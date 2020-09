Moto2, Jorge Martin è guarito dal coronavirus e può tornare: lotta aperta con Marini e Bastianini per il Mondiale

Jorge Martin può tornare a correre. Lo spagnolo aveva dovuto rinunciare alle due gare di Misano dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il pilota della KTM ha osservato un periodo di quarantena e poche ore fa è risultato negativo al secondo tampone, ottenendo così la possibilità di gareggiare nel weekend a Barcellona. Il 22enne della Red Bull KTM Ajo si trova al momento in quinta posizione nella classifica del Mondiale Moto2, attardato di 46 punti dal leader Luca Marini (il quale ha cinque lunghezze di vantaggio su Enea Bastianini e 20 su Marco Bezzecchi). Mancano sette gare al termine e non sarà semplice recuperare per Jorge Martin, anche se il suo talento è fuori discussione come dimostrano il primo e il secondo posto ottenuti in Austria ormai un mese fa prima dello stop.

Foto: Shutterstock