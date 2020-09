LIVE Moto2, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: prove libere in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Catalogna 2020 della Moto2. Tutto è pronto per il via del nono appuntamento della stagione nella classe media, quindi abbiamo ufficialmente imboccato il rush finale della stagione che si concluderà il 22 novembre a Portimao con il Gran Premio del Portogallo, quindicesima tappa del Mondiale. Si correrà da oggi, invece, sul tracciato del Montmelò, una delle piste classiche del Motomondiale, nella quale però, solitamente si arriva nel torrido giugno spagnolo. In questa occasione, invece, si gareggia a fine settembre, con l’asfalto che, quindi, sarà meno severo per gli pneumatici.

La giornata catalana prenderà il via alle ore 10.55 con la FP1, mentre la seconda sessione di prove libere scatterà alle ore 15.10. Ci attendono ottanta minuti complessivi di grande importanza per quel che riguarda la classe mediana che, mai come quest’anno, si sta tingendo di azzurro. In vetta alla classifica generale, infatti, troviamo Luca Marini con 125 punti, appena 5 lunghezze di vantaggio su Enea Bastianini, fresco di successo a Misano 2, mentre in terza posizione troviamo Marco Bezzecchi a quota 105. Tutti gli altri sono più distanti, con Sam Lowes quarto a 83 punti, davanti a Jorge Martin con 79. Buone notizie per lo spagnolo che, guarito dal Covide-19, può quindi tornare in pianta stabile.

Il venerdì Gran Premio di Catalogna 2020 della Moto2 prenderà il via alle ore 10.55 con la FP1, mentre la seconda sessione di prove libere scatterà alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei due turni, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto2 al Montmelò. Buon divertimento!

