LIVE Motocross, GP Mantova MXGP 2020 in DIRETTA: tutto pronto per gara-1, Tony Cairoli sfida Tim Gajser!

13.14 Tim Gajser sarà in pole position, ma la battaglia inizierà sin dai primi metri. Come ha sottolineato anche Cairoli, la prima curva sarà davvero fondamentale.

13.13 Come sempre si correrà sulla distanza di 30 minuti + 2 giri, sale la tensione a Mantova, ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima gara-1!

13.12 I piloti prendono posto al cancelletto di partenza. Tutto è pronto per il count-down verso il via!

13.11 Tony Cairoli a pochi minuti dalla gara: “Questa mattina mi sono fatto male al naso per colpa di una caduta, una piccola frattura. Ma non è niente di grave. Non sono al 100%, certo, ma sono abituato a queste cose e farò di tutto per dare il mio massimo. Il via sarà complicato perchè la prima curva è davvero stretta”

13.10 Cinque minuti al via di gara-1! Il meteo è perfetto a Mantova, sole pieno e 21 gradi, condizioni ideali per lo sterrato lombardo, sarà grande spettacolo!

Good morning race fans!🏆 Who’s excited for today’s MXGP and MX2 races for the MXGP of Città di Mantova?!🔥🇮🇹#MXGPMantova #MXGP #Motocross pic.twitter.com/kSDgyT7C9W — MXGP (@mxgp) September 30, 2020



13.07 I tempi delle prove libere disputate questa mattina

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:51.203 4 0:00.000 0:00.000 7 53.7

2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:51.716 4 0:00.513 0:00.513 8 53.4

3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:51.924 6 0:00.721 0:00.208 8 53.3

4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GASGAS 1:52.031 5 0:00.828 0:00.107 8 53.3

5 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:52.514 1 0:01.311 0:00.483 10 53.1

6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:52.712 6 0:01.509 0:00.198 9 53

7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 1:52.837 3 0:01.634 0:00.125 7 52.9

8 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:53.065 1 0:01.862 0:00.228 5 52.8

9 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:53.111 4 0:01.908 0:00.046 8 52.8

10 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 1:53.259 1 0:02.056 0:00.148 10 52.7

11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:53.723 5 0:02.520 0:00.464 8 52.5

12 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 1:53.726 7 0:02.523 0:00.003 9 52.5

13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 1:53.555 3 0:02.352 -1:59.829 5 52.6

14 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 1:54.191 7 0:02.988 0:00.636 9 52.3

15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 1:54.278 3 0:03.075 0:00.087 9 52.2

16 29 Jacobi, Henry GER DMSB Yamaha 1:54.923 4 0:03.720 0:00.645 10 52

17 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 1:55.091 4 0:03.888 0:00.168 9 51.9

18 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 1:55.115 3 0:03.912 0:00.024 10 51.9

19 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:55.246 10 0:04.043 0:00.131 10 51.8

20 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 1:55.512 6 0:04.309 0:00.266 8 51.7

21 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 1:55.601 1 0:04.398 0:00.089 9 51.6

22 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Husqvarna 1:55.985 5 0:04.782 0:00.384 9 51.5

23 64 Covington, Thomas USA AMA Yamaha 1:56.223 7 0:05.020 0:00.238 8 51.4

24 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 1:56.594 4 0:05.391 0:00.371 6 51.2

25 555 Guryev, Artem RUS FMRM Honda 1:58.961 10 0:07.758 0:02.367 10 50.2

26 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:57.905 1 0:06.702 -1:58.944 9 50.6

27 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI Yamaha 2:01.222 2 0:10.019 0:03.317 8 49.2

13.04 Cresce l’attesa per questa prima manche di Mantova! Ricordiamo che domani si concluderà il trittico mantovano con il GP d’Europa. L’Italia non ha certo concluso qui i suoi appuntamenti, dato che in chiusura di campionato ci saranno tre gare anche a Pietramurata.

MXGP riders are now on the start line ready to go with race number one of the day! Watch the battle for the win now on https://t.co/U7dWVgcd2F ! 📺 #MXGPMantova #MXGP #Motocross pic.twitter.com/YEk6Z39TMv — MXGP (@mxgp) September 30, 2020

13.02 Tim Gajser, reduce dalla vittoria di domenica in gara-2, ha portato il suo margina a +5 su Tony Cairoli, ma dietro attenzione a Jeremy Seewer che ha centrato il successo nel GP di Lombardia e si conferma ormai una realtà della classe regina.

13.00 Iniziamo l’avvicinamento a gara-1 con la CLASSIFICA DEL MONDIALE MXGP 2020

1 243 Gajser, Tim SLO HON 316

2 222 Cairoli, A. ITA KTM 311

3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 300

4 61 Prado, Jorge ESP KTM 277

5 259 Coldenhoff, G. NED GAS 273

6 84 Herlings, J. NED KTM 263

7 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248

8 3 Febvre, Romain FRA KAW 230

9 21 Paulin, G. FRA YAM 224

10 25 Desalle, C. BEL KAW 222

12.57 Si annuncia un mercoledì di fuoco sulla pista lombarda! Il leader della classifica Tim Gajser vuole allungare sugli inseguitori, ma Tony Cairoli non ha la minima intenzione di mollare di un millimetro, con il sogno del decimo titolo iridato ancora a portata di mano.

12.55 Buongiorno e benvenuti a Mantova! Tra 20 minuti scatterà l’attesissima gara-1 della MXGP!

La presentazione del Gran Premio di Mantova – Il programma della giornata – La classifica del Mondiale MXGP 2020 – La cronaca del Gran Premio di Lombardia – Le condizioni di Arminas Jasikonis

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Mantova 2020 della MXGP. Siamo giunti al decimo appuntamento della stagione nella massima categoria del motocross e, contemporaneamente, alla seconda tappa del trittico mantovano che, dopo essere stato aperto dal Gran Premio di Lombardia di domenica, si concluderà sette giorni dopo con il Gran Premio d’Europa. Gli orari saranno quelli canonici, con gara-1 che prenderà il via alle ore 13.15, mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 16.10.

Saranno in palio altri 50 pesantissimi punti in ottica classifica generale, con una sfida quanto mai serrata ormai per aggiudicarsi un titolo che, ora come ora, non ha un vero padrone, soprattutto dopo il ko di Jeffrey Herlings che sembra indirizzato verso la fuga. Dopo la prima gara mantovana in vetta troviamo nuovamente Tim Gajser con 316 punti, solamente 5 in più del nostro Tony Cairoli che non vuole mollare nella caccia al suo decimo alloro iridato. Terza posizione per Jeremy Seewer, vincitore domenica, con 300, quindi quarta posizione per Jorge Prado con 277 e quinta per Glenn Coldenhoff con 273.

Il Gran Premio di Mantova del Mondiale MXGP 2020 prenderà il via con con gara-1 alle ore 13.15, mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 16.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale delle due prove, per non perdere nemmeno un secondo della splendida battaglia nella classe regina del motocross.

