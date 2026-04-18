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Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega sempre più padrone indiscusso!

Pubblicato

3 minuti fa

il

Per approfondire:
Bulega con la mano alzata su Ducati
Nicolò Bulega / Lapresse

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Nicolò Bulega ha vinto tutte le gare disputate fino a oggi ed è in fuga totale. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike.

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Paesi Bassi)

  1. NICOLÒ BULEGA 149
  2. IKER LECUONA 88
  3. MIGUEL OLIVEIRA 65
  4. AXEL BASSANI 64
  5. SAM LOWES 59
  6. ALEX LOWES 59
  7. LORENZO BALDASSARRI 48
  8. ALVARO BAUTISTA 40
  9. YARI MONTELLA 35
  10. ANDREA LOCATELLI 35
  11. DANILO PETRUCCI 31
  12. TARRAN MACKENZIE 26
  13. GARRETT GERLOFF 24
  14. XAVI VIERGE 21
  15. REMY GARDNER 14
  16. ALBERTO SURRA 13
  17. STEFANO MANZI 7
  18. TETSUTA NAGASHIMA 7
  19. THOMAS BRIDEWELL 6
  20. JONATHAN REA 4
  21. SOMKIAT CHANTRA 1
  22. BAHATTIN SOFUOGLU 1
  23. RYAN VICKERS 1
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