Motocross, GP Mantova MXGP 2020: programma, orari, tv, streaming

Dopo il Gran Premio di Lombardia di ieri, torna subito in pista il Mondiale motocross 2020. Si rimane a Mantova, dove si correrà anche domenica prossima, ma cambierà la denominazione, dato che stavolta tocca al Gran Premio di Mantova che riproporrà la splendida battaglia a livello di campionato con Tim Gajser di nuovo in vetta con 316 punti contro i 311 di Tony Cairoli ed i 300 di Jeremy Seewer che si è aggiudicato la prima tappa lombarda.

IN TV – Il Gran Premio di Mantova di motocross sarà trasmesso nella sua interezza su Eurosport Player in streaming, mentre su Eurosport 2 (211) su potrà assistere alle differite delle quattro manche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo della prima gara del trittico mantovano.

Loading...

Loading...

PROGRAMMA GP MANTOVA 2020 – MOTOCROSS

Mercoledì 30 settembre

ore 12.15 Gara-1 MX2

ore 13.15 Gara-1 MXGP

ore 15.10 Gara-2 MX2

ore 16.10 Gara-2 MXGP

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo