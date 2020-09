Moto2, GP Catalogna 2020: Enea Bastianini all’attacco su una pista amica per superare Marini, fari puntati sul rientrante Martin

Il Mondiale Moto2 2020 sta entrando in una fase cruciale della corsa per il titolo iridato, con l’Italia che si gode per il momento tre piloti in lotta nelle prime tre posizioni del campionato dovendo però fare molta attenzione al possibile recupero di due avversari molto temibili e competitivi. A sette gare dal termine della stagione, Luca Marini detta il passo in classifica generale con 5 punti di vantaggio su Enea Bastianini, 20 su Marco Bezzecchi, 42 su Sam Lowes e 46 su Jorge Martin, il quale ha però saltato causa Covid il doppio appuntamento di Misano ed è pronto adesso per tornare a gareggiare a Barcellona dopo essere risultato negativo a due tamponi consecutivi.

Marini e Bastianini hanno raccolto un successo per parte a Misano, pareggiando sostanzialmente i conti anche con un Marco Bezzecchi due volte secondo in Romagna e ormai stabilmente nelle posizioni di vertice su tutti i circuiti. Il britannico Sam Lowes ha invece limitato i danni egregiamente, portando a casa un ottavo ed un terzo posto nonostante sia stato costretto a scattare dalla pit-lane in occasione del GP di San Marino. Ormai sono rimasti in cinque a giocarsi il Mondiale, considerando le recenti difficoltà di Tetsuta Nagashima (6° a -57 dalla testa) ed i distacchi sostanzialmente incolmabili da parte dei vari Xavi Vierge (-66), Aron Canet (-72) e Thomas Luthi (-73).

Si va al Montmelò dunque, una pista da sempre amica per Enea Bastianini. Il riminese classe 1997, prossimo al passaggio in MotoGP con Ducati Avintia nel 2021, non è mai uscito dalla top5 in Catalogna da quando è arrivato nel Motomondiale con una vittoria e quattro podi complessivi (tutti ottenuti in Moto3) su sei gare disputate. L’anno scorso, nella sua stagione da rookie nella classe mediana, ha confermato ulteriormente il suo ottimo feeling con Barcellona portando a casa un notevole quinto posto in rimonta partendo dalla quarta fila in griglia. Enea sarà dunque il favorito principale per la vittoria domenica, in cui avrà la possibilità di riportarsi in vetta al campionato guadagnando punti preziosi su un Luca Marini che invece non è ancora mai riuscito a salire sul podio nel round catalano.

Da evidenziare nella lista dei possibili outsider alcuni nomi a sorpresa come lo svizzero Thomas Luthi e gli spagnoli Jorge Navarro e Augusto Fernandez, che nel 2019 si sono ben comportati al Montmelò inserendosi subito alle spalle del vincitore Alex Marquez. Vedremo se, oltre ai nostri tre piloti di punta, riusciranno ad essere competitivi anche altri centauri tricolori che hanno messo in evidenza dei progressi importanti a Misano come Fabio Di Giannantonio, Nicolò Bulega e Lorenzo Dalla Porta. Quest’ultimo in particolare è reduce dai suoi primi due piazzamenti in zona punti dell’anno (13° e 14°), dopo aver fatto davvero molta fatica all’inizio della sua nuova avventura in Moto2 da campione del mondo uscente della Moto3.

Foto: Lapresse