Roland Garros 2020, Lorenzo Sonego al 3° turno: il prossimo avversario. Data, programma, tv

Lorenzo Sonego ha staccato il pass per il terzo turno del Roland Garros 2020. L’azzurro ha sconfitto il kazako Aleksandr Bublik in tre set e si è così assicurato la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi. Il nostro portacolori, capaci di accedere per la prima volta a questa fase di uno Slam, ha tutte le carte in regola per fare ancora più strade nella capitale francese: l’incrocio con lo statunitense Taylor Fritz, avversario sempre temibile, non appare così insormontabile per il piemontese. Il tennista italiano, attuale numero 46 del ranking ATP, dovrà fare i conti col numero 30 al mondo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Lorenzo Sonego-Taylor Fritz, match valido per il terzo turno del Roland Garros 2020. La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. I canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN e Sky Go.

SONEGO-FRITZ, TERZO TURNO ROLAND GARROS: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 2 OTTOBRE:

Orario da definire Lorenzo Sonego vs Taylor Fritz

SONEGO-FRITZ, TERZO TURNO ROLAND GARROS: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player. I canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN e Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LM/LPS/Roberta Corradin