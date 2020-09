Motocross, GP Mantova 2020: Tony Cairoli a caccia del riscatto per riprendersi la tabella rossa, sfida totale con Gajser, Seewer e Prado

Dopo aver raggiunto un vantaggio massimo di 14 punti in testa alla classifica generale, Tony Cairoli è incappato in un pessimo 15° posto in gara-2 nel Gran Premio di Lombardia facendosi scavalcare nel Mondiale MXGP 2020 da Tim Gajser. Lo sloveno, autore di una prestazione sottotono nella prima manche (8° all’arrivo dopo una brutta partenza), ha sfruttato nel migliore dei modi la battuta d’arresto del fuoriclasse siciliano andando a vincere con grande autorità gara-2 e riprendendosi la tabella rossa di leader del campionato con 5 punti di margine sul rivale azzurro.

Con l’assenza di Jeffrey Herlings causa infortunio (dovrebbe saltare almeno altri tre round), si è acceso inevitabilmente un bellissimo duello ravvicinato tra due pluricampioni iridati come Cairoli e Gajser, ma non vanno assolutamente sottovalutati i possibili inserimenti in primis di Jeremy Seewer e Jorge Prado, mentre sembra molto difficile un eventuale rientro in gioco nella lotta per il titolo da parte dell’olandese Glenn Coldenhoff e dei francesi Romain Febvre e Gautier Paulin. Purtroppo, oltre a Herlings, il Mondiale MXGP di quest’anno ha perso domenica scorsa un altro grande protagonista come il lituano Arminas Jasikonis, attualmente in coma indotto dopo un brutto incidente avvenuto nell’ultimo giro di gara-2 del GP di Lombardia (clicca qui per la notizia completa).

Tornando a proiettarci sul prossimo appuntamento in pista, Cairoli è chiamato al riscatto domani nel Gran Premio della Città di Mantova 2020, decimo round stagionale e secondo atto del trittico di gare previsto sul tracciato lombardo. Il nativo di Patti non è sicuramente in condizioni fisiche ottimali, dopo essersi rotto il naso domenica in gara-2 in seguito ad una brutta caduta, ma il suo obiettivo è quello di tornare sul podio cercando nel frattempo di tenersi alle spalle Gajser. La stagione è ancora abbastanza lunga, con 450 punti ancora potenzialmente a disposizione, tuttavia il nostro portacolori deve capitalizzare questi appuntamenti casalinghi su una pista favorevole come quella del Migliaretto per poi poter gestire con maggiore tranquillità in altri contesti di gara più indigesti.

La classifica vede attualmente Gajser in testa con 316 punti davanti a Cairoli (311), Seewer (300), Prado (277) e Coldenhoff (273). Di questi cinque, il più solido e costante nelle partenze è indubbiamente il rookie spagnolo Jorge Prado, che sta però ancora faticando dal punto di vista della resistenza fisica specialmente nella fase finale delle seconde manche di giornata a causa dei due gravi infortuni rimediati in questo 2020. In prospettiva il due volte campione del mondo MX2 può fare davvero paura a tutti gli altri pretendenti al titolo, i quali devono guadagnare più terreno possibile in questo periodo in vista di un possibile rush finale devastante da parte di un Prado destinato a crescere progressivamente di condizione da qui a fine campionato.

Credit: Infront