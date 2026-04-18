Superbike
Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega sempre più padrone indiscusso!
Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Nicolò Bulega ha vinto tutte le gare disputate fino a oggi ed è in fuga totale. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike.
CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Paesi Bassi)
- NICOLÒ BULEGA 149
- IKER LECUONA 88
- MIGUEL OLIVEIRA 65
- AXEL BASSANI 64
- SAM LOWES 59
- ALEX LOWES 59
- LORENZO BALDASSARRI 48
- ALVARO BAUTISTA 40
- YARI MONTELLA 35
- ANDREA LOCATELLI 35
- DANILO PETRUCCI 31
- TARRAN MACKENZIE 26
- GARRETT GERLOFF 24
- XAVI VIERGE 21
- REMY GARDNER 14
- ALBERTO SURRA 13
- STEFANO MANZI 7
- TETSUTA NAGASHIMA 7
- THOMAS BRIDEWELL 6
- JONATHAN REA 4
- SOMKIAT CHANTRA 1
- BAHATTIN SOFUOGLU 1
- RYAN VICKERS 1
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