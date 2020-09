Motocross, Arminas Jasikonis in coma indotto a Cremona: brutto incidente nel GP di Mantova

Arminas Jasikonis si trova in coma indotto presso l’Ospedale di Cremona, dove è ricoverato da ieri pomeriggio in seguito a un brutto incidente subito nella gara-2 del GP di Lombardia, prova valida per il Mondiale Motocross MXGP andata in scena ieri pomeriggio a Mantova. Il lituano, attualmente al settimo posto nella classifica generale e con quattro podi stagionale, ha riportato un importante trauma cerebrale e i medici hanno così deciso di indurre il coma.

A parlarne è stato Antti Pyrhönen, Team Manager di Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP, la squadra dello sfortunato pilota lituano. “È una situazione piuttosto seria per lui, per la famiglia e per il team” si legge nel comunicato. “Una volta portato in ospedale domenica notte, è stato messo in coma indotto per il trauma sofferto dal suo cervello. Non c’è molto altro da aggiungere al momento, purtroppo questa è la situazione attuale. Possiamo solo aspettare ed essere positivi. Ha la miglior assistenza medica e siamo a stretto contatto con gli specialisti dell’ospedale italiano ma anche di Innsbruck. Grazie a chi ha rivolto un pensiero ad AJ”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOCROSS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo