set point, ma Sonego li annulla e alla fine riesce a chiudere sul 10-8.

Un primo set vinto che lancia il numero 46 del mondo nel secondo, mentre dall’altra parte Bublik risente delle occasioni avute e non sfruttate. Sonego strappa subito in apertura il servizio all’avversario e poi replica anche nel terzo game, portandosi sul 4-0. E’ un monologo dell’azzurro nella seconda frazione, perché Sonego leva per la terza volta la battuta al kazako e chiude il set agevolmente per 6-1.

Bublik ha l’occasione di far girare un po’ l’inerzia dell’incontro nel terzo set, ma spreca la palla break in apertura, sbagliando un comodo dritto. Sonego ringrazia ed è lui nel quarto game a strappare il servizio all’avversario, portandosi fino al 5-2. Proprio nel momento di chiudere il piemontese si inceppa, soffrendo le improvvise variazioni del kazako, che recupera il break di ritardo. Bublik infatti trova il controbreak che vale il 5-5, ma Sonego non si scoraggia, tiene la battuta e poi strappa il servizio all’avversario nel dodicesimo gioco, chiudendo 7-5.

Le statistiche premiano l’azzurro, che mette il 77% di prime in campo, ottenendo il punti nell’81% dei casi. Su 23 seconde giocate, però, Sonego totalizza soltanto 9 punti. Impressionanti sia il saldo vincenti-gratuiti, che recita 52-18, sia il dato relativo alle palle break: 15 procurate di cui 10 sfruttate, di contro 3 concesse di cui 2 salvate.

Foto: LaPresse